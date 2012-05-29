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ВЭД в Приморье остается на аутсорсинге

29 Мая 2012, 23:36 | Приморье

На сегодняшний день многие компании Приморского края, которые во время кризиса передали организацию международных грузоперевозок на аутсорсинг, не торопятся создавать собственные подразделения ВЭД. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев для региональных организаций оптимальнее взаимодействовать с логистическими компаниями, чем содержать собственный штат специалистов.

Большое количество трудоемких процессов при организации международных грузоперевозок заставило компании в период кризиса пересмотреть схемы своей работы, и многие, чтобы не содержать собственный департамент, отдали направление ВЭД на аутсорсинг. Такая позиция оправдала себя, так как компаниям не требовалось создавать дополнительный отдел, нанимать, учить и контролировать деятельность дорогостоящих специалистов. При этом организация избавляла себя от скрытых расходов в виде содержания оборудования, аренды помещения, возможной коррупции персонала.

Эксперты ожидали, что после антикризисных мер компании вновь самостоятельно начнут управлять процессом ВЭД, однако прогнозы не оправдались. «Российские компании всегда скептически относились к аутсорсингу как таковому, и если бы не кризис, то они продолжили самостоятельно организовывать международные грузоперевозки. Сегодня мы наблюдаем иную ситуацию. Бизнес заинтересован в развитии основного направления деятельности, отдавая сопутствующие бизнес-процессы на аутсорсинг компаниям, специализированным в какой-либо узкой деятельности. Такой подход позволяет экономить как финансовые, так и человеческие ресурсы», – рассказал Денис ПАВЛОВ, генеральный директор группы транспортных компаний «Восток».

«Золотой Рог».

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