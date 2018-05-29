Безопасность на транспорте обеспечивают профессионалы

В Приморье, как и во всей стране, проходит аттестация сил обеспечения транспортной безопасности

Безопасность на транспорте - защита аэропортов, морских портов, мостов и тоннелей от актов незаконного вмешательства - тема особая и актуальная для всех, ведь то и дело приходят сообщения о терактах, произошедших то в одной, то в другой стране.

Вот почему такое большое внимание сегодня уделяется подготовке и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. Это не просто требование Федерального Закона 16-ФЗ от 9 февраля 2007 года «О транспортной безопасности», но и жизненно важная необходимость. Во исполнение этого закона, а также Постановления Правительства Российской Федерации № 172 от 26 февраля 2015 года «О порядке аттестации сил обеспечения транспортной безопасности», ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» аккредитовано в трех федеральных агентствах (Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация) как аттестующая организация, имеющая право проводить проверки в целях аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. В сентябре прошлого года в управлении Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» сформирован отдел аттестации сил обеспечения транспортной безопасности с соответствующими правами.

О том, кто должен проходить аттестацию, дающую право работать в подразделениях транспортной безопасности, и как организована эта работа, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал начальник отдела аттестации сил обеспечения транспортной безопасности Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Юрий ЧЕТВЕРИКОВ.

- Юрий Георгиевич, расскажите, что такое аттестация сил обеспечения транспортной безопасности?

- Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности - установление соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности.

Другими словами, проверяется соответствие аттестуемых лиц, пригодных для работы в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 10 16-ФЗ «О транспортной безопасности», в том числе их законопослушность, физическое, психическое состояние и т.д.

Для отдельных категорий аттестуемых лиц предусмотрена проверка соответствия вначале личностных (психофизиологических) качеств, в том числе и с использованием мультипсихометра, а затем и уровня физической подготовки предъявляемым требованиям. Для проверки соответствия знаний, умений и навыков соискатель должен пройти специальные тесты, ответить на ряд тематических вопросов и решить практические задачи с использованием тренажеров. Для объективности вся проверка сопровождается видеозаписью двумя видеокамерами с разных ракурсов, а каждому аттестуемому присваивается индивидуальный номер. И только получившим высокие результаты пройденных испытаний выдаются свидетельства об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, дающее право работать на объектах.

- Скажите, пожалуйста, кто должен проходить процедуру аттестации?

- Понятно, что в первую очередь мы аттестуем работников Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России». Также мы можем оказывать услуги по аттестации работников сил обеспечения транспортной безопасности по договорам со сторонними организациями, в сфере автодорожного и авиационного вида транспорта, если их работники не обучались по транспортной безопасности на базе нашего учебного пункта. Например, недавно по договору с международным аэропортом «Южно-Сахалинск» мы аттестовали по различным категориям около 60 человек.

- Как организована работа по обучению и аттестации в Приморском филиале ФГУП «УВО Минтранса России»?

- 1 сентября 2014 года создан учебный центр ФГУП «УВО Минтранса России» для реализации дополнительных профессиональных образовательных программ, разработанных в соответствии с приказом Минтранса России от 8 сентября 2014 года. В соответствии с лицензией на образовательную деятельность в Приморском филиале создан учебный пункт, имеющий учебно-тренажёрную базу, в том числе тренажёры, соответствующие требованиям, которые установлены порядком подготовки сил обеспечения транспортной безопасности (подробнее в материале «Специалисты по транспортной безопасности учатся непрерывно», «ЗР» №44 от 8.11.16 г. - Прим. ред.)

А далее в 2017 году был образован отдел аттестации нашего филиала. Отдел аттестации укомплектован грамотными сотрудниками, специализированным оборудованием. Работа по аттестации СОТБ первоначально состоит из сбора и обработки персональных данных, затем формируется пакет документов, который впоследствии направляется в органы аттестации по видам транспорта. После присвоения органом аттестации уникальных идентификационных номеров аттестуемым лицам, сотрудниками отдела аттестации проводятся проверки по следующим категориям:

1) Работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры.

2) Работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве.

3) Работники субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящие выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства.

4) Работники, включенные в состав группы быстрого реагирования.

5) Работники, осуществляющие досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности.

6) Работники, осуществляющие наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности.

7) Работники, управляющие техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.

8) Иные работники субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющие работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства.

Проверки с целью аттестации сил обеспечения транспортной безопасности проводятся в оборудованном учебном классе Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» в городе Владивостоке. Также организована выездная группа для проведения проверок по месту нахождения заказчиков. С момента создания нашего отдела уже аттестовано более 200 работников Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» для работы на объектах воздушного, автомобильного, морского и речного транспорта.

Все это делается для того, чтобы транспортная сфера становилась для всех, кто ей пользуется, безопасной. Время ставит новые задачи, и очень важно, чтобы люди, которые занимаются теми или иными вопросами безопасности, становились профессионалами, потому что от их правильных действий реально зависит жизнь окружающих людей.

КРОМЕ ТОГО

Начальник отдела аттестации сил обеспечения транспортной безопасности Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Юрий Четвериков:

«Время ставит новые задачи, и очень важно, чтобы люди, которые занимаются вопросами безопасности на транспорте, были профессионалами»

Крупное предприятие выполняет стратегические задачи по обеспечению безопасности важных объектов транспортного комплекса страны.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» создано в 2002 году во исполнение требований федерального закона от 14 апреля 1999 года № 77- ФЗ «О ведомственной охране» и постановления правительства РФ № 743 от 11 октября 2001-го «Об утверждении Положения о ведомственной охране Министерства транспорта Российской Федерации». Сотрудники предприятия охраняют объекты государственной и иных форм собственности, находящихся в сфере ведения Министерства транспорта России.

Необходимость создания и развития ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации обусловлена требованиями федеральных законов об усилении противодействия терроризму и экстремистской деятельности.

В перечень объектов, требующих охраны и обеспечения безопасности согласно требованиям российского законодательства, входят:

аэропорты и объекты их инфраструктуры;

морские, речные порты и объекты их инфраструктуры;

организации и учреждения морского и речного транспорта;

судоходные гидротехнические сооружения;

мосты, тоннели, районы строительства федеральных дорог;

предприятия автомобильного транспорта, включая автовокзалы, автостанции и автостоянки;

инженерные сооружения и станции метрополитена;

салоны подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта, транспортные средства с пассажирами и опасными грузами.

В настоящее время ФГУП «УВО Минтранса России» представляет собой крупное, стабильно развивающееся предприятие, выполняющее стратегические задачи по обеспечению безопасности важных объектов транспортного комплекса страны.

В соответствии с требованиями законодательства подразделения ведомственной охраны Минтранса России отнесены к подразделениям транспортной безопасности. 10 филиалов обеспечивают охрану большее 1000 объектов транспортного комплекса на территории всей Российской Федерации от Калининграда до Владивостока.

В целях реализации планов обеспечения транспортной безопасности предприятие оказывает услуги по оснащению объектов транспортной инфраструктуры различными комплексами технических средств обеспечения безопасности, автоматизации, телекоммуникации, связи, телевидения, автоматизации диспетчерского управления, системами жизнеобеспечения, выполняя весь комплекс работ от проектирования до ввода в строй с последующим гарантийным техническим обслуживанием и эксплуатацией.

Работники предприятия оборудовали инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности десятки объектов транспортного комплекса, защиту которых сейчас, наряду с другими структурами, осуществляют подразделения ведомственной охраны Минтранса России.