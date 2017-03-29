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Завершается голосование во втором туре XIII Бизнес-Премии Приморского края

29 Марта 2017, 13:22 | Приморье

31 марта завершается голосование во втором туре XIII Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года». 28 марта состоялось закрытое заседание Экспертного совета конкурса. Подвели итоги голосования в полуфинале. Долго спорили о методике определения финалистов, но в конечном итоге голосовали персональными бюллетенями, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Вопросов и споров – насколько объективны могут быть критерии в определении лидеров, например, торговой сети или оборонного завода, строительной или рыбацкой компании – было много. Члены рабочей группы Оргкомитета  рассказали и о методике, разработанной 13 лет, и о «закулисье» в проверке номинантов. Критерии выхода номинантов в финал оказались понятны: место в экспертном и народном голосовании и простая арифметика по подсчету коэффициента.  В конечном итоге принято решение в следующем году проводить заседание Экспертного совета в начале голосования.

Напоминаем, имена победителей Краевой Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года» будут оглашены 5 апреля на церемонии награждения победителей и лауреатов.

Фото Елены ТУРКЕЕВОЙ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: Бизнес-Премия Приморского края 



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