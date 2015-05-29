Владивосток нуждается в деловых туристах

Уверен генеральный директор IBC Corporate Travel Анатолий Курюмов

Главным событием минувшей недели во Владивостоке стала XIX Тихоокеанская международная туристская выставка PITE, собравшая более 200 участников из разных стран мира, пишет деловая газета "Золотой Рог".

О том, как обстоят дела в сегменте делового туризма, чего не хватает PITE и стоит ли Владивостоку ждать гостей из числа деловых путешественников, «Золотому Рогу» рассказал Анатолий КУРЮМОВ, генеральный директор агентства IBC Corporate Travel, входящего в ТОП-4 крупнейших игроков рынка делового туризма.

- Анатолий, не так давно вы вернулись с ACTE-форума для корпоративных управляющих деловыми поездками, ключевой темой которого был новый взгляд на организацию бизнес-трэвел-мероприятий в 2015 году. Поделитесь, в чем он заключается?

- В умении правильно управлять данными. Раз уж мы вошли в эру онлайн, то будущее за агентствами, которые умеют это делать. При этом «управлять» означает получать их, анализировать, делать правильные выводы и на основе этих выводов ставить новые цели по оптимизации не только расходов, но и внутренней структуры компании-клиента. Ведь данные могут показать не только сколько вы сэкономили или потратили, но и поведение ваших сотрудников: как они заказывают, что, когда и почему. На основании этого можно скорректировать трэвел-политику компании и оптимальным образом наладить бизнес-процессы.

- И это востребовано?

- Безусловно. Если раньше мы просто обеспечивали прямую связь клиента с поставщиком услуг в режиме онлайн, помогали оптимизировать его документооборот, то сегодня этого недостаточно. Компания хочет улучшить бизнес-структуру в целом, а для этого клиент должен понимать, чем занят его персонал.

Деловой туризм сегодня переходит в онлайн (я имею ввиду полноценный онлайн, а не просто страничку в Интернете). Один из наших клиентов, компания Ernst&Young, в одном из своих исследований утверждает, что емкость мирового туристического рынка равна емкости IT-рынка, и с этим сложно не согласиться. Однако до сих пор даже коллеги из крупных компаний порой не понимают, каков потенциал «больших данных» (big data). А ведь его уже несколько лет успешно используют yahoo, google, социальные сети и другие крупные корпорации. Получаемая ими информация востребована в самых разных сферах бизнеса.

- У понятия «онлайн» есть и другая сторона, когда живое общение на корпоративных мероприятиях заменяется виртуальным…

- Действительно, с появлением новых web-инструментов около 30% мероприятий ушли в онлайн. Но при этом, замечу, и сам рынок стал более емким, например за счет стартапов, для которых по причине строжайшего режима экономии средств онлайн - единственная возможность коммуникации. Но какого-то серьезного прорыва в этом смысле онлайн не произвел. И психологи, и маркетологи по-прежнему едины в том, что личный контакт в бизнесе остается самым эффективным и востребованным инструментом.

- Тем не менее интенсивность деловых поездок сегодня сократилась?

- Да, в среднем от 15 до 25%. Особенно у крупного бизнеса (это подтверждают и наши коллеги по рынку), отменившего примерно четверть предполагаемых поездок. Кроме того, если компании, работающие с иностранными партнерами, сокращают расходы на бизнес-трэвел, то те, что ориентированы на отечественный рынок, напротив, увеличили активность. Эта ситуация хорошо видна по авиаперевозчикам: число внутренних рейсов и направлений стабильно растет.

- Т.е. можно говорить об импортозамещении в деловом туризме?

- Да, и наши клиенты это отчетливо демонстрируют. Если в 2014 году 35% мероприятий проходило за рубежом, то в этом году их число будет очень незначительным, по нашим прогнозам - всего около 10% из всего объема заказов компании.

- В 2014 году ваша компания в Дальневосточном регионе выросла втрое, а по России - и вовсе на 250%, в результате чего головной холдинг HRG даже недоумевал: стране предъявляют экономические санкции, а российское подразделение наращивает обороты. Как обстоят дела сейчас?

- Спад, который наблюдается в отрасли, наша компания практически не почувствовала. В первую очередь благодаря диверсификации клиентского портфеля: в то время как крупный бизнес проводит оптимизацию и сокращает число деловых поездок, средний, напротив, увеличивает активность, и этот баланс дает нам стабильность. А дальневосточный офис по определенным показателям даже является лучшим в стране.

Вместе с тем стоит отметить, что темпы роста компании ниже, чем были прежде. Мы живем исключительно за счет собственных оборотных средств и очень сдержаны в расходах. Как и остальной бизнес, стараемся избавиться от лишнего и сконцентрироваться на том, что реально дает отдачу. От нерентабельных процессов избавляемся без сожаления, предпочитая честно рассказать клиентам, чем это вызвано, и находя в ответ понимание, ведь они переживают ту же ситуацию.

Наши клиенты оценили работу агентства по уровню и качеству контента - количеству отелей и конференц-площадок, доступных для бронирования. Также нам удалось вывести в онлайн визовое и иммиграционное обслуживание. В результате к нам даже стал обращаться бизнес, который работает с физическими лицами. Дело в том, что у многих игроков нашего рынка нет полноценного собственного контента либо они покупают готовые решения у сторонних, в т.ч. зарубежных, компаний, которые часто не уделяют должного внимания локальному рынку. Мы же работаем со всеми поставщиками напрямую и, совершая объемную закупку по всей России и СНГ, часто выступаем гарантом лучшей цены.

- Насколько нынешняя ситуация в экономике повлияла на приоритеты предприятий-заказчиков? Прежде это были скорость, качество, цена, а сегодня?

- Сегодня на первый план по понятным причинам вышла цена, но при этом клиент привык к тому, что качество должно оставаться неизменно высоким, а скорость подтверждения услуг - едва ли не мгновенной. Также важно учесть изменения в законодательстве по электронному документообороту, кредитную политику на предприятии, бюджетирование и планирование расходов. Агентство сегодня должно вместе с клиентом взять курс на оптимизацию бизнес-процессов и найти нужные решения вместе.

- Каково сегодня отношение менеджмента компаний - потенциальных клиентов - к консалтингу в сфере бизнес-трэвел?

- Далеко не все из них готовы меняться, несмотря на потери, которые несут из-за неправильной организации командировок, отсутствия профессиональной поддержки. Причем собственники необходимость в консалтинге как раз понимают, а вот менеджеры среднего звена сопротивляются, опасаясь потери рабочих мест. Но, так или иначе, со временем картина все равно изменится, и непростая экономическая ситуация этому способствует как нельзя лучше: любой бизнес сегодня как никогда нуждается в оптимизации расходов и внутренних рабочих процессов.

- Знаю, что вы активно занимаетесь продвижением Владивостока как площадки для проведения корпоративных мероприятий. Есть ли какой-то результат?

- Интерес на уровне запросов к приморской столице есть, ряд заказчиков даже прилетали во Владивосток с инспекцией. Во что это выльется - узнаем со временем, поскольку мы ориентируемся на крупные проекты, с числом участников от 800-1000 человек, а они планируются за 2-5 лет до даты мероприятия.

Продвижение Владивостока должно быть комплексным, исключительно своими силами нам не справиться. К сожалению, Тихоокеанская международная туристская выставка PITE который год поддается популярным и, справедливости ради, проверенным идеям, не уделяя при этом достаточного внимания корпоративному сегменту, а потому теряет значимую часть деловой аудитории и бюджетодержателей - тех, кто действительно готов способствовать туристическому импортозамещению и остро в нем нуждается. Корпоративные клиенты сегодня смотрят в регионы, но на PITE до сих пор нет блока, посвященного деловому туризму. А он необходим, если край действительно заинтересован во въездном потоке. Обязательно нужна площадка, где корпоративные клиенты могут встретиться с поставщиками услуг, поделиться своими нуждами, узнать о последних тенденциях рынка, обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом на тематических круглых столах и в кулуарах... Такая площадка обязательно привлечет множество известных компаний и имен, подстегнет интерес к столице Приморья. Пока же выставка нацелена больше на физических лиц, а ведь корпоративный сегмент куда больше может дать для увеличения потока туристов.

Кроме того, некоторые искренне полагают, что, когда во Владивостоке откроются океанариум и другие интересные объекты, запустят «хаятты», это и станет брендингом территории. Заблуждение. Сегодня все города (они же продукты) обезличены, время продуктовой глобализации. Хочет ли Владивосток идти по такому бесперспективному пути?

- На ваш взгляд, зачем туристы поедут во Владивосток?

- За самобытностью, а она должна выражаться в некой локальной культуре. А для начала местным властям необходимо найти толкового и креативного дизайнера, который сделает хорошую презентацию, обязательно перевести ее на другие языки и отправиться с ней на крупнейшие туристические выставки по стране и за рубежом. Все! Вызовите интерес к городу, а недостатки сервиса и инфраструктуры турпоток отрегулирует сам, причем своими же деньгами. Как, например, это произошло в Геленджике, который вполне справедливо называют сегодня «российской Ниццей». Геленджик сделал себя сам: открылся новый аэропорт (что есть и у Владивостока), презентовали направление отдыха - москвичи полетели. И не нужно говорить про стоимость перелета. Геленджик в этом отношении схож с Владивостоком. Поначалу было много недовольных - сервисом, качеством мест размещения и т.д. Но тем не менее поток сформировался, причем высокорентабельный, и местный туристический и гостиничный бизнес стал меняться, подстраиваясь под требования клиентов. Сегодня город стал настоящей туристической жемчужиной. У туристов дух захватывает: «да не может быть!», «ну надо же!».

Хочется, чтобы то же произошло и с Владивостоком, у которого просто колоссальный потенциал. Я часто бываю за границей, но до сих пор считаю этот город и край в целом уникальными. Повышенный интерес к Приморью и Дальнему Востоку был и будет. Вопрос только в том, как этот интерес конвертировать в реальные деньги для региона? Сегодня национальный авиаперевозчик совершил беспрецедентную акцию, зафиксировав на весь сезон цены из Москвы на дальневосточные направления. Думаю, это сподвигнет российские компании на бизнес-активность в регионе, а туристов - на здравый интерес и новые путешествия. Так что ждите гостей.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.