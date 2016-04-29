Сергею Дарькину не дали купить бассейн в Москве

Завершился аукцион по 100% акций ОАО «Чайка», инициированный «Банком Москвы», длился он в общей сложности около 19 часов, при этом цена лота упала более чем в два раза (до 2 млрд руб. при начальной цене 4,2 млрд. руб). Счастливым обладателям московского бассейна стало ООО «Перспектива».

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК, компания купит акции по цене 2 млрд руб., что вдвое меньше стартовой цены. Лот включает в себя права требования Банка Москвы к «Чайке» в размере фактической задолженности перед банком по кредитным договорам; сумма прав требований составляет 1,167 млрд руб.

В справке для потенциального покупателя указывается, что на балансе ОАО «Чайка» находятся здание бассейна, объект незавершенного строительства, помещение ресторана в Турчаниновом переулке и медицинский центр на улице Пречистенка. Как ранее писали «Ведомости», на балансе «Чайки» находятся два участка между Остоженкой и Пречистенской набережной.

Помимо ООО «Перспектива» в аукционе участвовали ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина и ООО «Каскад».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.