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На Агрофоруме во Владивостоке обсудили перспективы развития сельского хозяйства

29 Апреля 2016, 17:21 | Приморье
Агрофорум Сибири и Дальнего Востока, прошедший в Приморье при поддержке Минсельхоза РФ, завершил свою работу. Обсудить проблемы отрасли, поделиться опытом, рассказать о технологических новинках приехали во Владивосток более 320 участников из самых разных уголков страны от Калининграда до Камчатки. Среди них руководители отраслевых министерств, представители бизнеса, науки. В работе форума так же приняла участие делегация из северных провинций КНР во главе с вице-губернатором провинции Цзилинь Суй Чжончэн, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
 
Участники форума обсудили наиболее актуальные вопросы развития агропромышленной отрасли Дальнего Востока и Сибири, дискуссии состоялись по ряду ключевых вопросов, связанных с эффективностью производства в экономических и природных условиях восточных территорий страны, практикой землепользования, перспектив малых форм хозяйствования и др. Бизнес представил свои проекты, поделился опытом их реализации на различных территориях. В то же время представители китайской делегации рассказали об условиях особых экономических зон в КНР и выразили надежду на развитие более тесного сотрудничества в области сельского хозяйства. О намерении инвестировать в российские проекты рассказала старший вице-президент Российско-Китайского инвестиционного фонда Ольга РЫЖКОВА. По ее словам, к сегодняшнему дню уже инвестировано $600 млн. и пока остаются свободным $1,4 млрд., которые Фонд готов вложить в акционерные капиталы, в том числе в сельскохозяйственные проекты.
 
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Теги: сельское хозяйство  агрофорум 



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