Институту "Приморгражданпроект" исполняется девяносто лет

Славное прошлое и туманное завтра – такова действительность старейшей проектной организации Приморского края

Несмотря на отсутствие сегодня значимых заказов на проектирование, руководитель компании АО «Приморгражданпроект» Евгений МЕЛЬНИКОВ считает, что трудности временны и преодолимы. Самым серьезным, по его мнению, остается вопрос по объемам работ. Их надо где-то брать, а активность инвесторов и застройщиков в Приморье пока недостаточна. Но, есть надежда, что она возрастет.

Евгений Михайлович отметил, что универсальность и высокий профессионализм коллектива – это главный залог, что все с «Приморгражданпроектом» будет хорошо. В нем продолжает работать около двухсот опытных работников, что в условиях жесткой конкуренции очень немаловажно. Институт сохраняет многие наработки, и имеет возможность быстро включиться в работу, начиная от изыскательских работ до генпланирования.

Стоит отметить, что сегодня города и крупные поселки края в основном развиваются по генпланам, над которыми работали специалисты «Приморгражданпроекта». Особенно их вклад высок в генплан городского округа Владивосток.

В последние годы, «Приморгражданпроект» работал над проектированием новых районов города – Снеговая падь и «Патрокл», делал проекты Приморского океанариума на о. Русском, ЖК «Сердце океана», «Атлантис-2», «Аквамарин» и других жилых зданий. По его проектам построены новые торговые центры, объекты социальной инфраструктуры, многие инженерные сети, дороги и другие важнейшие объекты. Большой объем работ институтом был проделан в рамках строительства и подготовки Владивостока к саммиту АТЭС в 2012 году.

Деловая газета «Золотой Рог» сегодня присоединяется к тем, кто желает этому коллективу, которому 7 мая стукнет ровно девяносто, новых больших дел на благо всего Приморья.