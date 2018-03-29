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Вопросы трудовых мигрантов из КНДР обсудят в Москве
29 Марта 2018, 15:49 | Приморье
В апреле состоится заседание российско-корейской рабочей группы по вопросам временной трудовой миграции. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА в ходе рабочей встречи с заместителем Премьера, Председателем Госплана КНДР РО Ду Чером.
Одним из главных вопросов встречи стала сложившаяся в связи с резолюцией Совета Безопасности ООН ситуация по сокращению в России числа рабочих квот для граждан КНДР. Александр Галушка сообщил заместителю Премьера КНДР, что созданная Совместная российско-корейская рабочая группа готова заняться поиском решения сложившейся проблемы.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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