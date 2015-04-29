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Минстрой разрабатывает процедуру страхования средств граждан на капитальный ремонт на спецсчетах
29 Апреля 2015, 17:34 | Приморье
Об этом сообщил на заседании комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ министр строительства и ЖКХ Михаил МЕНЬ.
Депутаты попросили министра обратить внимание на вопрос страхования денег граждан на спецсчетах на капитальный ремонт домов.
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина ХОВАНСКАЯ напомнила, что обращалась с такой инициативой к премьер-министру Дмитрию Медведеву и его поручение должно было прийти в Минстрой в середине апреля.
«Мы получили поручение Дмитрия Медведева, мы поддерживаем эту инициативу. Мы считаем, что страхование можно вводить, и сейчас работаем над этим», - сказал Михаил Мень.
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Теги: жкх страхование Минстрой
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