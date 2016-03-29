Реестр резидентов Свободного порта Владивосток пополнился на восемь компаний

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписала восемь соглашений с новыми резидентами об осуществлении деятельности на территории Свободного порта Владивосток. Инвесторы собираются вложить в новые производства более 2,420 млрд рублей и создать около 500 рабочих мест в Приморском крае, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Проекты затрагивают различные сферы деятельности: морской туризм, рыбодобыча, производство продуктов питания (сахар, крупы), сборка и ремонт крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров, изготовление строительных материалов (кровельные и фасадные материалы, стальные конструкции, сухие строительные смеси). Каждый из проектов по-своему окажет позитивное влияние на экономику приморского края.

«Получение статуса резидента для нас очень важное событие, которое позволит значительно сократить расходы. Более того, реализуя проект, мы займем свободную нишу по вылову сардины, скумбрии, японского анчоуса и тихоокеанского кальмара, о чем давно просит государство. Мы подали заявку в свободный порт Владивосток сразу на две компании – одна будет добывать рыбу, а вторая – перерабатывать. Готовую продукцию собираемся сбывать на отечественном рынке, причем по всей России», - поделилась Любовь Горбачева, генеральный директор ООО «Хорал ДВ».

По всем восьми заявкам положительное решение было принято на третьем по счету заседании наблюдательного совета под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Напомним, ранее были подписаны соглашения с семью резидентами свободного порта Владивосток , с общим объемом инвестиций 25,628 млрд рублей. Благодаря проектам в Приморье появится современная холодильно-складская инфраструктура для перевалки и хранения рыбной продукции, спортивно-туристический комплекс, инновационное предприятие по переработке бывших в употреблении покрышек, современные логистические центры и сельскохозяйственное предприятие. Таким образом, реестр резидентов СПВ включает в себя уже 15 компаний. Резиденты инвестируют в экономику Приморского края 28, 048 млрд рублей.

№ Инвестор Общий объем инвестиций (млн. руб.) Описание проекта Кол-во создаваемых рабочих мест ООО «Хорал ДВ» 1 592 создание рыбодобывающего предприятия для работы в Дальневосточном бассейне РФ 250 ООО «о. Русский» 417,8 развитие морского туризма на территории Свободного порта Владивосток 118 ООО «Транспортная Судоходная компания» 252,8 предоставление логистических и транспортных услуг по грузоперевозке замороженной продукции рефрижераторным флотом 36 ООО «ДэлКар» 80 создание складского комплекса класса «А» общей площадью 4 777,31 м2 30 ООО «Галф Восток» 26,0 создание производства по сборке и ремонту крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров для перевозок скоропортящихся грузов морским, ж/д и автотранспортом из импортных комплектующих 19 ООО «КФ Система» 20,0 проект открытия завода по производству кровельных, фасадных материалов, легких стальных конструкций на территории Приморского края (г. Артем) 37 ООО «Дальневосточная производственная компания» 6,9 производство социально значимых продуктов питания, таких как сахар, крупы, с целью удовлетворения потребностей жителей Приморского края в качественной продукции 12 ООО «Тайгер Микс» 25,0 производство сухих строительных смесей 17 Итого 2 420,5 519

Газета «Золотой Рог», Владивосток.