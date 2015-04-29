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Преображенская БТФ встретила "Рысь" и ждет "Леопарда"
Крупнейшая рыбодобывающая компания Приморья продолжает обновление флота
В пятницу в Преображении торжественно встречали новую промысловую шхуну «Рысь», предназначенную для ловушечной ловли креветки, пишет деловая газета "Золотой Рог".
На причале собрались не только работники Преображенской базы тралового флота, но и жители поселка, жизнь которого неразрывно связана с деятельностью градообразующего предприятия. А через неделю здесь ожидают «брата» «Рыси» - аналогичное судно «Леопард», оснащенное уже для добычи краба. Обе шхуны доукомплектуют экипажи и сразу отправятся на промысел креветки и краба.
«Оба судна мы приобрели в Южной Корее, к этому нас подтолкнуло увеличение квот на добычу краба и креветки и востребованность этой продукции у покупателей, - рассказывает генеральный директор Преображенской базы тралового флота Сергей ЕРЕМЕЕВ. - Мощность новых судов - 1200 л.с., длина - без малого 50 метров, ширина - около 9 метров, на каждом будет работать экипаж из 25-26 человек. Изначально это были тунцеловы, мы переоснастили их под наши нужды. Подготовка судов проходила в Пусане и заняла всего два месяца. Этим занимался надежный южнокорейский подрядчик, у которого к тому же уже имелся подобный опыт и выбор подходящих проектных решений. На обеих шхунах имеются достаточные рефрижераторные мощности, позволяющие замораживать продукцию до -60 градусов, дополнительно построены технологические комплексы с современным сортировочным оборудованием, варочными котлами, линиями упаковки - все это обеспечивает выпуск достаточного объема как сыромороженой, так и варено-мороженой продукции из креветки и краба».
Приобретение «Рыси» и «Леопарда» - часть программы по планомерному обновлению флота компании. Она предусматривает замену устаревших судов как на крупнотоннажные, так и на среднетоннажные, способные обеспечить глубокую переработку добываемого сырья, и позволяет решить проблему высоких затрат на горюче-смазочные материалы - одну из самых острых для любой рыбодобывающей компании. Как правило, новые суда более экономичны и к тому же могут работать на более дешевом, тяжелом топливе.
Реализуемая на предприятии стратегия доказывает, что и руководство базы, и акционеры нацелены на долгосрочную работу на рынке. К тому же Преображенская база тралового флота - одна из немногих компаний в регионе, что обновляет флот, причем не только покупает на вторичном рынке, но и строит новые современные суда.
Так, в конце марта в Даляне был спущен на воду построенный в Китае по заказу компании сайролов «Лучегорск» - 75 метров в длину и 12 в ширину, с водоизмещением более 2000 тонн и мощностью морозильного оборудования 90 тыс. тонн в сутки. Это логичное продолжение запущенной на предприятии программы развития промысла сайры и увеличения ее переработки, в том числе на берегу. Приход нового сайролова в Преображение ожидается в начале мая, и он, добрав экипаж, тут же отправится на промысел сайры. На его счет в компании возлагают особые надежды. Ведь если результаты нынешней экспедиции себя оправдают, то флот ПБТФ пополнится еще четырьмя аналогичными судами, причем названы они будут тоже в честь приморских городов.
Решение строить новое судно за рубежом, в данном случае в Китае, было вызвано отсутствием достойной альтернативы в России.
«К сожалению, у нас в стране нет судостроения, и не будет еще лет десять, если государство не повернется лицом к судостроителям и рыбакам, - с горечью резюмирует Сергей Еремеев. - Вы думаете, мы не просчитывали разные варианты? Считали. Оставшиеся на рынке предприятия диктуют такие цены! Без госпрограммы рыбопромыслового судостроения ситуацию не исправить (и это, к слову, «подтянет» и другие отрасли экономики). Пока же мы, рыбаки, вынуждены строить суда самостоятельно, а не выбирать из готовых на рынке, это отнимает время влечет финансовые потери (притом, что курс доллара вырос вдвое, а кредитные ставки подскочили с 10-12% до 28%). За построенный на кредитные средства и введенный в эксплуатацию в начале 2012 года БМРТ «Генерал Трошев» компания расплатилась только в конце 2014 года! Мы, кстати, выкупили проектную документацию на «Лучегорск», адаптировали ее в соответствии с требованиями российских норм и стандартов и готовы размещать заказы на строительство новых сайроловов на отечественных производствах, если они предложат адекватные цены и докажут способность быстро и качественно строить суда такого класса».
Есть планы у ПБТФ и на дальнейшее переоснащение и модернизацию флота, но они напрямую связаны с квотами. В настоящий момент на основные объекты лова - минтай и сельдь - компания выбирает квоты полностью, перспективы в отношении сайры, краба и креветки с появлением новых судов также неплохие. И есть все основания полагать, что российский промысловый флот со временем ждет новое пополнение со стороны крупнейшей рыбодобывающей компании Дальнего Востока.
Досье "Золотого Рога": Преображенская база тралового флота работает в Приморье с 1930 года, осуществляет промысел в Японском, Охотском, Беринговом морях. Помимо морского промысла и переработки рыбопродукции развивает прибрежное рыболовство и марикультуру, имеет собственную судоремонтную базу. По итогам 2014 года было добыто 104 984,7 тонны рыбы и морепродуктов, выручка от реализации составила 3 882 084 тыс. рублей. В результате по итогам охотоморской минтаевой экспедиции ПБТФ стала лидером в Приморье и вторым предприятием на Дальнем Востоке. Компания - лауреат XI Краевой Бизнес-Премии.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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