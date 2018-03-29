Цифровая экономика подбирается к Приморью

Бизнесу и чиновникам края придется мобилизовать усилия и поработать очень быстро

Бизнесмены Владивостока в первую очередь должны подключаться к новому российскому тренду – развитию цифровой экономики, решили участники 129-го заседания приморского бизнес-клуба «Диалоги».

Госпрограмма по развитию цифровой экономики была сформирована еще в середине 2017 года. Изначально она имела пять направлений – «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры и образование», «Нормативное регулирование» и «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов». Позже в программу добавили еще два направления – «Цифровое здравоохранение» и «Цифровой транспорт и логистика». На рассмотрении также векторы «Умный город», «Цифровое сельское хозяйство» и «Цифровое строительство».

Процесс запущен

Как можно понять из списка направлений, без участия бизнеса цифровая трансформация экономики России обойтись не сможет. При этом, Владивосток способен встать в один ряд с российскими городами-лидерами цифровой экономики.

- В нашем регионе еще до того, как тема была политизирована, уже была сформирована сильная команда энтузиастов, которые до сих пор активно работают над технологиями, и не только над самыми популярными, типа блокчейна, - отметил руководитель направления «Кибер Восток» федеральной образовательной программы «Кибер Россия» Дмитрий УЗЮМ. – Ошибочно полагать, что передовые цифровые технологии есть «где-то там», в Швейцарии, но отсутствуют у нас здесь. Приморье в этом плане может развиваться довольно быстро, и при верном подходе мы можем добиться всего с минимумом затрат.

О том, что бизнесу и чиновникам края придется мобилизовать усилия и поработать быстро, свидетельствуют задачи, сформированные программой цифровой экономики: к примеру, составители программы уже к 2025 году видят возможным беспилотный общественный транспорт в городах страны. Владельцы крупного бизнеса не усматривают в этом ничего сверхъестественного.

- В итоге мы придем к тому, что нас будет возить беспилотное такси, а в качестве расчета с фирмой мы согласимся посмотреть рекламный видеоролик во время поездки, - заглянул в будущее руководитель направления по развитию стратегических продуктов Google Дмитрий КОРЧАГИН в своем видеообращении из Цюриха к участникам заседания бизнес-клуба «Диалоги». – Экономика постмодерна будет развиваться, минуя посредников в лице риэлторских агентств, банков, перевозчиков, туроператоров и т.д. С развитием технологий дополненной реальности мы сможем уйти от стандартных размеров в одежде, ведь она будет шиться по нашим индивидуальным меркам, а также исключить из своего обычного поведения походы на диагностику своего здоровья. Как бы ни было неловко упоминать это, но уже изобретены унитазы с датчиками, способными анализировать кислотно-щелочной баланс вашего организма. Другие технологии на основе этих данных смогут сами сформировать для вас диету, и вы даже не заметите, как из вашего рациона что-то пропадет, а что-то наоборот – добавится в него.

Капитал больше не нужен

Обращение Корчагина из Цюриха во Владивосток, где в общественном транспорте нет еще даже пандусов для инвалидов, прозвучало несколько оторвано от реальности. Как долго столица Приморья будет идти к светлому цифровому будущему, пока не известно, однако уже сейчас бизнесмены видят плюсы для бизнеса в развитии цифровой экономики.

- В первую очередь, технологии удешевляют стартап: бизнес будущего можно делать с минимальными стартапами, таким образом, капитал отходит на второй план, - отметил директор по инновациям московского АО «Окенит» Андрей ПЕТРОВ. – Зато на первый план выходит время, которое будет тратиться на проверку гипотез. Иными словами, скорость, с которой вы будете находить новые технологии и применение им. В итоге, открыть успешный бизнес сможет любой умный и предприимчивый человек. Почему обесценится капитал? Потому что уже сейчас мы видим, что ключевые технологии – дешевеют. Люди все еще увлечены покупкой дорогих смартфонов, однако за последнее десятилетие они очень сильно подешевели. Еще пример: в 2007 году квадрокоптер стоил в среднем $100 тыс., а в 2013 году – всего $700. Сегодня мы можем покупать их в качестве подарков детям. Подешевели в десятки раз экспертизы ДНК, профессиональное оборудование (к примеру, принтеры) и многое другое. Растет скорость изобретения новых технологий, как и их количество. Сегодня мы можем быть свидетелями того, как семиклассник разрабатывает востребованный на потребительском рынке девайс – приложение для анализа состава продуктов на упаковке: как бы производитель ни маскировал вредные компоненты, каких бы громких «эко-лэйблов» не клеил на пачки, приложение скажет о товаре всю правду.

По словам экспертов, львиная доля, составляющая цифровую экономику Приморья сейчас, это онлайн-покупки, туризм и сфера госуслуг; пусть к последней еще много претензий. Современные реалии таковы, что приморцы гораздо реже пользуются услугами туроператоров и предпочитают составлять путешествия самостоятельно, используя такие платформы, как Booking.com.

- Так что цифровая экономика уже здесь, - добавил Петров. – Потребители реже покупают бумажные билеты, реже используют бумажные деньги и даже банковские карты, расплачиваясь за услуги, в том числе за коммунальные и государственные, через приложения в телефонах. Они реже стоят в очередях в государственные учреждения, потому что получают электронные талоны к врачам. Так что задачи программы развития цифровой экономики не должны казаться нам заоблачными.

Ближе к делу

Одна из проблем, которая может встать перед развитием цифровой отрасли в Приморье, это дефицит кадров. Большинство будущих специалистов спят и видят, как окончат университеты и уедут за границу в Швейцарию. Они считают, что там – основная «гуща» цифровой революции, а также океаны денег, которые будут любезно предоставлены им за работу.

Тем временем на базе ДВФУ уже работает Центр цифровой экономики, первый на Дальнем Востоке. Он ставит перед собой задачи формирования в регионе компетенций в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, виртуальной и дополненной реальности, использования больших данных, создания цифровых двойников при инженерных разработках, нейротехнологий в управлении инженерной средой и т. д, сообщают в самом Центре. При этом большой акцент здесь собираются ставить на сотрудничестве с бизнесом.

- Главная задача университета – не быть башней из слоновой кости, - отметил проректор ДВФУ по развитию Владимир НИКОЛАЕВ, - поэтому мы нацелены на тесное сотрудничество с представителями бизнеса. Цифровая экономика – это все-таки экономика, а не только политика и наука. Выгода здесь не всегда понятна. Это значит, что стоит прислушиваться к тому, как меняются запросы бизнеса на те или иные технологии и специалистов, находить добавочную стоимость, и мы готовы к такому сотрудничеству.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.