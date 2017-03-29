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Во Владивостоке продолжается реализация экологических проектов по раздельному сбору отходов

29 Марта 2017, 11:40 | Приморье

С начала 2017 года в рамках проекта «Утилизируй правильно» в краевом центре установлено 11 новых специализированных экомодулей для сбора ртутьсодержащих ламп, термометров и батареек.

Организаторы проекта «Утилизируй правильно» – управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока и ООО «ПримТехнополис». Цель проекта - уменьшение объема чрезвычайно опасных отходов и предотвращение их несанкционированного складирования на территории города.

В этом году новые модули появились на улицах Шошина, 25а, Волховская, 5, Сабанеева, 16 и 22, Руднева, 4, Карьерная, 26, Тухачевского, 60, Постышева, 15, Ильичева, 3, пр-те «Красного знамени», 97 и в Днепровском пер., 2.

Внутри экомодули устроены таким образом, чтобы попадающие в них опасные элементы не повреждались.

Сбором, вывозом и дальнейшей переработкой ртутьсодержащего мусора занимается компания «ПримТехнополис». При помощи специализированного оборудования специалисты компании «обезвреживают» опасные отходы таким образом, что вся ртуть из ламп, термометров и батареек скапливается в специальном резервуаре. Битое стекло используют для добавок в дорожное покрытие, цоколи ламп идут на металлолом, а ртуть отправляют для повторного промышленного использования.

За три года существования проекта «Утилизируй правильно» во Владивостоке было установлено 44 экомодуля. За год компания собирает более двух тысяч энергосберегающих ламп, около 6,5 тысяч батареек и порядка 150 градусников.

Специализированные экобоксы для ртутьсодержащих отходов устанавливают управляющие компании или ТСЖ за счет собственных средств. Заинтересованные в приобретении модуля УК и ТСЖ могут обратиться в ООО «ПримТехнополис» по телефонам: 228-10-15, 8(924)730-02-12.

Участниками и партнерами экопроекта могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и горожане, заинтересованные в улучшении экологической ситуации приморской столицы. С положением об экологическом проекте можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Экология».

По вопросам сотрудничества необходимо обращаться в отдел экологической безопасности администрации Владивостока по телефонам: 2614-371 и 2614-272. Предложения о сотрудничестве можно направлять на электронную почту priroda@vlc.ru.

Светлана СМИРНОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: экология  отходы 



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