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В Приморье директор муниципального предприятия задолжал работникам 450 тыс. рублей

29 Марта 2017, 15:48 | Приморье

Более двух месяцев директор не выплачивал заработную плату 16 работникам предприятия, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В Пограничном районе суд вынес приговор бывшему директору МУП «Бытовик», который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 145.1 УК РФ, полная невыплата заработной платы.

Общая сумма задолженности составила более 450 тыс. рублей. При этом предприятие располагало денежными средствами, директор расходовал их на иные нужды, не связанные с погашением задолженности по заработной плате работникам.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. 

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В свою очередь, у службы судебных приставов находятся на исполнении судебные приказы (вынесенные по заявлениям прокурора) о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы работникам МУП «Бытовик».

Кроем этого, по факту нарушений прав граждан в сфере оплаты труда прокурором района принят комплекс мер реагирования: внесено представление, в суд направлены исковые заявления о взыскании в пользу работников компенсаций за задержку выплаты заработной платы, в отношении бывшего руководителя предприятия возбуждены производства об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.13 ч. 5 КоАП РФ и ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: зарплата 



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