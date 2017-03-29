www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.02 р. 100 JPY: 51.33 р.
EUR: 61.53 р. 10 CNY: 82.76 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Транспорт
Распечатать

Участников рынка автоперевозок в Приморье удорожание "Платона" пока не пугает

29 Марта 2017, 11:00 | Приморье

Тариф системы взимания платы с грузовиков-двенадцатитонников «Платон» с 15 апреля будет проиндексирован на 25%, до 1,91 рубля за 1 км пути, следует из постановления, которое подписал премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Это решение принято на встрече председателя правительства с представителями малого и среднего предпринимательства в области автомобильных перевозок, состоявшейся 23 марта.

Первоначально при запуске «Платона» тариф планировалось установить на уровне 3,73 рубля за 1 км и ввести штрафы за неоплату проезда до 1 млн рубей. Но после массовых акций протеста дальнобойщиков и обращений бизнеса был введен так называемый льготный тариф - 1,53 рубля за 1 км, который планировалось поднять до 3,06 рубля за 1 км с 15 апреля 2017 года.

Приморских участников рынка автоперевозок данная мера пугает не сильно. По словам директора ЗАО «ТПК «АЛЯССЯ и К» Александра АЛЕЩЕНКО, хорошо, если плата больше не будет увеличиваться продолжительное время, в противном случае у бизнеса появятся существенные проблемы.

«Мы последние три года не поднимали расценки в нашей компании на грузоперевозки, поэтому появление «Платона» сказалось на нашем бизнесе, также выросли и другие расходы – транспортный налог, стоимость топлива. Однако пока в «Платон» мы отправляем немного средств, с одного грузовика от Уссурийска до Хабаровска мы заплатим по нынешнему тарифу около 700 рублей», - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» Александр Алещенко.

Взыскание средств по тарифам системы «Платон» происходит только за пользование федеральными трассами, а большинство дорог в Приморском крае являются муниципальными, на которые «Платон» не распространяется.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: платон 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru