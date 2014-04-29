Юбилейная Бизнес-Премия Приморского края назвала лучших

Во Владивостоке финишировала X Краевая Бизнес-Премия, организатором которой являются Издательская компания «Золотой Рог» и Администрация Приморского края. Торжественная церемония, посвященная награждению победителей и лауреатов, прошла в отеле «Хендэ». «Компанией года» в Приморском крае по итогам 2013 года признано совместное предприятие «Мазда СоллерсМануфэкчуринг Рус», а «Менеджером года» стал Виктор МАРЧЕНКО.

Лауреатами в главной номинации Премии «Компания года» также стали «Восточная стивидорная компания», «Милоградовское 1» и группа компаний «РДС». Они представляют самые успешные по итогам 2013 года отрасли Приморского края, считают члены Экспертного совета конкурса. Вручая кубок победителя генеральному директору компании «Мазда СоллерсМануфэкчуринг Рус» Александру КОРНЕЙЧУКУ, председатель Экспертного совета, первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО отметил эффект синергии инвестиций в одно предприятие для развития всей территории и других сфер бизнеса.

Лучшим менеджером года признан глава группы компаний «Зеленые листья» Виктор МАРЧЕНКО, который поставил своей целью развитие производства и внедрение инноваций в сельских районах Приморья. Лауреатами премии названы президент Технохолдинга «СУМОТОРИ» Виталий ВЕРКЕЕНКО, генеральный директор ОАО «Приморскуголь» Александр ЗАНЬКОВ и руководитель ООО «ФарПост» Егор НИКОЛАЕВ.

Социальную миссию ежегодной премии для создания делового климата в регионе подчеркнул заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ. Победителем в номинации «Социально ответственный бизнес» стало ОАО «Приморнефтепродукт», а лауреатами - «Ростелеком – Дальний Восток», «Спецморнефтепорт «Козьмино» и «Владивостокский бизнес-центр», где, к слову, и проходила церемония награждения.

Как подчеркнул в своем выступлении первый заместитель главы Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ, по итогам юбилейной Бизнес-Премии Приморского края город заявил о себе как самом развивающемся (8 мест из 12 в трех номинациях взяли компании с владивостокской пропиской). Он вручил кубок победителя в номинации «Развивающийся бизнес» группе компаний «Аква-ресурсы». Она реализует сегодня новый проект «Сухой порт», который собрал большинство голосов 52 членов Экспертного совета конкурса.

Надо сказать, что борьба финалистов в этом году была очень жесткой. «Голоса экспертов и приморцев в этом году распределились достаточно равномерно. Даже «Соллерс», который по показателю «рост объема производства» в авангарде, не был безусловным лидером в голосовании. Был момент, когда казалось, что в лидеры все же вырвется Милоградовский агрохолдинг, - рассказывает исполнительный директор Оргкомитета Бизнес-Премии, генеральный директор Издательской компании «Золотой Рог» Елена БАРКОВА. - Но конечный итог вы видели. В финале - представители отраслей, которые сегодня в тренде. Для вас, думаю, не секрет, что в минувшем году приморские предприятия «просели» в прибыли и рентабельности. И все равно достойных компаний много. Надеюсь, рейтинговый отбор юбилейной Бизнес-Премии охватил всех».

«Мы, признаться, были уверены в победе «Мазда Соллерс», - говорит региональный менеджер IBC CorporateTravel (компании-спонсора) Александр МАЛЫШЕВСКИЙ. - За несколько лет стремительного и динамичного развития ОАО «Соллерс» на Дальнем Востоке подразделение компании «Мазда СоллерсМануфэкчуринг Рус» стало одним из градообразующих предприятий Приморского края. И для нас, как и для всего краевого бизнес-сообщества, эта победа явилась закономерным результатом высокого профессионализма менеджмента компании, эффективной борьбы за лидерство в отрасли и инновационного подхода к управлению процессами на современном предприятии».

Не менее острой была и борьба за другие номинации. Тем не менее лидеры определены, а у лауреатов есть все шансы покорить вершину краевого бизнес-олимпа в следующем году.

«Вот уже десятый год Бизнес-Премия традиционно закрывает деловой сезон и является частью деловой среды региона, своеобразным общественным аудитом, - говорит председатель Оргкомитета и Экспертного совета Премии, первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО. – За годы своего существования она закрепила за собой статус публичной площадки, на которой можно ознакомиться с опытом успешных предпринимателей, поучиться эффективно строить бизнес и применять инновационные методы ведения своего дела. Публичное голосование за победителей Премии, участие в жюри авторитетных экспертов повышает открытость Приморья для российских и зарубежных инвестиций, создает условия для динамичного развития предпринимательской деятельности».

За 10 лет у конкурса появились свои традиции, ритуалы, и обязательно - торжественный финал. Церемония награждения победителей Краевой Бизнес-Премии собирает на одной площадке цвет приморской экономики – такой, какая она сегодня есть: многоотраслевая, многоукладная – от средних ООО до филиалов мировых и всероссийских корпораций.

Все эти годы Издательская компания «Золотой Рог» была рабочим органом конкурса. Особенно трудно было в первые годы. Тогда вопрос: «Готовы ли вы открыть свою финансовую отчетность перед экспертами?» – вызывал отторжение. Но мы всегда держались за принцип «участие бесплатно». Это сегодня у Бизнес-Премии появились настоящие партнеры. Одни готовы финансово поддержать организаторов, вторые – оказать информационную поддержку. Особая благодарность - руководителю Приморскстата Виктору ШАПОВАЛОВУ, который помог специалистами для проверки компаний по критериям Премии: ведь показатели рентабельности или, например, размер зарплаты к отраслевому уровню – не найдешь ни в одном бухотчете.

Много благодарственных слов звучало и в отношении партнеров и спонсоров Бизнес-Премии. Так, бессменным официальным партнером мероприятия все 10 лет является «Группа Альянс», три последних года – Клуб крупнейших налогоплательщиков Приморского края и влиятельных граждан Приморья, дважды - Приморское отделение Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». Третий год подряд генеральным спонсором Премии становится компания «Акцент», второй раз поддерживает Премию в этом же качестве ООО «Восток-ИнвестСталь». Неоднократно становилось спонсором Премии и Региональное объединение строителей Приморья РОС ПК. Компании IBC CorporateTravel, Приморское представительство факторинговой компании НФК, филиал ГК FOREX CLUB и Дальневосточная сеть кадровых агентств и Учебный центр «Успех» примерили роль спонсоров впервые, но мы надеемся на то, что это станет для них доброй традицией. Отдельная благодарность организаторов - ГТРК «Владивосток» и ее рейтинговой программе «Вести. Приморье».

«И у нашего банка, и у организаторов премии общие цели – развитие прозрачного, эффективного, конкурентоспособного бизнеса и признание успеха тех людей и компаний, которые добились исключительных показателей, - сказала зам. управляющего Приморским отделением Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» (партнера Премии) Елена БАКЛАНОВА. - Эти предприятия известны далеко за пределами Приморья, и мне особенно приятно видеть в этом зале многих наших постоянных клиентов. Мы очень рады, что у нас такие клиенты, которые не просто вовремя отдают кредиты, а являются лидерами в своих отраслях. Ведь банк успешен только тогда, когда успешны его клиенты. Собираемся и дальше поддерживать это мероприятие».

Клуб крупнейших налогоплательщиков Приморского края и влиятельных граждан Приморья представлял генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ. «У тех, кто уже наверху, путь только один – удержаться на месте. А у тех, кто только развивается, много разных возможностей проложить свой путь наверх, - напомнил он присутствующим известную японскую мудрость. - Поэтому желаю лауреатам нынешней Премии стать лучшими на Премии будущей».

«Сегодня мы чествуем лучших, но помимо тех, кто сегодня находится в этом зале, есть еще немало достойных представителей приморского бизнеса, - говорит директор филиала ГК FOREX CLUB во Владивостоке Константин ЧИСТЯКОВ. – А потому, герои, открывайтесь, принимайте участие, будем рады видеть вас в следующем году!»

Подводя итоги Бизнес-Премии Приморского края, бессменный исполнительный директор Оргкомитета Елена Баркова заявила, что задачи, которые ставили перед собой организаторы 10 лет назад, выполнены.

«На мой взгляд, за 10 лет Бизнес-Премия достигла главных целей своей Миссии, - говорит Елена Степановна. - Во-первых - понимания, что публичность компании - условие успеха бизнеса на этой территории. Кто этого еще не понял - тот не дошел до нашей площадки. Вторая цель – создание деловой среды, которая придерживается единых цивилизованных правил ведения бизнеса. Где надо думать о комфорте жизни приморцев и потому платить налоги на территории. Где для твоего успеха нужен добросовестный конкурент. И, наконец, мне кажется, нам удалось собрать на одной площадке старых и новых игроков рынка - теперь это все приморский региональный бизнес. У него единые правила игры, одни проблемы и, надеюсь, общие перспективы. А потому у нашей Бизнес-Премии на ближайшее десятилетие - новые задачи».

Татьяна СУШЕНЦОВА, фото Владимира Кобзаря, Евгения СТАРОДУБЦЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.