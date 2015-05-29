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В Приморье еще одна стройка перестала быть незаконной
Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края пресекла попытку незаконного строительства в Находке. Сотрудники инспекции выявили, что объект «Гостиница с рестораном» в Находке строился в отсутствие разрешения на строительство.
По информации ведомства, с самого начала работ в отношении застройщика применялись все возможные меры административного воздействия.
«Неоднократно выдавались предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. Итогом проделанной работы стало оформление застройщиком исходно-разрешительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и получение разрешения на строительство данного объекта. В настоящее время на объекте «Гостиница с рестораном» осуществляется государственный строительный надзор. Объект готовится к сдаче в эксплуатацию», - рассказали в инспекции.
Как подчеркивал ранее вице-губернатор Приморья Олег ЕЖОВ, нарушители градостроительного законодательства будут привлечены к ответственности.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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