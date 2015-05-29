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В 2015 году через погранпереход Хасан в порт Раджин планируется перевезти 1,5 млн тонн угля

29 Мая 2015, 16:51 | Приморье
В первом квартале 2015 года из России в порт Раджин (КНДР) перевезено 432 тыс. тонн грузов. 
 
За 2014 год внешнеторговые перевозки грузов через пограничный переход Хасан (Приморский край, граница РФ) – Туманган (граница КНДР) возросли к 2013 году в 3,2 раза, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе ДВЖД. При этом перевозки угля выросли в 24 раза. По итогам первого квартала нынешнего года эта тенденция сохраняется. Объем перевезенных грузов возрос в несколько раз - до 432 тыс. тонн.
 
Такие данные озвучил президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин, выступая 27 мая на железнодорожном саммите ОСЖД в Сеуле.
 
Так, в 2014 году в данном сообщении перевезено 280 тыс. тонн грузов, из них 238,2 тыс. тонн угля. По итогам первого квартала 2015 года в порт Раджин отправлено 408 тыс. тонн угля.
Всего, по словам Владимира Якунина, в 2015 году в порт Раджин планируется перевезти 1,5 млн тонн угля.
 
Напомним, ОАО "РЖД" реализовало проект реконструкции железнодорожного участка Хасан (РФ) - Раджин (КНДР) и строительства грузового терминала в порту Раджин. Стоимость проекта составила 10,6 млрд рублей.
 
"По сути, восстановление этого участка является пилотным проектом в реконструкции Транскорейской магистрали, которая в перспективе обеспечит сообщение между КНДР и Южной Кореей", - отметил Владимир Якунин.
 
С ноября 2014 года проведены четыре опытные перевозки угля транзитом через порт Раджин в Южную Корею.
 
"Главная задача сегодня состоит в том, чтобы обеспечить привлечение достаточного грузопотока для полноценной работы железной дороги и терминала, возврата вложенных средств", - подчеркнул глава ОАО "РЖД".
 
Пропускная способность участка Хасан – Раджин и терминала рассчитана на 5 млн тонн грузов в год. В дальнейшем при создании благоприятной конъюнктуры терминал может быть задействован для перевозки контейнеров.
 
"Совместно с южнокорейскими компаниями "Поско", "Корейл" и "Хёндэ Мерчант Марин" провели "дью-дилижденс" проекта и сегодня обсуждаем возможность создания совместной компании по эксплуатации и развитию этой инфраструктуры. Данный проект является первым практическим шагом по развитию идеи трехстороннего сотрудничества по развитию Транскорейской железной дороги. В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку южнокорейского бизнеса, правительства и президента Республики Корея", - заявил Владимир Якунин.
 
 
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Теги: уголь  двжд  грузоперевозки  раджин 



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