Нужен ли Приморью Инжиниринговый центр?

Власти до сих пор не могут решить, нужна ли региону новая структура

В Приморье, то ли по распоряжению «свыше», то ли по доброй воле, задумываются о создании новой структуры, призванной «создать благополучные условия для бизнеса». На базе департамента экономики и развития предпринимательства администрации Приморского края, возможно, появится АНО «Инжиниринговый центр».

Задачи и структура АНО пока что выглядят размыто, зато уже известно, что Инжиниринговый центр будет выступать для начала в качестве посредника между инжиниринговыми компаниями Приморья и представителями малого и среднего бизнеса, которые нуждаются в инжиниринговом сопровождении своих проектов.

По словам представителей департамента экономики, услуги инжиниринговых компаний для обратившихся в АНО будут субсидироваться частично из бюджета РФ, частично – из бюджета администрации Приморского края. Так, первая услуга всем нуждающимся предпринимателям будет оказана бесплатно, но уже при повторном обращении предприниматель будет обязан оплатить от 5 до 95% услуги самостоятельно. Остальное – опять же за субсидией. Пока что также неизвестно, на каком основании предполагается определять процент, положенный предпринимателю под самостоятельную выплату.

По словам директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморья Сергея ПАВЛЕНКО, АНО «Инжиниринговый центр» позволит расширить рынок инжиниринговых услуг в Приморье, а также лучше познакомить бизнес с инструментами его же роста.

- Инициатива создания Центра принадлежит администрации Приморского края, - отметил Павленко. – Никакого указа сверху не было. Да, Минэкономразвития предложило финансирование под такие проекты в регионах России, однако мы одни из первых, кто оставил заявку на участие в проекте.

В рамках существующего пока еще только «на коленке» плана АНО «Инжиниринговый центр Приморского края» в течение года будет как работать в качестве посредника, так и наращивать свой собственный штат специалистов, необходимый для долгосрочного существования Центра тогда, когда дотации сверху прекратятся.

Однако некоторые представители бизнес-сообщества Приморского края, собравшиеся на обсуждении перспектив создания Центра в Приморье, не верят в то, что АНО сможет стать самостоятельной структурой, которая выйдет на самообеспечение и не повторит судьбу приморского агентства по привлечению инвестиций. По неофициальным данным экспертов, высказавшихся в ходе обсуждения темы, за два года существования агентства в него было подано около двухсот заявок на привлечение инвесторов, из которых только по двум удалось привлечь вложения.

Между тем, как утверждают ученые Приморья, рынок инжиниринговых услуг слабо развит не только в Приморье, но и во всей России.

- Российский рынок в этом плане незрел, - отметил доцент кафедры «Финансы и кредит» ШЕН ДВФУ Максим КРИВЕЛЕВИЧ. – У нас до сих пор большим спросом на рынке обслуживания бизнеса пользуются готовые товары, а не технологии, которые, собственно, и являются основным активом инжиниринговых компаний. Из 102 исследованных нами более-менее крупных российских инжиниринговых компаний 83% предлагают в качестве услуги только инженерно-техническое проектирование, в то время как есть еще масса направлений, в которых можно предоставлять инжиниринговые услуги. Между тем вся мировая экономика давно зиждется на принципе «технологии вместо ценных бумаг», чего пока что не наблюдается в России. Можно смело сказать бизнесу: если вы в своей деятельности не прибегаете к технологиям инжиниринга, то вы не работаете в 21-м веке.

По словам Кривелевича, в России отрасль инжиниринговых услуг стала бы развиваться активнее, если бы удалось поставить акцент на ее экспорте.

- К сожалению, даже при условии низкого рубля мы не наблюдаем в России интереса к экспорту инжиниринговых услуг, - добавил Кривелевич. – Из существующих 67,1 млрд единиц таких услуг в России только 3,1 млрд, или 4,6%, поставляется на экспорт в год. Что мешает России в этом плане войти в большую пятерку экспортеров инжиниринговых услуг, где уже находятся США, Австралия, Нидерланды и некоторые страны Европы? А мешает низкая активность в создании, правовой охране и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Однако Максим Кривелевич уверен в возможности светлого будущего, правда только в общероссийских масштабах – данных о том, как обстоят дела со сферой инжиниринговых услуг в Приморье, у него нет.

- Перед Россией сейчас открыто окно возможностей: за предстоящий трехлетний цикл мы можем развить существующие инжиниринговые компании в крупные и поставлять услуги за рубеж, если, конечно, заключим соответствующие партнерские соглашения и претворим в реальность многие другие факторы, которые способствовали бы развитию этого рынка, - отметил доцент кафедры «Финансы и кредит» ШЕН ДВФУ.

Кадровый вопрос

Нехватка высококвалифицированных кадров – основной стопор развития рынка инжиниринговых услуг в Приморье. Низкие зарплаты, которые предлагаются здесь специалистам, делают регион непривлекательным для «асов». Да и сами «асы» относительно дикому рынку инжиниринговых услуг края нужны не особо.

Однако, по словам Александры МАКСИМЕЦ, квалифицированных кадров не хватает и с принимающих услуги сторон, то есть заказчиков.

- Некомпетентность заказчиков также является проблемой. Так, в Приморье до сих пор не все видят разницу между консалтинговыми услугами и инжиниринговыми услугами, - отметила Максимец. – В ряде случаев можно выдать модель предприятия за его бизнес-план, и этого никто не заметит. Однако это не такая большая проблема, как неготовность компаний-заказчиков четко объяснить, чего они хотят от услуги, и, что самое важное, грамотно принять эту услугу. Ведь технологии – это не готовый товар, с ними необходимо грамотно работать. Компании же, чтобы сэкономить ресурсы, часто отказываются от дальнейшего сопровождения инжиниринговыми компаниями. В некоторых случаях это ведет за собой неэффективность технологий.

Удивительно, но рынок инжиниринговых услуг в Приморье был лучше развит в советские времена. Сейчас же, по словам экспертов, строительным компаниям, чаще всего принимающим инжиниринговые услуги, не хватает «оксов», или окс-инженеров (инженеров отделов капитального строительства).

- В некоторых компаниях остались «деды», которые еще знают свое дело и в состоянии взять сложный капитальный проект, - отметил директор инженерно-консультационной компании «Инженерные Классы» Игорь БАЛАКЕРСКИЙ. – Мы начали заниматься своей деятельностью еще в 90-х, лицензию получили в 1996 году, и тогда проблемы были те же, что сейчас. Только сегодня хотя бы стали упоминать словосочетание «инжиниринговые услуги». Однако до сих пор ведению деятельности мешает многое, в том числе и различное действие административных налоговых форм. Порой очень сложно провести по налогу такую деятельность, как инжиниринговые услуги. Сложно отчитаться за приличные суммы, которые эта деятельность может приносить. Поэтому я бы не советовал громко заявлять о своей работе в сфере инжиниринговых услуг. Тихо работайте, зарабатывайте и не хвастайтесь.

В ответ на заявление участников дискуссии о нехватке высококвалифицированных кадров в сфере инжиниринговых услуг в Приморье Сергей Павленко парировал:

- Мы – люди русские. Когда не было специалистов, мы всегда брали и делали. Атомную бомбу вот сделали, и многое другое, а с этим уж тем более справимся.

Кому оно надо

По прогнозам экспертов, при формировании АНО «Инжиниринговый центр Приморского края» специалисты департамента экономики и развития предпринимательства могут вступить в конфронтацию с уже существующими на рынке инжиниринговыми компаниями. Казалось бы, какая разница, будет ли за услугу платить клиент или же ее будет оплачивать государство. Однако система тендеров, по которой под каждый заказ от МБС будет выбираться инжиниринговая компания-подрядчик, может сломать налаженную рыночную среду. По мнению игроков рынка, неизвестно, из каких соображений и критериев компании-подрядчики будут выигрывать тендеры – предоставится ли выбор заказчику или же подрядчика будут предлагать в порядке манифеста, - а значит, велика вероятность того, что постоянные клиенты могут покинуть свою инжиниринговую компанию, соблазнившись государственным субсидированием услуг у другой компании.

- Не понимаю, для чего мне нужна АНО «Инжиниринговый центр», если департамент может просто субсидировать услуги в софинансировании с Минэкономразвития, - отметил Балакерский. – Как я понимаю, сверху поступило распоряжение увеличить продажи в секторе инжиниринговых услуг за счет субсидий. Кроме них мне лично от вас ничего не надо.

Однако, по словам представителей департамента, задача не столько в субсидировании и увеличении продаж, сколько в создании инфраструктуры взаимодействия между подрядчиком и заказчиком.

- Пока что мы будем работать в таком формате, - отметил представитель АНО «Инжиниринговый центр Приморского края» Александр РЯЗАНОВ. – Потом мы уже будем смотреть по ситуации, оправдает ли Центр себя. Главное – создать у потенциальных заказчиков ваших услуг хотя бы представление о том, что это за услуги и какую пользу они могут принести. К сожалению, инжиниринговыми услугами на сегодняшний день чаще пользуются только крупные компании. Между тем и МСБ эти услуги смогли бы сослужить пользу.

Как добавила Александра Максимец, нужно дать предпринимателям воспользоваться возможностью по субсидированию инжиниринговых услуг, которую дало Минэкономразвития.

- Есть возможность получить денежку, получите. Пока – все, - подытожила Максимец.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.