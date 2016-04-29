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В Приморье автомобилистов массово лишают права передвижения
Судебная практика с таким инцидентом еще не сталкивалась
В апреле более 1500 автолюбителей Приморья получили письмо "счастья" из ГИБДД с сообщением о том, что регистрация их транспортных средств прекращена. Сертификаты безопасности более тысячи автомобилей, завезенных на территорию РФ с 2014 года, были признаны недействительными, что послужило причиной массовой аннуляции, сообщает Деловая газета"Золотой Рог".
Основанием решения стала информация, поступившая из РОССТАНДАРТА. Владивостокской таможней проведена проверка ПТС, выданных на базе незаконных сертификатов безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Документы были оформлены либо на другую продукцию, либо отсутствовали в едином реестре сертификатов.
Многие пострадавшие являлись клиентами компании ООО "Вертикаль", которая ранее занималась продажей автомобилей и уже благополучно ликвидировалась в конце марта этого года. Как сообщили в ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, компания при ввозе автомобилей в Россию предоставляла в таможенный орган несоответствующий закону сертификат, на основании которого таможенная служба выдавала ПТС, а ГИБДД – ставила транспорт на учет. При этом машины, привезенные "Вертикалью" могли сменить уже не одного владельца и до апреля 2016 года без проблем проходили процедуру перерегистрации.
Кому-то из автолюбителей "повезло" – его уведомили по почте об аннуляции, а кого-то останавливали уже на дороге. Владельцам машин в последнем случае приходилось вызывать эвакуатор и транспортировать свое транспортное средство на стоянку – уже без номеров и документов. "Из-за внезапного решения ГИБДД, я потерял работу, – поделился Павел СЮТКИН, экс-менеджер судоремонтной компании по транспорту. – В мои обязанности входило постоянное передвижение по городу на личном автомобиле для решения срочных организационных вопросов. Когда у меня аннулировали регистрацию, руководство компании не пошло мне навстречу – услуги такси никто оплачивать не собирается, а на покупку нового автомобиля у меня нет денег".
ГИБДД советует владельцам восстановить регистрационный учет, оформив СБКТС. Но вот парадокс - фирмы, предоставляющие услуги по сертификации отказывают автолюбителям, так как у их машин уже есть пробег по России. А СБКТС предоставляют только вновь ввозимым на территорию страны транспортным средствам.
Разорвать этот замкнутый круг пока не в силах ни один автолюбитель, и ни один государственный орган не хочет брать на себя ответственность за случившееся. К сожалению, юристы тоже пока предпочитают оставаться в стороне – это и неудивительно, ведь судебная практика с таким инцидентом еще не сталкивалась. Поэтому вопрос, что делать автолюбителям, которые сейчас по факту владеют не машинами, а недвижимостью, пока остается без ответа.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото Марины БОЖКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Анастасия08:46, 30.04.2016#
Таможня выдаёт документы, в которых достоверность информации заверяет подписью уполномоченного инспектора, а виноват всё равно покупатель. Покупатель этой бумажки-сертификата никогда не видел и не должен её видеть. Эта говнобумага храниться в анналах таможни и проверяется кучей отделов этой организации. Все получают премии за работу.
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Силовики-казлы. Пошли по наименьшему сопротивлению, легко поймать наказать добросовестного покупателя, люди не виноваты что их обманули, казлы ищите настоящих преступников из ооо вертикаль. Слабо задницы от стула оторвать