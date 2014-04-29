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В Приморье построят крупнейший в мире завод

29 Апреля 2014, 10:20 | Приморье

Совещание по реализации инвестиционного проекта «Завод минеральных удобрений» провел на прошедшей неделе первый вице-губернатор края Сергей СИДОРОВ. В нем приняли участие представители компании-инвестора ЗАО «Национальная химическая группа», руководители профильных департаментов Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

Технический директор НХГ Тарас ГАНАГА сообщил, что проект включен в разрабатываемую Федеральную целевую программу развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

По его словам, будущий завод будет одним из крупнейших в мире. Здесь будут применены самые современные технологии. Местом размещения объекта выбран Находкинский городской округ.

«Мощность первой очереди объекта - миллион тонн аммиака, 2 миллиона тонн карбамида и миллион тонн метанола. Помимо производственных мощностей объект включает автономную электрогенерацию, собственный водозабор, отгрузочный терминал, а также обширную социальную инфраструктуру: жилой район и объекты соцкультбыта», - рассказал Тарас Ганага.

Проект является экспортоориентированным, однако инвесторы уверены, что продукция завода будет востребована и российскими сельхозпроизводителями.

Завод минеральных удобрений создаст 2 тысячи рабочих мест.

«Нам потребуются высококвалифицированные кадры, так называемая «рабочая интеллигенция». Поэтому уже в 2016 году мы начнем набирать специалистов и обучать их, в том числе – за рубежом», - доложили представители НХГ.

Сергей Сидоров отметил, что руководство края окажет содействие проекту.

«Мы должны понимать масштаб будущих работ, чтобы оказать помощь на региональном уровне. Это касается вопросов землеустройства, внесения изменения в генплан территории», - подчеркнул он.

Также Сергей Сидоров обратил внимание инвесторов на  необходимость сделать проект открытым для жителей Приморья.

«Население имеет право знать о подобных планах. Объясните людям, что объект безопасен и не нанесет ущерб экологии региона», - подчеркнул первый вице-губернатор.

Кроме того, президент ОАО «НК «Роснефть» Игорь СЕЧИН в ходе заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока представил инвестиционный проект строительства нефтехимического комплекса в Приморье.

«Мультипликативный эффект от реализации проекта составит более триллиона рублей и порядка 100 тыс. рабочих мест в Приморском крае. ВНХК станет ядром нефтехимического кластера, позволит создать перерабатывающее производство, в том числе - компонентов для автомобилестроения. У нас уже есть предварительные заказы от автопроизводителей, например от компании «Соллерс», - заявил Игорь Сечин.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: национальная химическая группа  заводы  кадры  производство  Роснефть  инвестиции  строительство  сельское хозяйство 



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Комментарии

  • Ёктыть11:23, 29.04.2014#

    Метанол, аммиак, карбамид миллионами тонн, грандиозно. Спасайся кто может.

  • Володя12:20, 29.04.2014#

    Последовательно Приморье превращается в грязную зону, всю грязь размещают у нас; неужели нельзя разместить его в другом регионе, например на севере, а у нас более благоприятная природа для развития сельс. хоз. добычи и переработки рыбы? До каких пор этот подпедрильник-москаль, замешанный в воровстве будет у нас сидеть и пиариться?

  • Володя12:29, 29.04.2014#

    И строят в Находке, все сливы от которого загрязнят побережье на многие км. а какие у нас новейшие технологии мы хорошо знаем. Подайте в ЕСПЧ и прибавьте могильники яо, п/п по переработке яо, вы имеете право согласно конвенции.

  • Псевдоним13:44, 29.04.2014#

    Это всем пис дец, полный!

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