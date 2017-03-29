Следователи утверждают, что Игорю Пушкарёву дал огромную взятку родной брат

Следователи обвиняют мэра Владивостока в получении взятки от брата в размере более 75 млн рублей, сообщает Деловая газета со ссылкой на сообщение СУ СК РФ.



В сообщении говорится, что в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела в отношении главы города Владивостока Игоря Пушкарева, его брата - директора компании «Востокцемент» -Андрея Пушкарева и директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова.



«В ходе расследования установлена причастность главы города Владивостока Игоря Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления. Так, по версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Игорь Пушкарев, занимая указанную должность, обеспечил приобретение строительных материалов подведомственным администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в подконтрольных его близким родственникам обществах, входящих в группу компаний «Востокцемент». При этом МУПВ «Дороги Владивостока» приобретали строительные материалы только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам. За совершение указанных незаконных действий Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева лично и через своих доверенных лиц взятку в виде денег, иного имущества, незаконного оказания ему услуг имущественного характера, на общую сумму более 75 млн рублей. В свою очередь директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников, занимая указанную должность, участвовал в преступной схеме не бескорыстно, а за получаемое от братьев Пушкаревых незаконное денежное вознаграждение», - говорится в сообщении ведомства.



Как говорится в сообщении, в результате противоправных действий соучастников со счетов МУПВ «Дороги Владивостока» на счета обществ группы компаний «Востокцемент» за указанный период в общей сложности перечислено более 1,2 млрд рублей в качестве оплаты за поставленные строительные материалы, а близкие родственники Игоря Пушкарева получили от группы компаний «Востокцемент» дивиденды на общую сумму более 500 млн рублей.



Добавим, что в настоящее время Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ). Андрею Пушкареву предъявлено обвинение в даче взятки и коммерческом подкупе (ч. 5 ст.291, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ).



Ранее, Андрею Лушникову было предъявлено обвинение в получении от Пушкаревых коммерческого подкупа, злоупотреблении полномочиями, а также в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 327 УК РФ).



На данный момент Игорь Пушкарев судом отстранен от должности главы города Владивостока. В отношении Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Андрей Пушкарев находится под домашним арестом.



Расследование уголовного дела продолжается.



Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.