Покровский парк Юрского периода

Популярному месту отдыха во Владивостоке обещано восстановление с учетом мнений горожан

Покровский парк во Владивостоке относится к местам, особо любимым и почитаемым горожанами. Его состояние и судьба, конечно, не безразличны для тех, кто в разные годы бывал здесь, отдыхал с детьми, играл в шахматы или стрелял в тире, прогуливал собак, молился или просто проходил по аллеям, пересекая парк в нужном для себя направлении. К сожалению, в последние годы этому парку не хватало внимания, и он, находясь в центре города, оказался довольно запущенным.

Для людей несведущих, привыкших все мерить на деньги, отвергая духовные ценности, и готовых ради своей выгоды уничтожать скверы и парки города, чуждо трепетное отношение к Покровскому парку других горожан. Один из инвесторов-застройщиков в нашем приватном разговоре как-то высказался, что лично он на месте этого парка организовал бы строительство нескольких элитных небоскребов, которые украсили бы город, дали бы сотням семей хорошее жилье, а бюджету – избавление от дорогих ремонтов и содержания этой территории.

Если же у города появились лишние деньги, то их можно успешно вложить в реконструкцию Парка Минного городка, где действительно можно развивать полноценный городской парк, и имеются давние интересные проработки по его развитию.

Святое место – под небоскребы?

Идея небоскребов вместо парка, конечно, безумная, противоречащая градостроительному законодательству, но, учитывая многолетний строительный беспредел, характерный для Владивостока, вполне осуществимая. Тем более, что уже в новое время от парка отрезали пару «точек», на которые были вынесены трансформаторные пункты новых домов, построенных на ул. Московской. Нашлись законы, по которым эти постройки согласовывали.

По данным краеведа Нелли МИЗЬ, на месте Покровского парка в начальной истории Владивостока находилось Покровское кладбище, на котором в течение 50 лет – до 1923 года было захоронено около 100 тыс. владивостокцев, причастных к появлению города и первым этапам его строительства. Здесь были упокоены люди разного вероисповедания и имеющие различные заслуги перед городом и Отечеством. Это и первый городской голова – Михаил ФЕДОРОВ, и известный чиновник Александр СУХАНОВ, и революционерка Людмила ВОЛКЕНШТЕЙН, и шкипер Фридольф ГЕК и пр.

По мнению Нелли Мизь, другого такого значимого и памятного места, вокруг которого концентрировались бы воспоминания людей разных поколений о Владивостоке и его истории, в городе нет.

И сегодня в нижней части кладбища можно видеть деревянный крест, поставленный на месте, где ранее был похоронен внучатый племянник Александра ПУШКИНА – Лев ПУШКИН. В парке также установлены бюст императору Николаю II, памятник святым Петру и Февронии Муромским, покровительствующим семье и браку. Ранее долгое время, начиная с 1956 года, в центре большой клумбы, где теперь возвышается восстановленный Покровский храм, стоял памятник Владимиру ЛЕНИНУ, который в дальнейшем уступил место большому деревянному кресту, а затем здесь же, на фундаменте прежнего храма, построенного в 1900-1902 годах и разрушенного при Советской власти в 1935 году, был заново отстроен Покровский кафедральный собор.

От кладбища к мемориалу

Известно, что сегодняшний парк в своих границах несколько не совпадает с бывшим кладбищем – часть его попала под застройку в те годы, когда с захоронениями не считались. Многие до сих пор не согласны с решением о закрытии «по просьбам народа» в 1923 году этого кладбища и использовании его под строительство парка культуры и отдыха, которому в дальнейшем было присвоено имя Максима ГОРЬКОГО. Тогда посчитали, что качели-карусели и разные аттракционы вполне допустимы для этой, ставшей центральной, городской территории.

В основном устройство парка с танцплощадкой, колесом обозрения, тиром, комнатой кривых зеркал, бетонными фигурами задорных пионеров и спортсменов было начато осенью 1934 года. Какое-то время здесь работала школа фигурного катания на коньках. Многие владивостокцы принимали активное участие сначала в строительстве парка, а в дальнейшем - в субботниках на его территории. Отдыхали здесь и веселились до начала 90-х, пока Покровский парк существовал как общегородской.

В 1990 году Владивостокский городской совет решил, что функционально Покровский парк должен развиваться как мемориальный. Развлекательная направленность его деятельности должна была исчезнуть, поскольку «грешно танцевать на костях своих предков». В 2004-2007гг. на сохранившемся фундаменте был воссоздан храм Покрова Божией Матери.

Между администрацией города и Владивостокской и Приморской епархией, «для организации мемориальной зоны» и обустройства парка как мемориального исторического места, в 1995 году был заключен договор аренды территории парка сроком на 49 лет.

В рамках этого решения бывший тир был отремонтирован и преобразован в часовню Серафима САРОВСКОГО. 1 августа 1993 года с первого в ней молебна началось возрождение существовавшего здесь прихода. А еще с января 1998 года в парке уже работал храм святого праведного Иоанна КРОНШТАДСКОГО. В 2004-2007 годах по образу прежнего храма был воссоздан кафедральный собор Покрова Божией Матери, где единовременно во время церковной службы может находиться около тысячи прихожан.

Считается, что в нашей стране только церковные здания и сооружения имеют моральное и законное право строиться на местах былых захоронений. Они же повышают статус таких территорий, служат им определенной защитой.

Кстати, уже ряд лет в парке за счет частных пожертвований идет медленное строительство церковно-причтового дома, где, как утверждается, должны разместиться семинария и службы Владивостокской и Приморской епархии.

Печать упадка коснулась «памяти»

Территория Покровского парка сегодня не идеальна. Если по ней пройтись, то наберется приличный список замечаний. Требуется ремонт дорожек, частично надо восстановить фонари и освещение территории. Больной вопрос – ограждение по периметру и ворота, которые частично разворованы, а частично требуют ремонта. Где-то по аллеям заметно отсутствие изящных скамеечек, которыми однажды служба благоустройства города побаловала парк – тоже, вероятно, стащили.

Летом можно увидеть, что часть парка зарастает сорными травами чуть ли не в рост человека. В принципе, элементарный порядок, уборку мусора и уход за территорией, поддержание противопожарной безопасности, сохранение зелени, в силу договора аренды епархия выполняла, и к ней, как пояснили в администрации города, каких-то особых претензий нет. Тем более, что само содержание тоже не копеечное.

Само же качество территории должно было поддерживать Управление содержания городских территорий. Однако средств на то, чтобы парк постоянно был в приличном состоянии, не хватало. Соответственно, теперь на первом этапе требуется хороший капитальный ремонт, а в дальнейшем – реконструкция с учетом пожеланий горожан и мнений специалистов. Это преображение было обещано парку и горожанам руководителем администрации Владивостока Олегом ГУМЕНЮКОМ на совещании с архитекторами и представителями епархии в конце февраля.

Было заявлено, что уже в этом году в рамках мероприятий капремонта будут делаться пешеходные дорожки и освещение парка, будет проведено дендрологическое исследование территории, по результатам которого – осуществляться обрезка деревьев и кустарников, изыматься старые и сухие деревья, высаживаться новые. Больше высаживать планируется хвойных деревьев.

С прицелом на перспективу

Специалисты на совещании отметили, что в дальнейшем территорию Покровского парка необходимо развивать по единому плану, включающему четыре зоны: храмовый комплекс, мемориальную часть, хозяйственную зону и зону общественных мероприятий. При этом их развитие будет комплексным, не разрывающим единую территорию и не отделяющим высокими заборами зоны одну от другой.

Также предложено несколько расширить храмовую зону, сделать аллею по всему периметру парка и др. При этом возврата к аренде, которая сейчас с епархией расторгается, уже не предвидится. Его содержание будет поддерживаться возможностями бюджета.

Если с капремонтом, который должен решить первостепенные задачи приведения парка в порядок, все более менее понятно, и по нему уже разрабатывается проектно-сметная документация, то масштабы реконструкции парка пока еще трудно предсказуемы. Известно, что мэрия предложила горожанам подавать свои предложения по парку в управление архитектуры и градостроительства города. Пока идет анализ этих предложений.

В качестве многофункционального городского парка с соответствующим набором объектов Покровский парк мало подходит, и его трудно в этом переделать. Он – это практически сформированный монолит всяческих видов истории Владивостока: и хорошей, и не очень.

На первом этапе капремонт и реконструкция парка должны коснуться той территории, которая сегодня находится в пользовании епархии и более всего посещаема. Но по закону, в зоне пользования епархии город будет заниматься исключительно вопросами только территории, а строения, их содержание и ремонт – это уже внутреннее дело церкви.

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, отмечая, что парк должен развиваться как единый комплекс, включая отдых горожан и мемориальное направление, выразил уверенность, что город и епархия совместными усилиями смогут привести это место в достойный вид.

Что может измениться

Особенно ценным для реконструкции Покровского парка надо считать устройство гостевых парковок. Сегодня можно наблюдать, что автомобили проезжают на аллеи и площадки, которые для них не предназначены. Поэтому очень важно решение «гостевых парковок». Таковые, вероятно, частично могут появиться вместо действующих парковок на территории парка, возникших на месте каруселей и аттракционов в районе ул. Московской и обслуживающих местное население. В мэрии считают, что какие-то объекты для детского отдыха тоже могут быть возвращены в парк, поскольку небольшой детской площадки сегодня для парка недостаточно.

Виктор КУДИНОВ.

МНЕНИЕ

Наталья ВОРОБЬЕВА, архитектор:

- Основными, действительно значимыми функциями Покровского парка на сегодняшний день можно считать следующие. Первая – это транзитные пешеходные потоки вдоль основной оси парка. Чаще всего пешеходными дорожками пользуются жители из прилегающих жилых районов «с работы и на работу» и практически они же – это большая часть отдыхающих здесь горожан.

Парк практически островом лежит между автомобильными руслами Океанского и Партизанского проспектов, улицы Октябрьской и слабым потоком улицы Московской. Основное направление движения людей по этому «острову» – вдоль проспектов. Уже вечером парк выглядит не очень дружелюбным, а в темное время суток – даже угрожающим. Не хватает достаточного освещения и безопасности.

Вторая функция – это праздничные мероприятия и обыкновенная ежедневная работа парка, обеспечивающая деятельность Покровского храма. С учетом его деятельности очень внимательно стоит рассмотреть, как преобразить главную входную зону в парк. Она буквально притиснута вплотную к забору, здесь находится ряд неудачных хозяйственных построек – необходимых, но по виду и состоянию – временных. Есть ощущение случайности их расположения.

Безусловно, жизнь храма состоит, в том числе, и из бытовых ежедневных функций, на которые необходимо пространство, которого епархии здесь сегодня явно не хватает. Эти неудобства подспудно создают у посетителей ощущение стесненности и неустроенности, психологического дискомфорта.

И менее значимая третья функция – это осуществление мероприятий городской значимости и присутствие здесь граждан из других частей города.

На фото: Попасть в Покровский парк можно как через парадный вход к храму, так и через многочисленные бреши в оставшихся кусках ограды.

Фото Евгении ПРИЙМАК.