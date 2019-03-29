Кладущие в ящик: правда и вымысел о работе инкассаторов во Владивостоке

Ежедневный риск требует от них настоящего профессионализма и редкого самообладания, ведь все знают, чем это может закончиться…

Каждое второе августа, суровые мужчины в голубых беретах и тельняшках отмечают свой профессиональный праздник День ВДВ. Он отмечается достаточно шумно и, скажем так, ярко, чтобы об этом «профессиональном празднике» знала вся страна. А за день до этого не менее суровые мужчины в бронежилетах отмечают свой праздник, правда, о котором знают уж очень немногие - Всероссийский день инкассатора.

Понятное дело, эти люди в фонтанах не купаются. А излишняя потребность привлечь к себе внимание являлась бы как раз признаком непрофессионализма. Поэтому праздник работники этой специфической сферы деятельности отмечается тихо и в очень узком кругу. С одним из профессионалов своего дела Александром БЫКОВЫМ

(см. досье) удалось поговорить корреспонденту «Золотого Рога».

«Не хватало адреналина…»

Как я попал в профессию? Мне не хватало адреналина в жизни после службы. Думаю, с этим сталкиваются все, кто прошел боевые действия. Сначала я был инкассатором, затем старшим инкассатором, потом стал начальником отдела инкассации. Работал во «ВладБанке», «Инкомбанке», «СБС-Банке», «КОНЭК Агропромбанке», «Дальневостосточном ОВК», ПАО «РОСБАНК». В 2016 году меня пригласили в охранное агентство «Форт-Восток», чтобы я помог грамотно организовать рабочий процесс. Важно было собрать высококлассную команду.

Первая инкассаторская поездка у меня была еще во «Владбанке» в далеком 1993 году. Сначала проходил стажировку, потом уже выезды. Было легко, коллектив на 70% состоял из бывших военных, все понимали, что они делают и зачем.

«Никто не хочет участвовать в боевиках»

Нас никогда не пытались ограбить. Видимо, были хорошие начальники, которые, в первую очередь, думали о безопасности людей и сохранении грузов. Когда весь рабочий процесс четко отлажен, то шансов на провал нет. Сейчас я сам начальник и пользуюсь теми же принципами и методами.

Имеем ли мы право применять оружие, если на нас нападают? Да, имеем, в рамках законов «Об оружии» и «Частной охранной деятельности».

Тем, кто не знаком со спецификой профессии кажется, что инкассаторы сами жаждут нападения. Конечно, это не так, желать нападения могут только психически неуравновешенные люди. При этом мы всегда готовы к внештатным ситуациям, включая нападение. Ежедневный риск требует от сотрудников настоящего профессионализма и редкого самообладания, мы ведь знаем, чем это может закончиться. Либо ты лишишься своей жизни, либо отнимешь чужую и не факт, что не потеряешь свободу. Если будет огневой контакт, то нельзя гарантировать, что не пострадают гражданские лица. Не зря существует выражение «пуля - дура». Когда ты начальник, то груз ответственности еще больше. Ни у кого из нас нет желания участвовать в американских боевиках, все хотят вернуться домой, к семье.

Инструкция – это святое

Есть ли у нас инструкция, как мы должны действовать при нападении? Все инструкции разработаны Центральным Банком России, отделом по вопросам инкассации. В их основу легли случаи из жизни, то есть, фактически, они написаны кровью предыдущих поколений инкассаторов.

Сотрудники всегда готовы к нападению. С ними отрабатываются схемы отхода - подхода, тренируются различные комбинации. Мы внимательно изучаем все новости о нападениях на инкассаторов, собираем всю информацию о таких ситуациях и подробно разбираем их с сотрудниками. Они должны понимать, почему случилось это нападение, и как можно было его избежать.

Охранник 6-го разряда наделен полномочиями на оказание охранных услуг с использованием специальных средств: резиновая дубинка, наручники, газовые пистолеты и баллончики, электрошокер, служебное огнестрельное оружие. Перечень разрешенных средств такого плана включает определенные марки и модели. Поэтому все гражданское оружие, используемое специалистами, должно строго соответствовать допустимым нормам. Применение этих средств допускается исключительно в случаях необходимости пресечь совершение преступления и задержать нарушителя правопорядка.

Как попасть в профессию

Какие качества необходимы будущему инкассатору? Внутренняя собранность, бесстрашие, четкий рассудок, трезвый расчет, безупречная честность. Я наблюдал случаи, когда люди из-за халатности или разгильдяйства теряли деньги клиентов. Платить за такое приходится всей команде. Поэтому важно подбирать тех, с кем такие риски минимальны.

Одним из основных требований к инкассаторам является наличие жизненного опыта и умение владеть оружием. Приходят к нам и кадровые военные, и те, кто просто отслужил «срочку». Желательно, чтобы человек был охранником 6-го разряда.

Если человек не обладает вышеперечисленными умениями, то он может пойти в «Росинкас», там обучают «сырых» кандидатов. Им преподают специфику профессии, обучают работе с огнестрельным оружием, затем выдают удостоверение особого образца. Начинающим инкассаторам я могу посоветовать быть собранными и не расслабляться.

Еще при собеседовании с кандидатом ты, как правило, понимаешь, что он из себя представляет. Заранее представляешь, как сработается с коллективом. Хорошо то подразделение инкассации, где нет этих мелких коллективных кучек, когда общаются между собой по 2-3 человека. Когда большинство дружно между собой, то и руководить проще, и сотрудникам комфортнее. Когда делаешь одну работу, то люди должны подходить в рабочих взаимоотношениях друг другу как «патроны из одной обоймы».

Кому в инкассаторы нельзя? Людям с какими-то серьезными и хроническими заболеваниями, потому что работа связана не только с оружием, но и с тяжелыми физическими нагрузками. Никаких психологических отклонений быть не должно, склонности к различным маниям: алкоголизм, наркомания, игромания. Ты не знаешь, что от них можно ожидать, а зачем подвергать коллектив риску?

Обязательная проверка идет от службы безопасности компании. Желание стать инкассатором не говорит о том, что вы им и правда станете.

С собой паспорт! И все остальное…

Слышал мифы, что обмундирование инкассаторов весит 20 килограмм, а колеса машин невозможно пробить. Давайте разберем это детально. Инкассатору необходимы: оружие, бронежилет, средства индивидуальной защиты, униформа. Все это достигает веса до 15 кг, в зависимости от уровня защиты бронежилета, который должен быть не менее 3 класса. Не стоит забывать про документы: паспорт, рабочее удостоверение, разрешение на оружие. В машины установлены бронекапсулы, они пуленепробиваемые, но насчет колес - я даже не слышал о применении для стандартных инкассаторских машин, такие колеса со специальными вставками используют только на бронированных лимузинах высокого класса. Все инкассаторские бронемашины оборудованы круговым видеонаблюдением, подключены к системам мониторинга и наблюдения для контроля за ними на маршрутах, оборудованы автономной системой пожаротушения и тревоги. Существует заблуждение, что инкассаторские машины предназначены для быстрого отступления, а не для защиты. Это неправильная трактовка служебных инструкций. Водитель, в случае нападения, должен правильно оценивать ситуацию. Исходя из сложившейся обстановки необходимо принимать решение: либо прикрывать автомобилем напарников, либо, если в машине осталась большая часть денег, уйти. Он может так сделать, безусловно, со звонками во все спецслужбы. Водитель не имеет права покидать бронеавтомобиль на маршруте, стоянках, при возникновении нештатных ситуаций. Инкассаторы понимают, что всегда есть шанс остаться с напарником без машины и вступить в огневой контакт. Это специфика профессии.

К сожалению, сейчас есть положение Центрального банка 630-П, «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», раздел третий «Перевозка наличных денег и инкассация наличных денег». В нем указано, что если вы страхуете перевозимые деньги, то можете использовать хоть велосипед. Раньше было категорическое требование, чтобы такие перевозки производились только вооруженными сотрудниками на бронированных автомобилях. Этим нововведением пользуются некоторые недобросовестные перевозчики, подвергая сильному риску жизни своих сотрудников, которые даже не вооружены.

Деньги срывают спины

В какой момент инкассатор должен уйти на пенсию? Когда здоровье перестанет позволять работать качественно. Профессиональное заболевание - это сорванная спина. У меня был прекрасный водитель, который проработал до 64 лет. Как только он понял, что внимательность уже не та, сил недостаточно, то ушел. Мы сознательно подходим к таким вещам.

Воровство, говорите…

Как пресекать подобные вещи? Должен быть установленный порядок работы с деньгами. Первое – контроль, как минимум, двух людей при выдаче и приеме ценностей. Ты сразу же заметишь любую недостачу.

Веселый народ

При работе в районах Приморья мы сталкиваемся с забавными случаями. У нас производилась загрузка банкомата в одном из местных поселков, где находится большое исправительно-трудовое учреждение. В тот момент, когда инкассаторы начали грузить банкомат, в магазин зашли порядка 15 «расконвоенных», то есть лиц, находящихся в заключении, но имеющих право выхода за территорию исправительно-трудового учреждения. Инкассаторы повели себя грамотно, закончили работу и уехали. В этом же месте был второй случай, когда в момент загрузки банкомата туда снова зашли ребята из этого специального контингента, и один из них был с топором. Ему очень вежливо предложили постоять с топором на улице, и вопрос был мирно урегулирован.

Вежливость – залог успеха

Как наладить общение с теми, кто эти деньги принимает или сдает? Клиент всегда прав, даже если он не прав. Еще на стадии переговоров ты должен относиться к клиенту по-человечески. Это позволяет сохранить хорошие отношения, даже когда они прекращают сотрудничество. А если мы говорим про сотрудников заведений, где стоят банкоматы, то ты ведь можешь улыбнуться им, перекинуться парой добрых слов, и уже все будут рады тебя видеть.

Перспективы профессии

С введением пластиковых карт и развития безналичных расчетов объемы перевозок денежной наличности сократились. Перспектив особых у этого направления я не вижу. Все ниши рынка заняты, а секторы поделены. Кто-то работает с государственными представителями этой профессии, кому-то ближе, по душе, ЧОПы.

Зарплата

На сайте «Фарпост» мы обнаружили лишь одну вакансию, связанную с работой в инкассации. Начинающему инкассатору во Владивостоке сегодня предлагается 25 000-30 000 рублей. Из других источников удалось выяснить, что и опытные сотрудники получают в среднем 35 000 рублей.

Диана БЕЛАЯ, фото Евгении ПРИЙМАК.

КСТАТИ

Без НКВД не обошлось

Инкассация в переводе с итальянского обозначает «класть в ящик». Необходимость в ней возникла в одно время с цивилизацией. В России до 1917 года централизованной службы инкассации не существовало. Перевозки осуществлялись армейскими службами или частными охранниками.

С 1917 по 1939 год сбором и сопровождением ценностей занималось ЧК - ОГПУ - НКВД. 3 августа 1939 года Госбанк СССР создал в своем составе Управление инкассации и перевозки ценностей. Соответствующие подразделения инкассации появились во всех территориальных учреждениях Госбанка СССР. В 1987 году было создано объединение инкассации Госбанка СССР. В 1988 году организовали Российское республиканское управление инкассации, которое стало самостоятельным юридическим лицом, но подведомственным Банку России.

С началом распада Советского Союза и появлением большого количества коммерческих банков и частных кредитных организаций многократно вырос оборот денег и ценных бумаг. Существенно увеличилось количество игроков в банковском секторе, и появились первые негосударственные службы инкассации. Если раньше инкассация была исключительной прерогативой государства, то с появлением частной собственности и товарно-денежных отношений вне государственного сектора инкассация Центрального банка утратила свое монопольное положение на рынке. В 90-х годах многие банки создали собственные службы инкассации. В связи с изменениями в Законе об оружии и разрешением осуществлять перевозку и охрану ценностей предприятиям с особыми уставными задачами, то есть частным охранным предприятиям, банки лишились возможности создавать вооруженные службы безопасности.

Термин «инкассация» в юридическом понимании обозначает осуществление четырех операций: получение денежных средств, транспортировка, сдача в кредитную организацию, пересчет и зачисление кредитными организациями финансов на счет. На осуществление четвертого пункта нужна лицензия Центробанка, а на осуществление первых трех достаточно лицензии на частную охранную деятельность. С технической точки зрения, сотрудники частных охранных предприятий, осуществляющие охрану и перевозку денежных средств, не являются инкассаторами в полном смысле слова, так как не осуществляют кассовую операцию.