В игорной зоне появится крупнейший на Дальнем Востоке торговый центр

Инвесторы первого открывшегося в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) «Приморье» казино летом этого года представят эскизный план нового развлекательного комплекса. Планируется, что одним из главных объектов может стать крупнейший на Дальнем Востоке торговый центр.

«Мы хотим сделать больше, чем уже сделали. Наше руководство видит перспективу в развитии неигрового сектора и планирует в рамках второй фазы строительства сделать акцент на создании развлекательных объектов. На наш взгляд, это будет полезно как для самой игорной зоны, так и для социально-экономического развития всего региона. Мы планируем, что уже летом этого года окончательно будет утвержден эскизный план нашего нового развлекательного комплекса, и мы сможем представить его руководству Приморского края», - приводит слова исполнительного директора ООО «Джи 1 Интертейнмент» Стилианоса ТСИФЕТАКИСА пресс-служба администрации Приморья.

Ранее сообщалось, что вторая фаза развития проекта включит в себя 500 номеров разного уровня, зоны для переговоров, а также рестораны и бары.

По словам г-на Тсифетакиса, второй этап развития Tigre de Cristal позволит создать более 2 тыс. дополнительных рабочих мест.

Руководитель казино отметил, что в рамках второй очереди планируется расширение торговой зоны, а также рассматривается возможность благоустройства площадок для проведения спортивных мероприятий.

«Мы рассматриваем возможность создания гольф-клуба и горнолыжного курорта. Это те виды развлечений, которые позволят отдыхать в игорной зоне «Приморье» круглый год. Помимо этого, наш новый тайваньский акционер, имеющий богатый опыт в создании крупных торговых центров на территории материкового Китая, видит перспективу для развития этого направления в Приморском крае и планирует построить на площадке интегрированного развлекательного курорта один из самых масштабных торговых центров на Дальнем Востоке», - сказал Стилианос Тсифетакис.

По его словам, на решение о создании масштабной зоны шопинга повлияла не только перспектива большого спроса, но также и возможность введения в ИРКЗ «Приморье» зоны беспошлинной торговли, где иностранные граждане смогут получать налоговый вычет.

Сергей КУЗЬМИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.