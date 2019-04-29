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Институту "Приморгражданпроект" исполняется девяносто лет

29 Апреля 2019, 10:40 | Приморье
Славное прошлое и туманное завтра – такова действительность старейшей проектной организации Приморского края
 
Несмотря на отсутствие сегодня значимых заказов на проектирование, руководитель компании АО «Приморгражданпроект» Евгений МЕЛЬНИКОВ считает, что трудности временны и преодолимы. Самым серьезным, по его мнению, остается вопрос по объемам работ. Их надо где-то брать, а активность инвесторов и застройщиков в Приморье пока недостаточна. Но, есть надежда, что она возрастет.
 
Евгений Михайлович отметил, что универсальность и высокий профессионализм коллектива – это главный залог, что все с «Приморгражданпроектом» будет хорошо. В нем продолжает работать около двухсот опытных работников, что в условиях жесткой конкуренции очень немаловажно. Институт сохраняет многие наработки, и имеет возможность быстро включиться в работу, начиная от изыскательских работ до генпланирования.
 
Стоит отметить, что сегодня города и крупные поселки края в основном развиваются по генпланам, над которыми работали специалисты «Приморгражданпроекта». Особенно их вклад высок в генплан городского округа Владивосток.
 
В последние годы, «Приморгражданпроект» работал над проектированием новых районов города – Снеговая падь и «Патрокл», делал проекты Приморского океанариума на о. Русском, ЖК «Сердце океана», «Атлантис-2», «Аквамарин» и других жилых зданий. По его проектам построены новые торговые центры, объекты социальной инфраструктуры, многие инженерные сети, дороги и другие важнейшие объекты. Большой объем работ институтом был проделан в рамках строительства и подготовки Владивостока к саммиту АТЭС в 2012 году.
 
Деловая газета «Золотой Рог» сегодня присоединяется к тем, кто желает этому коллективу, которому 7 мая стукнет ровно девяносто, новых больших дел на благо всего Приморья.
 
На фото: Благодаря проектировщикам «Приморгражданпроекта» Снеговая падь приобрела современный облик.
 
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Теги: приморгражданпроект 



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