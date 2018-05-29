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Во Владивостоке назвали победителей юбилейного конкурса "Предприниматель года"

29 Мая 2018, 08:45 | Приморье
Во Владивостоке определили 10 победителей юбилейного X конкурса «Предприниматель года». Все они получили награды из рук главы краевого центра Виталия ВЕРКЕЕНКО в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в актовом зале администрации города. 
 
Цель этого, ставшего уже традиционным, мероприятия – поддержать бизнесменов, добившихся наибольших успехов в своей деятельности по итогам прошедшего года. 
 
На почетное звание претендовали 73 представителя бизнеса Владивостока. Победителей в каждой из десяти номинаций определяли по максимальному количеству набранных баллов. 
 
Среди них: 
 
- ОАО «Приморский торговый Дом книги» - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере розничной торговли»; 
 
- ООО «Беатон» - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере производства (за исключением продуктов питания)»; 
 
- ООО «Хлебное Дело» - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере производства продуктов питания»; 
 
- ООО «Прим Трейд» (Интерактивный образовательный город профессий для детей «Кидбург») - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере бытовых, социальных услуг и в области культуры, досуга и развлечений»; 
 
- ООО «Туристическая компания «Лаки Турс» - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере туризма и гостиничных услуг»; 
 
- ООО «Куб Логистик» - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере транспорта и услуг автосервиса; 
 
- ООО «Кофе Машина» - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере общественного питания»; 
 
- ООО «Брайт Концепт Групп» (Журнал ЭFFECT) - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере информации и связи»; 
 
- ИП Рязанцев Владимир Александрович - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере строительства, проектирования и архитектуры»;  
 
- ИП Иванов Андрей Андреевич (компания тендерного сопровождения «Клиент-Сервис») - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в области права, бухгалтерского учета, консалтинга и аудита».  
 
«Сегодня мы чествуем успешных, энергичных, инициативных, самостоятельных людей, которые не боятся рисковать, смогли организовать и развить собственное дело. Владивосток строился и создавался активными, свободными духом людьми – предпринимателями и меценатами. Мы выведем отношения администрации и предпринимателей на новый уровень доверия. Хочу, чтобы мы общими усилиями сделали жизнь города лучше и краше, и уверен, на нашем общем пути преград не будет. В традициях деловой жизни Владивостока одним из приоритетных направлений была и остается благотворительность. Я вижу, что социальная ответственность вашего бизнеса наполнена реальными делами, и просьбы о помощи всегда находят у вас живой отклик. Совместно у нас получится сделать город еще лучше», - сказал в приветственном слове Виталий Веркеенко, подчеркнув, что сегодня процессы становления и укрепления предпринимательства являются одной из основных задач работы администрации Владивостока. 
 
По итогам 2017 года количество индивидуальных предпринимателей в краевом центре увеличилось на 1,3 тысячи по сравнению с 2016-м. А всего их - 19,7 тысяч. Ключевой площадкой взаимодействия бизнеса и власти является также муниципальное предприятие «Центр развития предпринимательства», на базе которой в 2017 году было проведено 86 бизнес-семинаров и тренингов. 
 
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Теги: владивосток  конкурс  итоги  предприниматель  бизнес 



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