Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Институту "Приморгражданпроект" исполняется девяносто лет
29 Апреля 2019, 10:40 | Приморье
Славное прошлое и туманное завтра – такова действительность старейшей проектной организации Приморского края
Несмотря на отсутствие сегодня значимых заказов на проектирование, руководитель компании АО «Приморгражданпроект» Евгений МЕЛЬНИКОВ считает, что трудности временны и преодолимы. Самым серьезным, по его мнению, остается вопрос по объемам работ. Их надо где-то брать, а активность инвесторов и застройщиков в Приморье пока недостаточна. Но, есть надежда, что она возрастет.
Евгений Михайлович отметил, что универсальность и высокий профессионализм коллектива – это главный залог, что все с «Приморгражданпроектом» будет хорошо. В нем продолжает работать около двухсот опытных работников, что в условиях жесткой конкуренции очень немаловажно. Институт сохраняет многие наработки, и имеет возможность быстро включиться в работу, начиная от изыскательских работ до генпланирования.
Стоит отметить, что сегодня города и крупные поселки края в основном развиваются по генпланам, над которыми работали специалисты «Приморгражданпроекта». Особенно их вклад высок в генплан городского округа Владивосток.
В последние годы, «Приморгражданпроект» работал над проектированием новых районов города – Снеговая падь и «Патрокл», делал проекты Приморского океанариума на о. Русском, ЖК «Сердце океана», «Атлантис-2», «Аквамарин» и других жилых зданий. По его проектам построены новые торговые центры, объекты социальной инфраструктуры, многие инженерные сети, дороги и другие важнейшие объекты. Большой объем работ институтом был проделан в рамках строительства и подготовки Владивостока к саммиту АТЭС в 2012 году.
Деловая газета «Золотой Рог» сегодня присоединяется к тем, кто желает этому коллективу, которому 7 мая стукнет ровно девяносто, новых больших дел на благо всего Приморья.
На фото: Благодаря проектировщикам «Приморгражданпроекта» Снеговая падь приобрела современный облик.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор:
Теги: приморгражданпроект
Новости тематики
- Институту "Приморгражданпроект" исполняется девяносто лет
- Во Владивостоке строят микрорайон мечты: "Зеленый угол" на новый лад
- У Дом.РФ течет приморская крыша
- Во Владивостоке появится новый элитный район
- Выставка "Город" снова в КСК "Фетисов Арена"
- Капкан КУРТ захлопнулся на застройщиках
- Безопасных дорог в крае станет еще больше
- Дурно пахнущие руины столицы
- Столичный статус обязывает…
- Новый мост через реку Крыловка почти готов
Новости раздела
- На рынке краба неизбежен шторм
- ВУТ: курс на закрытую перевалку
- Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья
- Получили за дело!
- Во Владивостоке независимое исследование подтвердило высокую стабильность мобильного интернета
- Сеть АЗС ННК присоединилась к Всероссийской акции "Георгиевская ленточка"
- Не ипотекой единой
- Институту "Приморгражданпроект" исполняется девяносто лет
- Приморцы выбирают заграницу
- Во Владивостоке строят микрорайон мечты: "Зеленый угол" на новый лад
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый элитный район
- Во Владивостоке открывается новый торговый центр
- Названы имена победителей XV Бизнес-Премии Приморского края "Компания и менеджер года"
- В центре Владивостока решено ликвидировать две остановки общественного транспорта
- Кимчи для Путина
- "Неужели Миклушевский останется безнаказанным?"
- У Дом.РФ течет приморская крыша
- Владимир Путин дал добро на строительство нового моста во Владивостоке
- Во Владивостоке строят микрорайон мечты: "Зеленый угол" на новый лад
- Путин приказал резко усилить силы Тихоокеанского флота
Loading...