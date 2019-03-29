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Во Владивостоке на выставке "Дальагро. Продовольствие" задают тон азиатские компании

29 Марта 2019, 14:39 | Приморье

33 компании из северо-восточных провинций Китая представили на мероприятии свои товары и услуги

Выставка «Дальагро. Продовольствие», проходящая во Владивостоке на территории стадиона Динамо, на этот раз стала в значительной степени площадкой для азиатских компаний, прежде всего китайских, заинтересованных в поисках партнеров для продвижения на российском рынке, создании совместных предприятий. Возрос интерес и к импорту российской продукции, что так же нашло отражение в составе азиатских участников. В общей сложности 33 компании из северо-восточных провинций Китая представили на мероприятии свои товары и услуги. Кроме того, среди азиатских участников были и 7 южнокорейских компании. И это при том, что общее число участников мероприятия едва превысило сто компаний.

Среди других участников были традиционно представители производителей и продавцов северо-западных регионов страны, Сибири и Дальнего Востока. Впервые на выставке был представлен стенд из Бурятии, недавно вошедшей в состав Дальневосточного федерального округа. Этот регион, отличающийся среди других регионов страны экологическим благополучием, представил продукцию из местных дикоросов.

В первый день работы выставки прошли переговоры азиатских компаний в формате В2В с потенциальными клиентами и партнерами из Приморского края и других регионов страны. Традиционных дегустаций пищевых продуктов на этот раз немного. Да и состав прибывших в Приморье из Китая представителей несколько отличается от предыдущих выставок. Как пояснили «Золотому Рогу» представители «Дальэкспоцентра», впервые китайские корпорации и крупные компании с экспортными правами и международными сертификатами качества представляют во Владивостоке свои образцы технического оснащения сельскохозяйственных процессов, электронную коммерцию, экологически чистые продукты питания, семена. Посетителям выставки была представлена продукция для детей и беременных женщин, вино, созданное по древнейшим технологиям с использованием современного оборудования, органический рис, семена кукурузы в широком ассортименте и многие другие продукты.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: продовольствие  АТР  дальагро  китай 



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