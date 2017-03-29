Участников рынка автоперевозок в Приморье удорожание "Платона" пока не пугает

Тариф системы взимания платы с грузовиков-двенадцатитонников «Платон» с 15 апреля будет проиндексирован на 25%, до 1,91 рубля за 1 км пути, следует из постановления, которое подписал премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Это решение принято на встрече председателя правительства с представителями малого и среднего предпринимательства в области автомобильных перевозок, состоявшейся 23 марта.

Первоначально при запуске «Платона» тариф планировалось установить на уровне 3,73 рубля за 1 км и ввести штрафы за неоплату проезда до 1 млн рубей. Но после массовых акций протеста дальнобойщиков и обращений бизнеса был введен так называемый льготный тариф - 1,53 рубля за 1 км, который планировалось поднять до 3,06 рубля за 1 км с 15 апреля 2017 года.

Приморских участников рынка автоперевозок данная мера пугает не сильно. По словам директора ЗАО «ТПК «АЛЯССЯ и К» Александра АЛЕЩЕНКО, хорошо, если плата больше не будет увеличиваться продолжительное время, в противном случае у бизнеса появятся существенные проблемы.

«Мы последние три года не поднимали расценки в нашей компании на грузоперевозки, поэтому появление «Платона» сказалось на нашем бизнесе, также выросли и другие расходы – транспортный налог, стоимость топлива. Однако пока в «Платон» мы отправляем немного средств, с одного грузовика от Уссурийска до Хабаровска мы заплатим по нынешнему тарифу около 700 рублей», - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» Александр Алещенко.

Взыскание средств по тарифам системы «Платон» происходит только за пользование федеральными трассами, а большинство дорог в Приморском крае являются муниципальными, на которые «Платон» не распространяется.

Иван КРЫШАН.