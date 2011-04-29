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В Приморье повышается доступность кредитов для малого бизнеса
С 1 мая Гарантийный фонд снижает комиссию за предоставление поручительств по инвестиционным кредитам для предприятий малого бизнеса. Такое решение принято на заседании Совета Гарантийного Фонда Приморского края.
Теперь для заемщиков, получающих кредиты на приобретение и модернизацию основных средств и объектов недвижимости, размер комиссии составит 1 процент годовых от суммы поручительства вместо прежних 1,5 процентов.
На сегодняшний день Гарантийным фондом края выдано 79 поручительств на сумму 150 миллионов рублей. Из них 39 процентов составили поручительства по кредитам, выданным на инвестиционные цели - приобретение недвижимости, оборудования, модернизация и ремонт основных средств. Сумма банковских кредитов, по которым были выданы поручительства, составила 271 миллион рублей. Цель кредитов - вложения во внеоборотные активы, ремонт, приобретение оборудования и пополнение оборотных средств.
Поддержка была оказана представителям малого бизнеса - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из городов и районов Приморья.
Напомним, Гарантийный фонд создан в 2009 году распоряжением Губернатора Приморского края Сергея Дарькина с целью повышения доступности кредитных ресурсов для малого бизнеса. Фонд увеличил количество банков партнеров, через которые предоставляется поручительство по кредитам, с 14 до 18.
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