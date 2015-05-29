Приморье отличилось аварийностью

В Приморском крае зафиксирован самый высокий уровень аварийности в электросетях среди пяти субъектов ДФО

По резултатам анализа аварийности в сетях «Дальневосточной распределительной сетевой компании» за I квартал 2015 года самый высокий удельный показатель аварийности энергетического оборудования был отмечен в филиале ДРСК «Приморские электрические сети».

Анализ проводился в пяти регионах присутствия ОАО «ДРСК» (входит в состав холдинга «РАО ЭС Востока»): в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, а также на юге Республики Саха (Якутия). Анализ показал, что в филиале ДРСК «Приморские электрические сети» за первые три месяца 2015 года зафиксировано 4,86 отключения на 1 тыс. условных единиц оборудования, притом что средний по компании показатель аварийности почти в два раза ниже и составляет 2,65 отключения на 1 тыс. у. е. оборудования. Самый низкий показатель аварийных отключений за указанный период наблюдений был отмечен в филиале «Амурские электрические сети», он равен 0,87 отключения на 1 тыс. у.е. оборудования.

По данным ОАО «ДРСК», в абсолютных величинах число незапланированных отключений энергетического оборудования за первый квартал текущего года составило суммарно в пяти регионах 737. Для сравнения, в первом квартале 2014 года было зафиксировано 623 аварийных отключения, что свидетельствует о росте аварийности в электросетях в наступившем году. По оценкам специалистов, их причиной является износ основных фондов самого предприятия, а также прием на баланс ДРСК воздушных, кабельных линий, трансформаторных подстанций от муниципальных и ведомственных предприятий. Основная часть принимаемого оборудования имеет фактический износ приближающийся к 100% и требует от ДРСК приведения его в надлежащее состояние, а значит, значительных денежных затрат, в которых, в частности, приморский филиал компании испытывает острый дефицит.

Департамент по тарифам Приморского края почти на 0,5 млрд рублей сократил на 2015 год инвестпрограмму филиала ДРСК «Приморские электрические сети». В этом году она составит всего 690 млн рублей, что почти в 2 раза меньше, чем было израсходовано в 2014 году.

- В компании обеспокоены ростом аварийности в Приморье - регионе с потенциально высокой деловой активностью, - говорит заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Александр МИХАЛЕВ. - Низкая инвестиционная и ремонтная деятельность энергокомпании предопределена убыточными тарифными решениями, невозможностью привлечения сторонних инвесторов.

Примечательно, что в этих непростых условиях филиал ДРСК «Приморские электрические сети» опережает своих коллег из других субъектов ДФО в скорости ликвидации аварийных случаев. Их задача - сделать так, чтобы потребители не замечали ухудшающегося состояния электросетевого комплекса региона, говорит Александр Михалев. Статистика учета времени ликвидации аварии свидетельствует о том, что, при среднем времени простоя потребителей в зоне работы ДРСК 1час 39 минут, в Приморье аварии в электросетевом комплексе ликвидируются за 1 час 21 минут, в Амурской области - за 1 час 17 минут, а в Хабаровском крае - за 3 часа. В целом по России этот показатель составляет в среднем 3 часа.

- Эти позитивные данные не должны свидетельствовать об отсутствии проблем. Быстрое устранение аварий в сетях говорит лишь о высоком уровне профессионализма приморских сетевиков. Но подход к организации безаварийной работы должен быть иным, - считает Александр Михалев, - главным показателем должно стать ежегодное сокращение числа таких отключений. А это возможно лишь путем замены старых, отработавших свой срок электросетей и оборудования на современное. И работать над этим нужно совместно с представителями органов власти, которые не менее энергетиков должны быть заинтересованы в совершенствовании в своем регионе энергетической инфраструктуры, как части делового и социального климата.

Досье "Золотого Рога": ОАО «ДРСК» осуществляет свою деятельность на территориях Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также юга Якутии. Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. кв. км, а численность населения по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года составила свыше 5,2 млн человек. В обслуживании компании свыше 56 тыс. километров линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 708 подстанций. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.