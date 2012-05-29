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Дарькин остается гендиректором Находинской БАМР

29 Мая 2012, 18:25 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая, ZRPRESS. Старший брат экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Олег ДАРЬКИН будет руководить ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР) еще, как минимум, 9 месяцев.

На прошлой неделе совет директоров НБАМР продлил полномочия гендиректора Олега Дарькина с 30 августа 2012 года по 31 мая 2013 года включительно. Напомним, что Дарькин-старший встал у руля крупнейшей рыбодобывающей компании Приморья с 30 августа 2011 года, после того как совет директоров досрочно прекратил полномочия гендиректора Петра САВЧУКА.

Досье "ЗР"

52-летний Олег Дарькин родился в декабре 1959 году в Большом Камне в семье военных строителей Михаила и Галины ДАРЬКИНЫХ. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского по специальности "инженер-судоводитель". В начале 1990-х годов вместе с братом основал и возглавлял компанию "Ролиз" ("Российских лизинг"), которая занималась торговлей лесом, продуктами питания и одежды из Китая. Позднее компания занялась строительством судов и рыболовством. В 2000-х годах уехал на ПМЖ в Чехию, где прожил более 8 лет. С начала 2009 года живет во Владивостоке. В июне 2009 года был назначен первым вице-президентом ООО "УК БАМР", которая управляла ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства". Акций НБАМР в собственности не имеет.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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