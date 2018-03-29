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Резидент ТОР будет перерабатывать отходы

29 Марта 2018, 12:45 | Приморье

Переработкой строительных отходов займется новый резидент ТОР «Большой Камень» в Приморье. Соответствующее соглашение подписала Корпорация развития Дальнего Востока с ООО «Алькор». Запуск мусороперерабатывающего производства запланирован на второй квартал будущего года.

Как сообщает Минвостокразвития, инвестор намерен построить в ТОР «Большой Камень» производственный комплекс по приему и переработке отходов и получению вторичного сырья. По словам представителя ООО «Алькор» Евгения АФРЕМОВА, компания будет перерабатывать строительные отходы, образующиеся при возведении судостроительного комплекса «Звезда» и жилых микрорайонов для судостроителей.

«Основными этапами переработки отходов будут дробление и сортировка. На выходе мы получим щебень, металл и строительные смеси, которые будем продавать городским предприятиям», - сообщил он.

Запустить переработку отходов инвестор планирует во втором квартале 2019 года. Мощность производства превысит 100 тысяч кубометров в год.

Отметим, в скором времени и в ТОР «Надеждинская» появится предприятие по переработке мусора - резидент территории опережающего развития ООО «ЭкоСтар Фэктори» приступает к строительству современного автоматизированного комплекса по переработке старых покрышек. В результате регион получит востребованную сегодня на строительном рынке резиновую крошку, которая будет использоваться при возведении спортивных площадок и стадионов. Производство планируется запустить в первом квартале 2019 года.

Напомним, сегодня в Приморье созданы четыре территории опережающего развития - «Надеждинская», «Михайловская», «Большой Камень» и «Нефтехимический». На данный момент деятельность в качестве резидентов ТОР в крае осуществляет около 60 компаний. Общий объем планируемых инвестиций превышает 900 миллиардов рублей. В целом, компании намерены трудоустроить более 18 тысяч граждан, в том числе приморцев.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: отходы  тор 



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