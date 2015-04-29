Минстрой разрабатывает процедуру страхования средств граждан на капитальный ремонт на спецсчетах

Об этом сообщил на заседании комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ министр строительства и ЖКХ Михаил МЕНЬ.

Депутаты попросили министра обратить внимание на вопрос страхования денег граждан на спецсчетах на капитальный ремонт домов.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина ХОВАНСКАЯ напомнила, что обращалась с такой инициативой к премьер-министру Дмитрию Медведеву и его поручение должно было прийти в Минстрой в середине апреля.

«Мы получили поручение Дмитрия Медведева, мы поддерживаем эту инициативу. Мы считаем, что страхование можно вводить, и сейчас работаем над этим», - сказал Михаил Мень.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.