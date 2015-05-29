В Приморье завод "Изумруд" увлекся подводной робототехникой

Кластер подводной робототехники может быть создан на Дальнем Востоке к 2017 году на базе владивостокского ОАО «Изумруд», пишет деловая газета "Золотой Рог". Кластер планировалось создать в текущем году, но из-за санкций его формирование сдвинулось на два года. В то же время уже создан Центр компетенций, который находится на территории Дальневосточного федерального университета.

В настоящее время контролирующим акционером ОАО «Изумруд» является ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат», которому принадлежит 73,64% акций владивостокского предприятия. Еще 10,04% принадлежат ООО «Гамбринус», зарегистрированному во Владивостоке.

«На базе наших дочерних предприятий - Камчатского гидрофизического института и владивостокского «Изумруда» - мы формируем наш форпост на Дальнем Востоке. Мы создали специальное конструкторское бюро по подводной робототехнике. Мы подписали соглашение с губернатором Приморского края, с дальневосточным университетом и сейчас продвигаем это направление», - сказал генеральный директор - генеральный конструктор концерна «Моринформсистема-Агат» Георгий АНЦЕВ во время форума «Морская индустрия России».

По его словам, в данном проекте «лидером» выступает регион, который «заинтересован в объединении приборостроителей и судостроителей» в области робототехники.

Досье "Золотого Рога": Концерн «Моринформсистема-Агат» является головной организацией в российском кораблестроении по информационным системам и технологиям, системному инжинирингу корабельных информационно-вычислительных средств, вопросам электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и размагничивания, системам управления стрельбой крылатыми и баллистическими ракетами морского базирования, боевым информационно-управляющим и интегрированным системам управления надводных кораблей и подводных лодок.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.