На ПМЭФ подписано важное российско-японское соглашение по Приморью

Стартовала реализация международного проекта по строительству современного комплекса по перевалке угля в Находке

Запуск проекта закрепили подписанием меморандума о начале сотрудничества между корпорацией Marubeni и «Терминалом Астафьева» на Петербургском экономическом форуме.

С российской стороны присутствовал врио Губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО, а подписывал меморандум генеральный директор «Терминала Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ. С японской стороны почетным гостем стал председатель японо-российского комитета по сотрудничеству, председатель правления корпорации Marubeni Тэруро АСАДА, а подписывал соглашение главный операционный директор Marubeni Corporation Эйджи ОКАДА. Поставщиком оборудования выступит немецкая компания Shade, управляющий директор которой, доктор Кристоф ЗАЙФЕРТ, также поставил свою подпись на меморандуме.







Как рассказал Руслан Кондратов, реализация проекта начнется в июне с выбора технологических решений для закрытого комплекса по перевалке угля. Для этого специалисты «Терминала Астафьева» посетят уже существующие закрытые терминалы в Южной Корее и Японии и выберут подходящие инженерные решения. После проведения инженерных изысканий, начнется производство оборудования.

«Общий срок исполнения заказа должен составить не более 16 месяцев, - рассказал генеральный директор «Терминала Астафьева» Руслан Кондратов. -

2018-й год объявлен годом российско-японского сотрудничества, для нас очень важно, что мы начинаем совместный проект с такой уважаемой во всем мире корпорацией, как Marubeni и, конечно, благодарны за личную поддержку нашего проекта врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко».

«Это очень важный проект для наших компаний, для укрепления российско-японских отношений на Дальнем Востоке. У корпорации Marubeni очень большой опыт реализации подобных проектов. Переход на чистую обработку сыпучих грузов – это мировая тенденция, многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже перевели на 80 и более процентов все свои мощности в закрытое хранение. Надеюсь, что реализация данного проекта даст стимул другим компаниям Дальнего Востока переходить на закрытый тип перевалки угля», - отметил председатель корпорации Marubeni Тэруро Асада. Концепцию поэтапного перехода к закрытой перевалке угля в Находке одобрил присутствовавший на подписании врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

«Реализация данного проекта даст хороший пример создания организованного, современного, экологически чистого комплекса по перевалке угля, переход к закрытой перевалке в Приморье сможет существенно повысить качество жизни в регионе», - отметил Андрей Тарасенко.

На фото: На Петербургском экономическом форуме в присутствии губернатора Приморья Андрея Тарасенко идет подписание меморандума о начале сотрудничества между корпорацией Marubeni и «Терминалом Астафьева».

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