Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке продолжается реализация экологических проектов по раздельному сбору отходов
С начала 2017 года в рамках проекта «Утилизируй правильно» в краевом центре установлено 11 новых специализированных экомодулей для сбора ртутьсодержащих ламп, термометров и батареек.
Организаторы проекта «Утилизируй правильно» – управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока и ООО «ПримТехнополис». Цель проекта - уменьшение объема чрезвычайно опасных отходов и предотвращение их несанкционированного складирования на территории города.
В этом году новые модули появились на улицах Шошина, 25а, Волховская, 5, Сабанеева, 16 и 22, Руднева, 4, Карьерная, 26, Тухачевского, 60, Постышева, 15, Ильичева, 3, пр-те «Красного знамени», 97 и в Днепровском пер., 2.
Внутри экомодули устроены таким образом, чтобы попадающие в них опасные элементы не повреждались.
Сбором, вывозом и дальнейшей переработкой ртутьсодержащего мусора занимается компания «ПримТехнополис». При помощи специализированного оборудования специалисты компании «обезвреживают» опасные отходы таким образом, что вся ртуть из ламп, термометров и батареек скапливается в специальном резервуаре. Битое стекло используют для добавок в дорожное покрытие, цоколи ламп идут на металлолом, а ртуть отправляют для повторного промышленного использования.
За три года существования проекта «Утилизируй правильно» во Владивостоке было установлено 44 экомодуля. За год компания собирает более двух тысяч энергосберегающих ламп, около 6,5 тысяч батареек и порядка 150 градусников.
Специализированные экобоксы для ртутьсодержащих отходов устанавливают управляющие компании или ТСЖ за счет собственных средств. Заинтересованные в приобретении модуля УК и ТСЖ могут обратиться в ООО «ПримТехнополис» по телефонам: 228-10-15, 8(924)730-02-12.
Участниками и партнерами экопроекта могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и горожане, заинтересованные в улучшении экологической ситуации приморской столицы. С положением об экологическом проекте можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Экология».
По вопросам сотрудничества необходимо обращаться в отдел экологической безопасности администрации Владивостока по телефонам: 2614-371 и 2614-272. Предложения о сотрудничестве можно направлять на электронную почту priroda@vlc.ru.
Светлана СМИРНОВА.
Новости тематики
- Во Владивостоке продолжается реализация экологических проектов по раздельному сбору отходов
- В Приморском крае Час Земли встречают даже копытные животные
- Приморье ждет, когда Минприроды России наложит запрет на вырубку липы
- В Приморье на краевой департамент завели уголовное дело
- Первый в России экологический тоннель успешно выполняет свою миссию в Приморье
- День открытых троп в Сихотэ-Алинском заповеднике собрал более 350 жителей Приморья
- Находке натягивают респиратор
- В Приморье незаконные рубки ведутся под прикрытием разрешительных документов
- Жители "Снеговой пади" во Владивостоке задыхаются из-за гари и дыма "Спецзавода №1"
- В Приморье установят мусорную монополию
Новости раздела
- Следователи утверждают, что Игорю Пушкарёву дал огромную взятку родной брат
- В Приморье директор муниципального предприятия задолжал работникам 450 тыс. рублей
- В Приморье малому бизнесу рассказали о действующих программах поддержки и закупках
- Завершается голосование во втором туре XIII Бизнес-Премии Приморского края
- Приморский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев
- Во Владивостоке продолжается реализация экологических проектов по раздельному сбору отходов
- Участников рынка автоперевозок в Приморье удорожание "Платона" пока не пугает
- Нужен ли Приморью Инжиниринговый центр?
- Главный редактор Russia Beyond The Headlines расскажет о СМИ в эпоху digital на МедиаСаммите-2017
- Идет прием заявок на конкурс журналистов "Технологии для жизни – больше возможностей"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Силовики добрались до банка Дарькиных
- Верховный суд признал законной перевозку детей младше 12 лет без автокресел
- В Приморье японкам дадут "зеленый свет"
- В мэрии Владивостока началась кадровая революция
- Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Рыбаки Приморья просят заступиться за углохвостую креветку
- В России изменен порядок замены и выдачи водительских прав
- Во Владивостоке введён в эксплуатацию жилой дом на 240 квартир для военнослужащих