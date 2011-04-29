www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

В Приморье повышается доступность кредитов для малого бизнеса

29 Апреля 2011, 13:06 | Приморье

С 1 мая Гарантийный фонд снижает комиссию за предоставление поручительств по инвестиционным кредитам для предприятий малого бизнеса. Такое решение принято на заседании Совета Гарантийного Фонда Приморского края.

Теперь для заемщиков, получающих кредиты на приобретение и модернизацию основных средств и объектов недвижимости, размер комиссии составит 1 процент годовых от суммы поручительства вместо прежних 1,5 процентов.

На сегодняшний день Гарантийным фондом края выдано 79 поручительств на сумму 150 миллионов рублей. Из них 39 процентов составили поручительства по кредитам, выданным на инвестиционные цели - приобретение недвижимости, оборудования, модернизация и ремонт основных средств. Сумма банковских кредитов, по которым были выданы поручительства, составила 271 миллион рублей. Цель кредитов - вложения во внеоборотные активы, ремонт, приобретение оборудования и пополнение оборотных средств.

Поддержка была оказана представителям малого бизнеса - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из городов и районов Приморья.

Напомним, Гарантийный фонд создан в 2009 году распоряжением Губернатора Приморского края Сергея Дарькина с целью повышения доступности кредитных ресурсов для малого бизнеса. Фонд увеличил количество банков партнеров, через которые предоставляется поручительство по кредитам, с 14 до 18.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru