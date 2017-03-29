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Приморский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев
Приморский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал предоставлять финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования. Льготное кредитование в регионе уже получила компания ООО «Черниговский продукт».
В настоящее время банк обеспечивает оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. В целом по новому механизму Россельхозбанком заключено кредитных договоров на общую сумму 25 млрд рублей. Для этих предприятий теперь отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии.
«Благодаря новому порядку кредитования и оперативной работе Приморского филиала Россельхозбанка наше предприятие получило кредит на покупку новой техники – тракторов и сеялок, что позволит нам оперативно приступить к посевной», – сказал директор ООО «Черниговский продукт» Кирилл ХИЖИНСКИЙ.
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