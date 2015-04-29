Чем хорош бухгалтерский аутсорсинг

Газета «Золотой Рог» разложила по полочкам преимущества разных форм ведения бухгалтерского учета

Еще несколько лет назад казалось, что еще немного - и бизнес начнет массово переходить на удаленку, как это принято в развитых странах. Особенно в такой сфере, как бухгалтерский учет. Ведь согласитесь, содержать бухгалтерию достаточно накладно: зарплаты, аренда помещения. А тут раз в квартал заплатил аутсорсеру сумму в разы меньшую - и все проблемы решены.

На практике оказалось, что основные потребители бухгалтерского аутсорсинга - это стартапы, ИП и мелкий бизнес. Средний и крупный бизнес отказываться от штата бухгалтеров не торопится, да и большинство представителей достаточно уверенно стоящего на ногах малого бизнеса не идут на эксперименты.

Для того чтобы выяснить, что все-таки выгоднее - бухгалтерский аутсорсинг или стандартный штат бухгалтеров, - газета «Золотой Рог» задала вопрос экспертам: в чем, по их мнению, состоят основные преимущества аутсорсинга?

По мнению директора ООО «ВЛ-Аудит» Веры ХЛОД, преимуществ у бухгалтерского аутсорсинга достаточно: заключение с компанией договора на оказание услуг, в котором прописывается ответственность сторон; широкая информационная база аудиторской компании; систематическое проведение внутренних семинаров, повышение квалификации аудиторов и бухгалтеров; специалист не предоставлен сам себе, можно решить коллективно сложные вопросы; на период отпуска специалиста клиент не остается один: его курирует подменяющий бухгалтер или аудитор.

Директор ООО «Аудит-Контроль» Ксения ДРУЗЬ отметила, что опыт ведущего бухгалтера бухгалтерской фирмы, предоставляющей услуги аутсорсинга, намного шире и разнообразнее, чем у бухгалтеров компаний, что практически исключает возникновение ошибок.

«Обращаясь к специализированным бухгалтерским компаниям, организация получает, по сути, целый штат квалифицированных специалистов за сумму часто в три- четыре раза меньшую, чем заработная плата штатного бухгалтера», - рассказала генеральный директор ООО «ГК «ДВАЦ» Зинаида ШВЕЦ.

А самое главное, в случае возникновения ошибки, допущенной бухгалтером на аутсорсинге, бухгалтерская фирма компенсирует предпринимателю понесенные убытки.Кроме того, не нужно осуществлять постоянный контроль за работой и должной квалификацией бухгалтера, что требует от руководителя профессиональных знаний в области бухгалтерского учета и налогового законодательства.

Риски невелики

Большинство опрошенных газетой «Золотой Рог» специалистов отмечают, что и рисков у компаний, работающих с бухгалтером удаленно, не так уж много.

Ксения Друзь видит опасность в том, что бухгалтер на аутсорсинге не знает всех хозяйственных операций компании и поэтому у него не всегда есть возможность оперативно заметить отсутствие какого-либо документа.

«Есть некоторый риск, что бухгалтер, находясь на расстоянии от клиентов, может с опозданием получить необходимую оперативную информацию. Но в настоящее время, когда все пользуются электронной почтой, телефонной связью, подключают электронный доступ к банкам, вплоть до использования Whats App, - этот риск значительно уменьшается», - считает Вера Хлод.

Аудиторы отметили риски, связанные с электронными каналами связи: риск потери информации, документов при сбоях в работе техники; риск возможных хищений денежных средств, если удаленно организованы безналичные платежи (банк-клиент).

Зинаида Швец отмечает снижение оперативности в учете для крупных компаний с большим объемом хозяйственных операций. Кроме того, нередки случаи, когда отсутствие специализации на том виде экономической деятельности, которую осуществляет организация-закачик, сказывается на качестве подготовки отчетности.

Для устранения указанных негативных рисков стоит обязательно заключить договор на бухгалтерское обслуживание с внесением в него соответствующих требований к деятельности аутсорсера.

«Ведь наличие договора - это гарантия качества оказываемых бухгалтерских услуг», - считает директор ООО «Аудит-Контроль».

В договоре стоит прописать ответственность за своевременность предоставления отчетов в контролирующие органы, правильность начисления налогов, соответствие ведения бухгалтерского и налогового учетов действующему законодательству.

«Ведь только в этом случае руководитель организации при нарушении условий договора может потребовать возмещения убытков, вызванных действиями бухгалтерской компании», - напомнила генеральный директор ООО «ГК «ДВАЦ».

За ошибку ответит директор

При передаче бухгалтерии аудиторской фирме вероятность ошибок сводится к минимуму, так как в ее штате, как правило, квалифицированный персонал. Отчетность, подготовленная специалистом, проверяется его руководителем и только потом предоставляется в контролирующие органы.

Зинаида Швец рассказала, что по законодательству РФ за организацию и ведение бухгалтерского учета отвечает руководитель предприятия. Надлежащее качество предоставляемых услуг и ответственность сторон отражаются в договоре. Ущерб, причиненный клиенту, подлежит возмещению на предусмотренных в договоре условиях.

«В договоре также можно прописать ответственность за выявленные ошибки», - подсказала Вера Хлод.

В настоящее время действующий Закон о бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. возлагает всю ответственность за ошибки при подготовке бухгалтерской отчетности на руководителя предприятия, при этом даже подпись бухгалтера исключена из реквизитов бухгалтерской отчетности и не является обязательной для финансовых документов.

Результат зависит от выбора

Зинаида Швец читает, что при выборе аутсорсинговой компании следует обращать внимание на период существования организации на рынке. Ведь чем дольше компания работает на рынке, тем больше опыта она смогла накопить в области аутсорсинга учетных функций.

Не менее важен индивидуальный подход к клиентам, обязательное закрепление за каждым из них ответственного сотрудника и наличие контроля качества оказываемых услуг.

Очень важна способность компании, оказывающей аутсорсинг бухгалтерии, обеспечить доступ клиента к информационной базе, в которой будет вестись бухгалтерский учет. Это необходимо для клиента, чтобы он смог контролировать работу аутсорсинговой фирмы.

Насторожить должны слишком низкие цены (ведь качественная услуга не может быть дешевой) и нежелание заключать договор на обслуживание. Данный вид деятельности должен быть основным для компании, отражен в ее уставе и иметь присвоенные Управлением статистики соответствующие коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ.

Подводя итоги, отметим, что, приняв решение о передаче функций по ведению учета на аутсорсинг, организация должна подготовиться. Есть вероятность, что учет велся некорректно, давно не было налоговой проверки. Поэтому перед началом сотрудничества необходимо провести ревизию правильности составления отчетности и правомерности отражения хозяйственных операций в учете.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.