Отдам отходы в хорошие руки

Раздельный сбор мусора и переработка ТКО сталкиваются с проблемами, требующими смелых решений

Одной из актуальнейших задач госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, является создание эффективного порядка оборота твердых коммунальных отходов (ТКО), который мог бы стать на территории региона не только спасением от мусора, но в какой-то степени даже драйвером экономического роста и повышения комфорта нашей среды обитания.

В апреле в Приморье был подведен конкурс по выбору регионального оператора, который займется оборотом ТКО в рамках всего региона.

Выбор сделан

Победителем стал владивостокский Спецзавод №1, имеющий в этой сфере деятельности и опыт, и наработки, и коллектив профессионалов. Правда, многие горожане это предприятие недолюбливают, считая его существование виновником загрязнения воздуха и неблаговонного запаха в районе Второй речки. Но специалисты над этими проблемами работают, атмосфера становится чище, претензий от контролирующих органов практически нет, хотя жалобы все еще есть.

Теперь масштабы претензий к предприятию, как к региональному оператору оборота ТКО, ожидаемо вырастут, поскольку проблем с отходами в других муниципальных образованиях Приморья не меньше, чем во Владивостоке. Срок, по которому Спецзаводу №1 по договору доверено заниматься всем мусором края, 10 лет.

Вице-губернатор Приморья Гагик ЗАХАРЯН отметил, что в обязанности регионального оператора вменяется заключение обязательных договоров со всеми, кто производит в крае отходы - от частных лиц до компаний. К октябрю оператор должен подготовить программу организованного вывоза мусора и определения его судьбы - утилизация, обезвреживание, захоронение, переработка в нужную для людей продукцию и т.д.

Все это должно делаться с учетом действующих норм, экологического и санитарного законодательства. А поскольку в отношении ряда ценных сырьевых компонентов ТКО законы ужесточаются, в частности по картону и пластику, то уже в скором времени придется переходить на их полную переработку. И этот переход невозможен без внедрения раздельного сбора мусора по всему краю, который также ложится на плечи единого оператора.

Трудоемкость работы с разделенным мусором и его переработкой выше, чем работа с неразделенным. Поэтому предполагается, что на производителей отходов эти расходы будут заложены в тариф, как отдельная услуга. Предполагается, что тарификация оборота отходов в крае будет производиться по шести зонам, и все тарифы будут согласовываться с департаментом ЖКХ.

Региональный оператор сконцентрирует на себе все договорные отношения по обороту ТКО с УК, ТСЖ и пр. Его деятельность должна повысить оптимизацию работы муниципалитетов с ТКО, поднять производительность труда в этой отрасли, привлечь в эту сферу инвесторов, способствовать снижению себестоимости соответствующих услуг, улучшению экологии.

Будет совершенствоваться схема полигонов для ТКО. В перспективе должны появиться новые, расшириться имеющиеся, появятся пункты-накопители отходов на территориях, где образование отходов малоинтенсивно.

Не копить, а сжигать без сожаления

Ведущий специалист компании ООО «Свежий воздух» Леонид ПИНЧУК считает, что перспективы оборота ТКО в крае определены недавно утвержденной территориальной схемой по обращению с отходами. К имеющимся 13 крупным свалкам, в т.ч. одной несертифицированной, предполагается построить 35 новых. И, если обустройство каждой новой «по всем правилам» обойдется в среднем по 150 миллионов рублей, то можно представить, в какие суммы обернутся эти разовые затраты. Не считая полные потери земель из-за вывода сотен гектаров под полигоны и их санзоны из более полезного для региона пользования, расходы на эксплуатацию.

Эксперт отмечает, что при таком подходе мы и дальше будем утопать в мусоре и платить за это страшные цены: «В одной из статей министр коммунального хозяйства Сахалинской области отметил, что по этому региону накапливается 300 тысяч тонн мусора в год, и, чтобы снять по нему все вопросы, нужно 7,5 миллиардов рублей. С таким подходом наша администрация запросит на это 12 миллиардов».

Грубые подсчеты показывают, что ежегодно в крае образуется около 750 тысяч тонн учетного бытового мусора. Если к нему добавить нелегальный, то это около миллиона тонн. Тариф за кубометр - около 600 рублей. И система такова, что заинтересована, чтобы потребители услуг «увеличивали вал ТКО», от чего выигрывают и перевозчики, и предприятия, работающие с отходами, и бомжи, которых свалки тоже кормят. В минусе только производители отходов, которым вместо менее затратного сжигания мусора навязывают его долговременное и отравляющее природу хранение, раздельный сбор и переработку получаемого вторсырья на нужные или не очень нужные всем товары.

Леонид Ефимович считает, что если региональный оператор пойдет на поводу официально предложенной схемы оборота ТКО, то от этого регион только проиграет. Ведь основная ценность бытовых отходов - энергетическая, и эту энергию стоит не закапывать в землю, а сегодня же использовать в интересах края и населения. Надо не новые свалки строить, а мусоросжигательные заводы, приспосабливать под сжигание мусора имеющиеся неспециализированные «топки, вырабатывать тепло и энергию».

- Мы изучили возможности края. Всего у нас около 900 котельных, которые есть в каждой более-менее значащей деревне, - отмечает он. - Они работают либо на угле, либо на мазуте. Ну и сжигайте там мусор!

На возражение, что эти котельные не приспособлены под такое топливо, у специалиста оказываются довольно убедительные доводы:

- Мы для примера взяли остров Попова. Это рекреационная зона, и там нежелательно складировать мусор. Есть УК, которая на мусоровозе раз в неделю собирает его и вывозит на Спецзавод №1. В то время, как здесь есть две котельные. Возить мусор во Владивосток - очень затратно. Поэтому планируется построить свалку на 10 тысяч тонн. И это в зоне отдыха! Все с нее будет скатываться вниз - к берегу. Как же поступить лучше?

И - объясняет. На острове, по расчетам, ежегодно образуется около 300 тонн мусора. В пик туристского сезона - до двух тонн в сутки. Конечно, можно провести реконструкцию котла на одной из котельных - под сжигание мусора. Но такие изменения трудно проходят экзамены, устраиваемые органами надзора. Поэтому не менее логичен другой выход. Отечественная промышленность освоила выпуск инсинераторов - котлов, предназначенных для уничтожения разных отходов, которые работают либо на газе, либо на дизтопливе. Они дороговаты, но очень компактны и гарантируют экологичность сжигания. Инсинераторы поставляются со всеми сертификатами, экологическими разрешениями, и подходящий можно выбрать и по мощности, и по цене. А установить - в действующей котельной.

Чем предприятие по сжиганию отходов крупнее, тем оно выгоднее. Но и небольшая мощность по мусоросжиганию может быть выгодной для предпринимателя, который может заняться этим на острове.

Чтобы построить уже включенную в планы свалку на о. Попова, потребуется минимум 50 миллионов рублей. Ее надо будет содержать. А купить инсинератор - это около 1,5 миллиона рублей. Для полного дожига потребуется постоянно покупать дизтопливо. На мощность 50 кг мусора в час потребуется 8 литров. На этом модернизированном котле или инсинераторе можно построить баню, прачечную и пр., и еще и зарабатывать. Не выбрасывать же тепло в воздух!

То есть, можно найти в этом определенные плюсы. Их просто надо подсчитать. Энергосодержание образуемого в крае мусора сейчас оценивается чуть ниже, чем бурого угля Павловского месторождения. Тонна такого угля обходится около 3 тысяч рублей. А мусор - бесплатен. Более того, за его приемку производители отходов сегодня вынуждены платить! А можно бы и наоборот (см. мнение внизу полосы).

Конечно, после сжигания мусора остаются твердые компоненты, которые тоже требуется либо складировать на полигонах, либо как-то использовать. Например, во Владивостоке - для отсыпки искусственных территорий в море, для производства по определенным технологиям строительных материалов, в дорожном строительстве и пр. В любом случае под эти отходы на полигонах нужно уже куда меньше места, чем под отходы, которые на них поступают сегодня.

Научиться извлекать выгоду

Сжигание мусора - в какой-то степени радикальная позиция, и его селективный сбор, сортировка, дальнейшая переработка или использование тоже имеют своих рьяных сторонников. Более того, это государственная политика, нацеленная на извлечение из проблем ТКО экономической выгоды.

Спрашивается - как же безжалостно можно сжечь мусор, в котором случайно могут оказаться драгоценные и просто ценные вещи, небрежно хранившиеся деньги!? Бомж, копающийся в отбросах, всегда нацелен на клад, который может сделать его богатым. А истории, как за границей из ТКО предприимчивые люди сделали себе состояния, привлекают во вторичную переработку и наш бизнес.

Правда, наш такой бизнес в Приморье почему-то прогорает уже десятками фирм, которые сталкиваются с нерентабельностью, потребностью в субсидиях и пр. Они уходят их этой сферы, но на их место приходят другие, питаемые новыми идеями. Например, во Владивостоке произошла перезагрузка селективного направления «Возьми пластик в оборот». Теперь вывоз каждого контейнера с пластиком (большей частью с воздухом) не бесплатен, а стоит для УК или ТСЖ 200 рублей.

Вообще, Владивосток накопил хороший опыт селективного сбора отходов. Но оказалось, что он очень проблематичен и с трудом приживается.

Одна из самых больших проблем - это консервативное отношение к новациям в этой области среди населения. Большинство людей предпочитает по-прежнему весь мусор скопом валить в мусоропровод или контейнер. Ему безразлично, что с ним будут делать перевозчики, переработчики, хранители и пр. Многие путают контейнеры по видам отходов или просто проявляют элементарную неграмотность. Впрочем, и компании-сборщики мусора еще далеко не всегда ответственно подходят к вывозу рассортированного мусора. Кто из горожан не видел забитые под завязку пластиковыми бутылками «пирамидки».

А грамотность прививается с трудом. Прежде всего, на уровне активистов и специалистов УК и ТСЖ на занятиях популярной «Школы управдома», в ходе проведения экологических акций.

Но особенно ценно, что эта культура трепетного отношения к мусору внедряется в сознание школьникам, которые завтра станут обращать его более правильно, чем их родители. Именно школьники уже ряд лет на мастер-классах и спецуроках познают, что из мусора можно сделать все - вплоть до космического корабля. По крайней мере, наше приморское сувенирное производство зачастую работает именно на таком сырье.

МНЕНИЕ

Ведущий специалист компании ООО «Свежий воздух» Леонид Пинчук:

- Наша компания занимается решением проблемы уничтожения мусора в малых селах на месте. Отрабатываем эту технологию, включая внедряемые сейчас в крае полуавтоматические мини-котельные, - отмечает специалист. И полагает, что если принимать на мусоросжигательные заводы мусор как топливо - за какие-то даже небольшие деньги, то проблема несанкционированных свалок в крае вообще исчезнет, поскольку перевозчик напрямую будет заинтересован не сваливать мусор, где попало - в лес, поле, на сопку Холодильник и пр., а отвозить на сжигание. Ведь от того, что мусор горит повсюду, где его сваливают, а не на спецпредприятии, ущерб экологии намного больше, чем от заводских труб. Когда мусор сжигается как надо, в тех же инсинераторах, то вредных выбросов в воздух попадает намного меньше.

На фото: В апреле в Приморье был подведен конкурс по выбору регионального оператора, который займется оборотом ТКО в рамках всего региона. Победителем стал владивостокский Спецзавод №1, имеющий в этой сфере деятельности и опыт, и наработки, и коллектив профессионалов.

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