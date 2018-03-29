Дачный воздух пока не дорожает

Стоимость летнего участка с домиком в Приморье зависит от целого ряда факторов

В поисках «тихой гавани» приморцы все чаще задумываются о приобретении дачного домика с участком, спрос на которые, пусть и понемногу, но растет. При этом, большинство экспертов сходятся во мнении, что цены находятся примерно в диапазоне прошлого года, варьируясь в сторону увеличения или снижения незначительно. Какие районы Приморского края интересуют потенциальных дачников сегодня, в какую сторону качнулась стоимость в регионе, и что думают о сегменте «дачной недвижимости» участники рынка - в обзорном материале Деловой газеты «Золотой Рог».

Активность потенциальных покупателей, как правило, повышается с наступлением весны. Именно в это время года можно увидеть все недостатки дома: как он держит тепло, насколько возможны протечки крыши, как ведет себя строение в зиму и прочие критерии, по которым происходит покупательская оценка. К тому же, росту спроса на дачи способствует психологическая подоплека: люди планируют, что уже весной будут обрабатывать там землю.

Конкуренция держит цены «на привязи»

Эксперты уверены: для приобретения дачи в пригороде Владивостока и в близлежащих пригородных районах сегодня наступило самое благоприятное время.

После резкого подъема цен на всю недвижимость в конце 2014 года ценники на дачи тоже поползли вверх. Но к 2017 году стоимость загородной недвижимости снизилась порядка на 20% от стоимости конца 2014 года и продолжает держаться примерно на одном уровне.

Руководитель 4 отдела агентства недвижимости «Метры» Иван СОЛОВЬЕВ:

- Количество предложений к продаже дачных участков зависит от времени года: максимум предложений - с середины весны до середины осени, минимум, соответственно, в оставшиеся месяцы. Но, по сравнению с 2017 годом, цены на загородную недвижимость и, в том числе, на дачи, критично не изменились.

С одной стороны, как заявляют сами продавцы, сложившаяся ситуация говорит о том, что рынок находится в достаточно стабильном положении. С другой стороны, среди желающих продать свое дачное имущество увеличилась конкуренция. Именно этот фактор не дает ценам на дачи подскочить вверх. Причем речь идет о достаточно удаленных от Владивостока районах, так как современные, территориально близко распложенные к столице Приморья, дачи стоимостью до 5 млн рублей имеют своего, «штучного» покупателя.

Директор ООО «Городской Риэлторский Центр» Сергей КОСИКОВ:

- Мы выделяем два небольших всплеска активности - это начало весны и конец лета. Но даже эта активность не настолько большая, чтобы она могла толкать цены на дачи вверх. Да, увеличилось количество предложений по продажам. Однако, несмотря на повышенный «сезонный» интерес потенциальных дачников к загородным домикам на земле, так называемого «пика» стоимости дач, как и в прошлом году, не наблюдается. Цены в этом сегменте практически не изменились.

Одна из собственниц дачи, выставленной на продажу:

- Продаем дом за копейки. Расположен в экологически чистом районе пригорода. Дача в хорошем состоянии, рядом лес, магазин, дорога. Не можем реализовать ее уже несколько месяцев. Люди приезжают, смотрят и больше не звонят. Думаю, не устраивает отсутствие воды и света в доме. Ну так ведь это дача, не коттедж какой-нибудь. Да и при желании все это можно провести. Правда, мы и сами недавно переехали в другой загородный дом со всеми удобствами, вот и продаем дачу. Таких как мы, поменявших место дислокации, довольно много. Поэтому «классические» деревянные строения в пригороде выставляются на продажу все чаще.

Дача даче рознь

Особенно активно сейчас покупаются дачи в Надеждинском районе. Так, стоимость участка с дачным домиком здесь варьируется от 120 тыс. (6 соток) до 3,5 млн рублей (40 соток). Также покупательский интерес ощутимо повысился к району «Соловей- ключ», где цена на дачи начинается от 150 тыс. рублей (но, как указано в объявлении, домик идет под снос) до 1,6 млн рублей (2х-этажное кирпичное строение со всеми коммуникациями).

Наибольшей популярностью, по мнению экспертов, пользуются недорогие дачные участки с электричеством и удобными подъездными путями в крупных урочищах. Например, в «Синей Сопке», в районе Океанской и Сахарного ключа. Чаще всего люди приобретают здесь участки с домиками за адекватную стоимость для снесения последних и возведения современных загородных строений.

Директор агентства недвижимости «Метры» Владимир ЗАКУРКО:

- Цена на дачные участки варьируется достаточно ощутимо – дачный участок 6 соток с маленьким дачным домиком в запущенном состоянии в районе Сиреневки или Кипарисово можно купить за сумму менее 100 тысяч рублей. При этом, участок без построек такой же площади в районе остановки «Чайка» в ближайшем пригороде Владивостока, с проходящей рядом асфальтированной дорогой, реализовался за 5 млн рублей.

На примере нескольких предложений, касающихся реализации дач в ближнем и дальнем пригородах Владивостока, рассмотрим разницу цен в минувшем 2017 и текущем 2018 годах.

Так, дачный участок на Сахарном ключе, Садгороде или в районе поселка Трудовое год назад можно было приобрести от 600 тыс. до 3,5 млн рублей. Сейчас предложений по Сахарному ключу стало меньше, цены варьируются – от 600 тыс. до 3,2 млн рублей. Садгород – от 950 тыс. рублей, в поселке Трудовое предлагаются дачи от 600 тыс. до 2,8 млн рублей.

На Спутнике домик с участком в 6 соток оценивался в 950 тыс. рублей. Сейчас подобное строение предлагается от 800 тыс. рублей. В районе Океанской год назад цены варьировались от 1 млн до 7 млн рублей. Сейчас - от 1,9 млн рублей.

Интересная история сложилась с дачами, расположенными в районе станции Весенняя. В 2017 году там выставляли на продажу дома дачного типа стоимостью от 2 млн рублей, дешевых предложений практически не было. Сейчас в этом районе можно приобрести деревянные дачные домики – за 230 тыс. и за 1,7 млн рублей. Эту ситуацию разберем подробнее.

Исходя из описания продавцов, оба дома – деревянные. На территориях одного и другого участков, каждый из которых чуть более 600 кв. метров, имеются бани. Земля находится в собственности, коммуникаций нет, месторасположение – удобное.

На первый взгляд, предложения похожи. Откуда же такая огромная разница в цене?

Относительно дешевая дача стоимостью 230 тыс. рублей на самом деле расположена гораздо дальше станции Весенняя, в районе Кипарисово-2. Дом давно заброшен, баня в нерабочем состоянии, все постройки требуют ремонта. Во втором случае дом по цене почти 2 млн рублей обжит, меблирован, земля ухожена, по всему участку проведен летний водопровод, который, судя по описанию в объявлении, заведен в дом и в баню. Есть электричество и даже телевизионная антенна. При этом, как и полагается классической даче, туалет расположен на улице. То есть, становится понятно: разница в стоимости дач обусловлена рядом важнейших факторов, на которые необходимо обращать самое пристальное внимание.

Ипотека не в помощь

Эксперты рассказали, что популярное сейчас ипотечное кредитование не особо влияет на рост покупательной способности и на рост цен на дачные участки. Во-первых, подавляющее большинство банков не кредитует под залог дачного участка. Во-вторых, наиболее активные покупатели недорогих дач, расположенных в районах – люди взрослого и преклонного возраста, а такая категория людей не любит иметь долги по кредитам.

«К сожалению, очень мало банков и мало программ для кредитования покупки загородных домов и участков. Поэтому существенного влияния на рост покупательной способности кредитование не оказывают», - говорит Сергей Косиков.

Специалисты одного из ведущих банков Приморского края рассказали, что под ипотечное кредитование попадает только загородная недвижимость, отвечающая определенным требованиям банка. Дачи, как самостоятельный сегмент, никто из банков не кредитует.

«Что касается кредитования загородной недвижимости в целом, это не более 1-2% от общего объема выдач ипотеки. К загородным домам есть определенные требования, одним из которых является разрешенное использование земель - только под индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, на покупку загородной недвижимости предусмотрен повышенный первоначальный взнос. Для сторонних клиентов банка, желающих приобрести дом с землей – это 40%. Для «зарплатных» клиентов банка чуть ниже - 30%. Одним словом, дачи под все эти требования не попадают. Поэтому купить такое имущество можно только используя нецелевой ипотечный кредит под залог уже имеющейся в собственности заемщика или членов его семьи квартиры», - рассказали в пресс-службе банка.

В целом, перед покупателем стоит непростая задача - определиться, что именно они хотят, приобретая загородную недвижимость: снести старую постройку и возвести новый дом, организовывать себе летнюю дачу на пустом участке или же купить готовый вариант. От этого решения нужно и отталкиваться, тогда станет проще сориентироваться с ценой и местом расположения объекта.

Анна МАЦОВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.