31 марта завершается голосование во втором туре XIII Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года». 28 марта состоялось закрытое заседание Экспертного совета конкурса. Подвели итоги голосования в полуфинале. Долго спорили о методике определения финалистов, но в конечном итоге голосовали персональными бюллетенями, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Вопросов и споров – насколько объективны могут быть критерии в определении лидеров, например, торговой сети или оборонного завода, строительной или рыбацкой компании – было много. Члены рабочей группы Оргкомитета рассказали и о методике, разработанной 13 лет, и о «закулисье» в проверке номинантов. Критерии выхода номинантов в финал оказались понятны: место в экспертном и народном голосовании и простая арифметика по подсчету коэффициента. В конечном итоге принято решение в следующем году проводить заседание Экспертного совета в начале голосования.

Напоминаем, имена победителей Краевой Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года» будут оглашены 5 апреля на церемонии награждения победителей и лауреатов.

Фото Елены ТУРКЕЕВОЙ.