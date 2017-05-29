В Приморье продолжается преследование рыболовной компании "Восток-1"

Администрация АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» просит руководство Дальневосточного таможенного управления и органы прокуратуры взять дело под контроль

Руководство РК «Восток-1» прислало в Деловую газету "Золотой Рог" свое видение о ситуации, связанной с возбуждением против компании уголовного дела, мы публикуем мнение рыбаков.

"16 мая 2017 года на сайте Дальневосточного таможенного управления появилось информационное сообщение:

Криминальная экономия на таможенных платежах

«В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и Управления ФСБ России по Приморскому краю выявили факты уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте продукции морского промысла – палтуса и конечностей краба. За три года криминальной деятельности рыболовецкой компании Владивостока общая сумма неуплаченных таможенных платежей достигла почти 24 миллионов рублей. В ходе проверки оперативной информации установлена преступная схема вывоза в Республику Корея водных биоресурсов по заниженной таможенной стоимости. В целях реализации данной схемы на территории Южной Кореи была зарегистрирована некая компания, фактическим инвестором которой выступил один из членов совета директоров рыболовецкой компании. С этой аффилированной (дочерней) южнокорейской компанией и заключались внешнеторговые контракты на поставку биоресурсов по «удобным» для экспортера ценам. По выявленным фактам уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере Владивостокской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ».

Руководство компании РК «Восток-1» благодарит пресс-центр управления за проявленную корректность, так как не было указано название рыболовецкой компании. Однако мы не желаем скрываться и сообщаем, что уголовное преследование возбудили в отношении нашего предприятия.

Компания уже получила несколько запросов от СМИ. Средства массовой информации правильно предположили, что ставится под сомнение законность и легальная деятельность одной из старейших на Дальнем Востоке частных рыбных компаний. А так как компания ведет свою деятельность легально, прозрачно и законопослушно, то мы представляем свое видение на якобы «криминальную деятельность».

22 марта 2017 года, большая группа работников ФСБ и таможни произвела опросы и выемку документов в офисе компании, хотя руководство компании готово было предоставить их по первому требованию оперативных сотрудников.

16 апреля таможня предприняла попытку скорректировать таможенную стоимость в сторону увеличения для исчисления таможенных платежей в завышенном размере по недавно купленному и реконструированному судну «Шанс 105». Судно было приобретено и модернизировано согласно программе обновления флота, которая компания реализует последние пять лет. При реальной стоимости судна с переоборудованием 3 миллиона долларов подтверждѐнной документами, его таможенная стоимость безосновательно была увеличена таможенной службой до 8 миллионов долларов. При этом до арбитражного разбирательства дело не дошло, компания документами доказала неправомерность назначенного таможенного платежа. Судно отпустили, взыскав реальную, но не завышенную таможенную стоимость.

11 мая опять в офисе вновь прошли обыски. Силовые структуры при поддержке вооруженных людей заняли весь этаж компании. Участвовало 18 сотрудников ФСБ и таможни. Генеральному директору было предъявлено постановление суда на обыск в связи с открытием уголовного дела. Всех наших специалистов выдворили в коридор, где они и просидели большую часть рабочего дня. Подвергнут обыску офис, изъяты компьютеры и телефоны, подвергнуты обыску руководители компании, их кабинеты, квартиры, автомашины. Деятельность офиса была парализована. Назначены даты допросов сотрудников.

12 мая был проведѐн первый допрос одного из членов совета директоров. Ему предъявлены бумаги, датированные 2012 годом, которые он признал фальсифицированными. Судя по предъявленным бумагам, потому что документами это не назовѐшь, таможенники оперируют информацией анонимного «доброжелателя», который из мести намеренно представил государственным структурам сфабрикованные материалы более чем пятилетней давности.

По мнению руководства компании, поставщиком «оперативной информации», является один из бывших руководящих сотрудников. Он был отстранен из-за претензий к его работе. Этот сотрудник специализировался на внешнеэкономической деятельности и им был спровоцирован конфликт интересов между компанией и его личными интересами, в завершении он заявил, что «продал» коммерческую информацию «криминальным элементам» и компанию ожидает рейдерский захват. По нашей информации бывший сотрудник передавший «сведения» узнав, что таможня начала действовать, улетел за пределы РФ. Компания готова представить в таможню официальные данные судебного процесса, характеризующего поставщика информации как человека специализирующегося на создании фальсификаций, подмены оригинальных текстов с целью шантажа и вымогательства.

Стоит отметить, что после первого визита сотрудников силовых ведомств 22 марта, в апреле сразу два судна нашей компании были арестованы и подвергнуты тщательнейшим обыскам и досмотрам, но ничего преступного на судах выявлено не было, хоть они и пробыли под арестом суммарно 17 суток, суда были отпущены обратно на промысел.

Обращаем внимание – военная прокуратура, в которую рыболовецкий колхоз обратился с жалобами, признала эти аресты незаконными и необоснованными. 304 военная прокуратура гарнизона Тихоокеанского флота установила, что действия должностных лиц Пограничного управления, принимавших и согласовавших решения об аресте судов, не соответствуют целям и задачам Административного Законодательства и не отвечают принципам законности.

Эти события и факт того, что ФСБ и таможня оперативно среагировала на информацию, поданную совершенно незнакомыми им субъектами свидетельствует, что налицо предвзятое отношение к нашей компании. И несмотря на то, что ложные «донесения» не находят подтверждений, преследование «Восток-1» продолжается.

Относительно выставленных сейчас претензий по занижению таможенной стоимости. Стоит отметить, что предшествующие 4 года сотрудники Дальневосточного таможенного управления вели странную политику по назначению таможенной стоимости по декларациям на выпуск продукции. На постоянной основе корректировали стоимость в сторону значительного завышения таможенной стоимости. Рыболовецкому колхозу приходилось платить большие дополнительные деньги, чтобы выпустили продукцию. Доходило до абсурда, так в мае 2015 года наш мелкий глубоководный краб был скорректирован по цене самого дорого камчатского краба, таможенная пошлина была увеличена в 6,5 раз.

На основополагающие аргументы и представленные расчеты инспектора зачастую не реагировали, и мы были вынуждены обращаться в суд. На протяжении последних четырех лет таможенная стоимость была завышена по 169 декларациям на продукцию. Причем в 68 случаях после дополнительной проверки таможня самостоятельно принимала нашу первоначальную цену. По корректировкам таможней остальных 101 деклараций в сторону завышения предприятие выиграло все судебные процессы. Учитывая указанный в пресс-релизе пункт обвинения «занижение стоимости продукции», и указанный таможней в обвинении период четыре года, то это будет уже 170- я попытка увеличить таможенную стоимость продукции, но уже за весь четырѐхлетний период!

Есть и негативная сторона этих действий превратившихся в систему. Таможня за счѐт завышения стоимости продукции «изъяла» из оборота компании 123 млн. рублей. Задержка по возврату на основании решения суда составляла в среднем до 9 месяцев и на этот период предприятие лишалось заработанных средств.

Все это выглядит особенно странно и неоправданно на фоне того, что все эти годы декларировалась одна и та же продукция, при этом цена, то принималась без корректировок, то после дополнительной проверки таможня самостоятельно принимала первоначальную цену. С учетом всех этих проверок, включая и судебные решения, очень странным выглядит возобновление и повторное поднятие вопросов по таможенной цене нашей продукции.

Это явное злоупотребление правом, так как обоснованность цен и их соответствие условиям поставки были уже проверены и независимо от оснований проверки цены подтвердятся вновь.

Коллектив компании и руководство не понимают, почему арбитражные споры и положительные решения судов, которые установили в судебных процессах, что таможенная стоимость установленная компанией, была реальная, привели к таким решениям в отношении предприятия. Получается, что сейчас таможня своими действиями ставит под сомнение решения суда, но ведь цивилизованный путь отстаивать свою точку зрения, это подача апелляции в вышестоящую инстанцию. Но этого сделано не было, в нашем случае суд принимал решения о стоимости продукции за последние четыре года, и таможня соглашалась с решениями суда, подтверждением является возврат таможней «Востоку-1» излишне начисленных ими платежей. Это документальные факты и можем представить все документы.

Возбужденное уголовное дело в отношении компании, имеющей более 25 лет истории в рыбном промысле и высокий авторитет в промышленности, принесли предприятию значительные репутационные потери. 730 работников предприятия выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией. В этой ситуации мы вынуждены заморозить проект, направленный на создание нового бизнеса в рамках Свободного порта Владивосток.

Досье: По итогам 2016 года АО «Восток-1» выловил 31,2 тыс.тонны водных биоресурсов, включая 8 720 тонн глубоководного краба (рекордный для компании улов), налог на прибыль составил 148 млн. руб. (более чем в 1,5 раза выше 2015 года), и как можно имея такие результаты, говорить о том, что предприятие имеет заниженные цены или плохо торгует своей продукцией?

Просим руководство Дальневосточного таможенного управления и органы прокуратуры взять дело под контроль, для того чтобы расследование проходило объективно и не предвзято.

Администрация АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»