"РН-Находканефтепродукт" готова к ЧС

На предприятии прошли тактико-специальные учения по ликвидации ситуаций техногенного характера

Производственная деятельность «РН-Находканефтепродукт» – крупнейшего нефтетерминала на Дальнем Востоке – связана с перевалкой большого количества легковоспламеняющихся продуктов. И, хотя промышленная зона предприятия располагается на окраине города и от жилых массивов отделена естественной преградой – лесом и сопками, - вопросам промышленной безопасности и защиты работников предприятия здесь уделяется особое внимание. Это еще раз доказали масштабные учения, которые прошли на территории находкинского нефтетерминала 23 мая. В них приняли участие как городские структуры Находки, отвечающие за безопасность, так и внутренние подразделения предприятия.

Тактические учения по защите работников ООО «РН-Находканефтепродукт» от чрезвычайных ситуаций техногенного характера проходят на предприятии регулярно. В них принимают участие руководящий состав нефтетерминала, члены комиссии по ЧС и эвакуационной комиссии, руководители и персонал структурных подразделений предприятия, дежурно-диспетчерская служба общества, члены нештатного аварийно-спасательного формирования ООО «РН-Находканефтепродукт», сотрудники здравпункта, ООО ЧОП «РН Охрана-Приморье», АСФ ОАО «ЦАСЭО», ООО «РН-Пожарная безопасность», ООО «НАСС».

Согласно легенде учений, условное возгорание нефтепродуктов произошло в результате подрыва крыши резервуара № 146. Во время подрыва крыши на резервуаре находился оператор товарного цеха №1, который производил контрольный замер уровня налива. На протяжении полутора часов действующий состав нештатного аварийно-спасательного формирования ООО «РН-Находканефтепродукт» и сотрудники городских служб спасения отрабатывали совместные действия по эвакуации людей, оказанию им медицинской помощи и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Все участники учений четко действовали согласно утвержденному плану. Все началось с оцепления места учений. Эвакуация персонала производилась на автотранспорте предприятия. Санитарный пост был установлен в кратчайшее время, пострадавший эвакуирован и ему оказана медицинская помощь. После оповещения об условном происшествии незамедлительно и оперативно по плану мероприятий происходило тушение и охлаждение горящего и рядом стоящего резервуара. Согласно плану действий в условиях ЧС, на предприятии была временно прекращена перевалка нефтепродуктов. После тушения пожара была проведена разведка района ЧС, определена степень загазованности. По окончании учений отрабатывались действия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По словам генерального директора ООО «РН-Находканефтепродукт» Ивана БАРЫШЕВА, в ходе учений был реализован главный принцип компании «Роснефть» – предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Тактические и последовательные действия руководства ООО «РН-Находканефтепродукт», быстрое принятие решений, точность действий по разработанному плану, поддержание связи всех участников учения, безошибочный расчет техники и задействованных людей обеспечивают тренировку в минимальные сроки восстановить деятельность предприятия при возникновении реальных чрезвычайных ситуаций.

«ООО «РН-Находканефтепродукт» постоянно проводит учения по разным тематическим направлениям. Регулярность проведения подобных мероприятий способствует совершенствованию практических навыков, проработки вариантов и способов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Подобные учения необходимы для всех предприятий, подверженных возможному возникновению ЧС. Учитывая это, ООО «РН-Находканефтепродукт», проводя регулярные учения, укрепляет безопасность повседневной производственной деятельности предприятия, - говорит Иван Барышев. - ООО «РН-Находканефтепродукт», осуществляя свою основную функцию в логистической цепочке компании «Роснефть» – отгрузке нефтепродуктов на морской транспорт, - всегда придерживается основных принципов головной компании. А именно: принципов ответственного безопасного ведения деятельности в условиях существующего рынка. Руководством нефтетерминала созданы все необходимые условия для осуществления промышленной безопасности объектов предприятия. Как и полагается, предприятие с опасными производственными объектами имеет заранее разработанные планы ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и прочих чрезвычайных ситуаций, а также договоры с соответствующими службами и профессиональными формированиями. Шагнув еще дальше, мы создали дополнительное внештатное аварийно-спасательное формирование из своих работников. Именно это подразделение способно оказать экстренную первую помощь при ликвидации любого чрезвычайного происшествия. Анализируя проведенные 23 мая учения, можно говорить о том, что были достигнуты положительные результаты по повышению слаженности руководства, специалистов и участников данного мероприятия в условиях предполагаемой чрезвычайной ситуации. Поэтому сотрудники предприятия могут спокойно работать, а жители Находки - быть уверенными в том, что их дома, акватории и инфраструктура надежно и квалифицированно защищены».

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.