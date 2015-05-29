Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье завод "Изумруд" увлекся подводной робототехникой
Кластер подводной робототехники может быть создан на Дальнем Востоке к 2017 году на базе владивостокского ОАО «Изумруд», пишет деловая газета "Золотой Рог". Кластер планировалось создать в текущем году, но из-за санкций его формирование сдвинулось на два года. В то же время уже создан Центр компетенций, который находится на территории Дальневосточного федерального университета.
В настоящее время контролирующим акционером ОАО «Изумруд» является ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат», которому принадлежит 73,64% акций владивостокского предприятия. Еще 10,04% принадлежат ООО «Гамбринус», зарегистрированному во Владивостоке.
«На базе наших дочерних предприятий - Камчатского гидрофизического института и владивостокского «Изумруда» - мы формируем наш форпост на Дальнем Востоке. Мы создали специальное конструкторское бюро по подводной робототехнике. Мы подписали соглашение с губернатором Приморского края, с дальневосточным университетом и сейчас продвигаем это направление», - сказал генеральный директор - генеральный конструктор концерна «Моринформсистема-Агат» Георгий АНЦЕВ во время форума «Морская индустрия России».
По его словам, в данном проекте «лидером» выступает регион, который «заинтересован в объединении приборостроителей и судостроителей» в области робототехники.
Досье "Золотого Рога": Концерн «Моринформсистема-Агат» является головной организацией в российском кораблестроении по информационным системам и технологиям, системному инжинирингу корабельных информационно-вычислительных средств, вопросам электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и размагничивания, системам управления стрельбой крылатыми и баллистическими ракетами морского базирования, боевым информационно-управляющим и интегрированным системам управления надводных кораблей и подводных лодок.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье офшор на острове Русском уже в проекте
- Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье
- "Делойт" прописался во Владивостоке
- Борцы с киберпреступностью на вес золота
- В соответствии с рынком
- В ВЭФ во Владивостоке примет участие Республика Индия
- Корейцы идут на перехват
- Провал резидентов
- "Соллерс" становится на подзарядку
- Железнодорожный узел в Находке ждет реконструкция
Новости раздела
- Lotte пришла не только в гостиницу
- Россия и Япония исследовали миграцию сайры, сардины и скумбрии на севере Тихого океана
- Автобусные маршруты открыты туристам Приморья
- Приморье закрыло дрифт-сезон
- Приморье возьмется за агротуризм
- Жители побережья оказались вне закона
- Отходный бизнес
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- В Приморье офшор на острове Русском уже в проекте
- Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Провал резидентов
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Суда made in Хабаровский край