Назван лучший город для предпринимательства в Приморье

В Артеме наиболее благоприятные условия для развития предпринимательства. Такое решение принято Торгово-промышленной палатой Приморского края по итогам регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий».

Администрация Артемовского городского округа признана победителем в специальной номинации «Лучший город с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства».

Председатель торгово-промышленной палаты Приморья Владимир Брежнев отметил, что в Артеме успешно создаются новые предприятия в сфере бизнеса и с каждым годом их число увеличивается.

В свою очередь глава Артема Владимир Новиков отметил, что более 40 процентов поступлений в местный бюджет дают предприятия бизнеса.

Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой РФ при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания, Минэкономразвития и Минрегионразвития.

Отметим, в Артеме успешно работают программы по поддержке малого и среднего бизнеса, что позволяет начинающим и действующим предпринимателям получать субсидию из разных уровней бюджетов. Правом на получение субсидии воспользовались более 40 субъектов. Также предпринимателям оказывают информационную и консультативную поддержку.

Отметим, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский считает, что уровень развития малого и среднего бизнеса – показатель хорошего делового климата в регионе.

В прошлом году поддержку в рамках программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса получили более 17 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Возможность различного рода поддержки использовали 20 процентов организаций края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.