Во Владивостоке назвали победителей юбилейного конкурса "Предприниматель года"

Во Владивостоке определили 10 победителей юбилейного X конкурса «Предприниматель года». Все они получили награды из рук главы краевого центра Виталия ВЕРКЕЕНКО в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в актовом зале администрации города.

Цель этого, ставшего уже традиционным, мероприятия – поддержать бизнесменов, добившихся наибольших успехов в своей деятельности по итогам прошедшего года.

На почетное звание претендовали 73 представителя бизнеса Владивостока. Победителей в каждой из десяти номинаций определяли по максимальному количеству набранных баллов.

Среди них:

- ОАО «Приморский торговый Дом книги» - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере розничной торговли»;

- ООО «Беатон» - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере производства (за исключением продуктов питания)»;

- ООО «Хлебное Дело» - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере производства продуктов питания»;

- ООО «Прим Трейд» (Интерактивный образовательный город профессий для детей «Кидбург») - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере бытовых, социальных услуг и в области культуры, досуга и развлечений»;

- ООО «Туристическая компания «Лаки Турс» - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере туризма и гостиничных услуг»;

- ООО «Куб Логистик» - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере транспорта и услуг автосервиса;

- ООО «Кофе Машина» - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере общественного питания»;

- ООО «Брайт Концепт Групп» (Журнал ЭFFECT) - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере информации и связи»;

- ИП Рязанцев Владимир Александрович - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере строительства, проектирования и архитектуры»;

- ИП Иванов Андрей Андреевич (компания тендерного сопровождения «Клиент-Сервис») - «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в области права, бухгалтерского учета, консалтинга и аудита».

«Сегодня мы чествуем успешных, энергичных, инициативных, самостоятельных людей, которые не боятся рисковать, смогли организовать и развить собственное дело. Владивосток строился и создавался активными, свободными духом людьми – предпринимателями и меценатами. Мы выведем отношения администрации и предпринимателей на новый уровень доверия. Хочу, чтобы мы общими усилиями сделали жизнь города лучше и краше, и уверен, на нашем общем пути преград не будет. В традициях деловой жизни Владивостока одним из приоритетных направлений была и остается благотворительность. Я вижу, что социальная ответственность вашего бизнеса наполнена реальными делами, и просьбы о помощи всегда находят у вас живой отклик. Совместно у нас получится сделать город еще лучше», - сказал в приветственном слове Виталий Веркеенко, подчеркнув, что сегодня процессы становления и укрепления предпринимательства являются одной из основных задач работы администрации Владивостока.

По итогам 2017 года количество индивидуальных предпринимателей в краевом центре увеличилось на 1,3 тысячи по сравнению с 2016-м. А всего их - 19,7 тысяч. Ключевой площадкой взаимодействия бизнеса и власти является также муниципальное предприятие «Центр развития предпринимательства», на базе которой в 2017 году было проведено 86 бизнес-семинаров и тренингов.