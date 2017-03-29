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В Приморье малому бизнесу рассказали о действующих программах поддержки и закупках
28 марта во Владивостоке прошел семинар «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по федеральному закону №223-ФЗ». «Ростелеком» принял участие в мероприятии и рассказал предпринимателям об организации закупок, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Цель семинара – информирование малого и среднего бизнеса о действующих программах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также расширение участия МСП в закупках ПАО «Ростелеком».
Директор центра контроллинга, методологии и операционной поддержки закупок ПАО «Ростелеком» Алексей Пономарев в своем выступлении рассказал о ключевых принципах организации закупочной деятельности в «Ростелекоме» и особенностях участия предприятий в ней.
«Ростелеком» последовательно повышает прозрачность закупок и расширяет круг участников закупок, в том числе и с помощью малых и средних предприятий. В том числе благодаря этим шагам, доля спецзакупок компании у МСП в 2016 году выросла на 260%, – подчеркнул Алексей Пономарев. – Так, в 2017 году на территории деятельности макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» запланированы спецзакупки у субъектов МСП на сумму 4,3 млрд. руб. Структура данных закупок будет включать в себя поставки телекоммуникационного оборудования, его ремонт и обслуживание, строительные работы, поставки ПО и ИТ-услуги, работы по реализации государственных проектов и другие услуги».
Реализация инициатив по совершенствованию закупочных процедур позволила «Ростелекому» существенно повысить долю участия субъектов МСП в закупках компании, а также улучшить финансовые показатели закупок. В частности, в 2016 году доля закупок у малого и среднего бизнеса, в которых приняло участие четыре и более компаний, составила 64%.
В 2016 году объем закупок ПАО «Ростелеком» по заключенным договорам с субъектами МСП составил 81,7 млрд руб., из них объем договоров по специальным закупкам у субъектов МСП составил 24,2 млрд руб.
С середины 2013 года в «Ростелекоме» принята программа оптимизации закупочных процессов, целью которого является сокращение затрат компании за счет рыночного регулирования закупочной деятельности. Совершенствование закупочных процедур позволяет «Ростелекому» оптимизировать капитальные и операционные затраты, повышая внутреннюю эффективность компании, а также положительно влияя на конечный финансовый результат.
По итогам 2016 года доля договоров «Ростелекома» с контрагентами МСП составила 59%, а доля договоров по специальным закупкам у МСП - 17,5%. Специальные закупки проводятся только среди субъектов МСП и представляют собой ограниченный круг закупок, по определенным кодам в перечне ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008) «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности»).
На сайте «Ростелекома» действует информационный раздел, посвященный особенностям закупок для малого и среднего бизнеса, а также мерам поддержки, которые оказываются таким предприятиям малого и среднего бизнеса.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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