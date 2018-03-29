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ВУТ обзавелся новой пушкой

29 Марта 2018, 11:57 | Приморье

В настоящее время более 85 процентов всего угля, перегружаемого ООО «Восточно-Уральский терминал», хранится в закрытых складах

Стивидорная компания ООО «ВУТ» в рамках реализации программы по охране окружающей среды приобрела вторую по счету снеговую пушку производства США.

- Эта установка - универсальная, может работать как зимой, так и летом, распыляя над производственной базой снег или орошая ее водяным туманом. Дальность выброса - 70 метров, она потребляет полтонны воды в минуту. Благодаря поворотному устройству, снежная пушка может распылять осадки в радиусе 45 градусов. Новая установка будет работать в круглосуточном автоматическом режиме, - рассказала инженер по охране окружающей среды стивидорной компании Анна МОЛОДЦОВА.

В прошлом году предприятие переработало в страны АТР более четырех миллионов тонн твердого топлива, заметно превысив рубеж предыдущего года. Объемы перевалки здесь намерены наращивать и впредь. Поэтому экологической безопасности и выполнению природоохранных мероприятий, по словам генерального директора ООО «ВУТ» Сергея ВОСТРИКОВА, всегда уделялось и будет уделяться пристальное внимание.

Одним из главных достижений в пылеподавлении администрация стивидорной компании по-прежнему считает тот факт, что в настоящее время 85 процентов угля на терминале хранится в закрытых складах. Остальной груз находится на площадке временного хранения или в передаточной зоне, откуда он, не задерживаясь надолго, отправляется по назначению.

Владимир ПАНТЮХОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: восточно-уральский терминал 



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