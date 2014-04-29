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В Приморье построят крупнейший в мире завод
Совещание по реализации инвестиционного проекта «Завод минеральных удобрений» провел на прошедшей неделе первый вице-губернатор края Сергей СИДОРОВ. В нем приняли участие представители компании-инвестора ЗАО «Национальная химическая группа», руководители профильных департаментов Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.
Технический директор НХГ Тарас ГАНАГА сообщил, что проект включен в разрабатываемую Федеральную целевую программу развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
По его словам, будущий завод будет одним из крупнейших в мире. Здесь будут применены самые современные технологии. Местом размещения объекта выбран Находкинский городской округ.
«Мощность первой очереди объекта - миллион тонн аммиака, 2 миллиона тонн карбамида и миллион тонн метанола. Помимо производственных мощностей объект включает автономную электрогенерацию, собственный водозабор, отгрузочный терминал, а также обширную социальную инфраструктуру: жилой район и объекты соцкультбыта», - рассказал Тарас Ганага.
Проект является экспортоориентированным, однако инвесторы уверены, что продукция завода будет востребована и российскими сельхозпроизводителями.
Завод минеральных удобрений создаст 2 тысячи рабочих мест.
«Нам потребуются высококвалифицированные кадры, так называемая «рабочая интеллигенция». Поэтому уже в 2016 году мы начнем набирать специалистов и обучать их, в том числе – за рубежом», - доложили представители НХГ.
Сергей Сидоров отметил, что руководство края окажет содействие проекту.
«Мы должны понимать масштаб будущих работ, чтобы оказать помощь на региональном уровне. Это касается вопросов землеустройства, внесения изменения в генплан территории», - подчеркнул он.
Также Сергей Сидоров обратил внимание инвесторов на необходимость сделать проект открытым для жителей Приморья.
«Население имеет право знать о подобных планах. Объясните людям, что объект безопасен и не нанесет ущерб экологии региона», - подчеркнул первый вице-губернатор.
Кроме того, президент ОАО «НК «Роснефть» Игорь СЕЧИН в ходе заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока представил инвестиционный проект строительства нефтехимического комплекса в Приморье.
«Мультипликативный эффект от реализации проекта составит более триллиона рублей и порядка 100 тыс. рабочих мест в Приморском крае. ВНХК станет ядром нефтехимического кластера, позволит создать перерабатывающее производство, в том числе - компонентов для автомобилестроения. У нас уже есть предварительные заказы от автопроизводителей, например от компании «Соллерс», - заявил Игорь Сечин.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Володя12:20, 29.04.2014#
Последовательно Приморье превращается в грязную зону, всю грязь размещают у нас; неужели нельзя разместить его в другом регионе, например на севере, а у нас более благоприятная природа для развития сельс. хоз. добычи и переработки рыбы? До каких пор этот подпедрильник-москаль, замешанный в воровстве будет у нас сидеть и пиариться?
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Метанол, аммиак, карбамид миллионами тонн, грандиозно. Спасайся кто может.