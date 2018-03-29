Бизнесу Владивостока поможет только мандала?

Пока министерство развития Дальнего Востока остается «самым безответственным», бизнесмены Приморского края обсуждают чакры и мандалы

Показатели успеха в Приморском крае оставляют желать лучшего: по итогам работы всевозможных ведомств, призванных улучшать инвестиционную привлекательность региона, в 2017 году Приморье заняло только 71-ое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Даже Хабаровский край последовательно улучшает свои позиции и занимает в рейтинге уже 40-ю строчку.

Однако в целом результатами не впечатляет весь Дальний Восток. Как отметил вице-премьер России Дмитрий МЕДЕВЕДЕВ, по показателям социально-экономического развития регион до сих пор существенно отстает от остальных субъектов.

- Я напомню, что поставлена задача по улучшению жизни дальневосточников, - акцентировал Медведев. - Эта работа длится уже не первый год. Задача не в том, чтобы просто догнать по показателям социального развития другие регионы страны, но и выйти на лучшие цифры. Работы на Дальнем Востоке – очень много. Несмотря на реализуемые в рамках особых режимов проекты, в целом сохраняется отставание по целому ряду социально-экономических показателей.

Бегут на запад

Самым безответственным, по данным ОНФ, в 2017 году оказалось именно министерство по развитию Дальнего Востока. Ведомство еще не отчиталось за 88% проделанной работы, а жители Дальнего Востока, несмотря на все попытки чиновников и бизнеса удержать их, продолжают уезжать из домашних регионов.

Так, по данным Росстата, в 2017 году из ДФО навсегда уехало более 12 тыс. человек. При этом данные учитывают лишь тех людей, которые были официально выписаны с прежнего места жительства. Конечно же, статистика оттока населения не способна учесть всех, кто уже переехал в другие регионы, но еще не обзавелся там собственной жилплощадью, а потому остается прописанным на Дальнем Востоке.

Бизнес-альтернатива: чакры и мандалы

Возможно поэтому приморскому бизнесу, пуще других ощущающему на себе нехватку специалистов и инвестиционную непривлекательность, больше ничего не остается, кроме как надеяться на помощь эзотерики, чакр и мандал? 21 марта в Центре развития предпринимательства Владивостока состоялось обсуждение альтернативных «ключей успеха». Бизнесмены пришли на семинар «На языке цвета. Какого цвета ваш бизнес» от семейного психолога, юриста и профессионального медиатора Тары РОЙЛЯН, чтобы узнать, какие цвета в дизайне, оформлении бренда, а также в одежде персонала помогут привлечь клиента, а каких лучше избегать.

- Вы не найдете этой информации в книгах, в пособиях для маркетологов и в других источниках, - сразу предупредила лектор, - Все, что я вам расскажу, плод моей личной работы, моего опыта.

Далее Тара Ройлян продемонстрировала собравшимся в зале бизнесменам мандалу (конструкция, сплетенная и ниток разного цвета, используется в буддийских и индуистских религиозных из эзотерических практиках) и рассказала о своем опыте работы в центре для онкологически больных детей. По словам Ройлян, тогда ей в голову пришла собственная идея связи между цветом и эмоциональным состоянием человека, на которого воздействует цвет. Лектор рассказала также о связи того или иного цвета с чакрами (психоэнергетические центры в тонком теле человека, объекты для сосредоточения в практиках тантры и йоги).

Ссылаясь на эти знания, Тара Ройлян поведала предпринимателям о том, что, например, фиолетовый цвет – цвет шизофрении и депрессии – в интерьере бизнес-пространства лучше не использовать, а вот сочетание желтого и зеленого хорошо подействует на клиента: зеленый символизирует материнскую любовь и поддержку, а желтый – отцовскую. В целом, лектор пришла к тому, что выбор цвета для бизнеса – индивидуальный процесс, который сильно зависит от того, что предприниматель хочет донести до клиента.

Больше о бизнесе на семинаре почти не говорили, зато предпринимателей, как ни странно, тема чакр и психологических травм очень заинтересовала. Около двух часов присутствующие, в основном женщины, обсуждали, как лучше сочетать цвета в одежде, чтобы, например, выйти из депрессии, обрести уверенность в себе, сепарироваться от матери и отца. Женщины рассказали, какие цвета в одежде предпочитают их супруги, и узнали, что делать, если муж, к примеру, копит в себе гнев. Так что, с точки зрения личного интереса, семинар оказался полезным, но что касается бизнеса, он больше напомнил бизнес-тренинги и тренинги личностного роста с сомнительным содержанием о том, «как открыть канал денег» или «установить гармонию в семье».

«Человеческий фактор»

Стоит отметить, что вот уже не первый год Центр развития предпринимательства, основанный на базе администрации Владивостока, проводит на своей площадке лекции, семинары и мастер-классы для бизнеса. Многие из них приносят вполне реальную пользу и информируют предпринимателей об изменениях в законодательстве, новых бизнес-инструментах, мерах поддержки и способах их использования. И даже Тара Ройлян, ушедшая в эзотерику, на своей предыдущей лекции рассказала предпринимателям о бизнес-медиации, как способе решения бизнес-конфликтов без прибегания к судам и к крупным тратам на адвокатов.

Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог», ставший участником странного обсуждения, решил узнать у организаторов, по какому принципу в Центре развития предпринимательства выбираются темы, спикеры и контент. По словам директора Центра Елены НОВГОРОДОВОЙ, лекция с демонстрацией мандал и разговорами о чакрах – исключение из правил, и иногда при раскрытии темы срабатывает человеческий фактор.

- Из-за этого фактора даже в чисто бизнесовую тему спикер может вплетать свой личный жизненный опыт, индивидуальные творческие предпочтения, включая аспекты личного духовного развития, - отметила Новгородова. - Темы всех семинаров и спикеры выбираются исходя из пожеланий самих предпринимателей, которые дают обратную связь через анкетирование. Наш календарь мероприятий на 99,9% формируется из чисто «бизнесовых» тем, далеких от психологии, и очень-очень редко, по заявкам, мы включаем в план семинары, где тема бизнеса и психологии переплетается, где есть какая- то изюминка, какой-то новый подход или новый взгляд на бизнес и бизнес-процессы. Ведь бизнес, как и вся жизнедеятельность человека, так или иначе тесно соприкасается с психологией. Выбор сегодняшнего спикера основан на положительных отзывах с прошлого мероприятия, где этот же спикер раскрывал тему медиации, но контент сегодняшнего семинара, как я сегодня позже выяснила, отличался от заявленной программы. Естественно, мы даже и не могли предположить, что спикер будет говорить о чакрах и показывать мандалы!

По словам Елены Новгородовой, все спикеры выступают на площадке Центра бесплатно, из городского бюджета им не платится ни копейки. Бизнесмены, посещающие мероприятия Центра, также делают это совершенно бесплатно. Директор Центра также пообещала принять все необходимые меры, чтобы впредь более тщательно проговаривать со спикерами все, что они собираются рассказать аудитории.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.