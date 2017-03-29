В Приморье директор муниципального предприятия задолжал работникам 450 тыс. рублей

Более двух месяцев директор не выплачивал заработную плату 16 работникам предприятия, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В Пограничном районе суд вынес приговор бывшему директору МУП «Бытовик», который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 145.1 УК РФ, полная невыплата заработной платы.

Общая сумма задолженности составила более 450 тыс. рублей. При этом предприятие располагало денежными средствами, директор расходовал их на иные нужды, не связанные с погашением задолженности по заработной плате работникам.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В свою очередь, у службы судебных приставов находятся на исполнении судебные приказы (вынесенные по заявлениям прокурора) о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы работникам МУП «Бытовик».

Кроем этого, по факту нарушений прав граждан в сфере оплаты труда прокурором района принят комплекс мер реагирования: внесено представление, в суд направлены исковые заявления о взыскании в пользу работников компенсаций за задержку выплаты заработной платы, в отношении бывшего руководителя предприятия возбуждены производства об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.13 ч. 5 КоАП РФ и ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Иван КРЫШАН.