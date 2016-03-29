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В Приморье к банкротству "Радиоприбора" присоединяется налоговая
Число желающих присоседиться к банкротству завода «Радиоприбор», специализирующегося в том числе на производстве радиоэлектронной техники, множится в геометрической прогрессии. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края 30 марта продолжит рассматривать заявление ЗАО «Амбрелла-инжиниринг» (Владивосток) о признании «Радиоприбора» банкротом.
Пикантность ситуации в том, что ЗАО само находится под процедурой конкурсного управления. Тем временем к банкротству «Радиоприбора» может присоединиться Федеральная налоговая служба (ФНС) России и Новикомбанк, он же промышленный банк госкорпорации «Ростех».
Как уже сообщал «Золотой Рог», «Радиоприбору», контроль над которым сохранят родственники опального бизнесмена Игоря БОРБОТА, в любом случае предстоит пройти через процедуру банкротства с сохранением производственного комплекса.
Досье "Золотого Рога": ОАО «Радиоприбор» в соответствии с распоряжением правительства РФ от 20 августа 2009 года включено в перечень стратегических организаций. В настоящее время по 42,7963% акций ОАО «Радиоприбор» принадлежат Виктору и Людмиле БОРБОТ. 1 марта Первомайский районный суд Владивостока отправил под домашний арест директора ОАО «Радиоприбор» Михаила Харченко. Ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: п. 1 ч. 2 ст. 145 (невыплата зарплаты) и по п. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов). Краевая прокуратура уже сообщила о возбуждении уголовного дела по факту отчуждения ликвидных активов завода «Радиоприбор» по статье «злоупотребление полномочиями».
«Действия собственника «Радиоприбора», связанные с выводом из оборота финансовых средств предприятия, привели к ухудшению финансового состояния завода. Несвоевременное заключение контрактов по гособоронзаказу-2015 усугубило ситуацию, привело к задолженности порядка 3,5 млрд рублей на предприятии, что ведет к сокращению работников, срыву гособоронзаказа, перспективе банкротства предприятия», - отмечал вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ.
Власти Приморья поспешили объявить, что заинтересованность в поглощении предприятия подтвердило ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени
Н. П. Федорова» (ДМЗ, входит в состав концерна «РТИ Системы»), в настоящее время выступающее заказчиком производства на «Радиоприборе» комплектующих изделий. Однако в ОАО «РТИ» (контролируется АФК «Система») опровергли информацию о том, что вопрос о вхождении в его состав приморского оборонного завода решен.
Пресс-служба администрации Приморского края ранее сообщила, что уже состоялось собрание трудового коллектива завода с участием представителей ОАО «ДМЗ», ООО «Агентство правового консалтинга» и администрации края по вопросам предстоящего банкротства ОАО «Радиоприбор».
«До коллектива была доведена информация об образовании филиала («ДМЗ». - Прим. авт.), о сроках и дальнейших перспективах сотрудничества. Была избрана инициативная группа из числа сотрудников предприятия в составе 21 человека для участия в сопровождении процедуры банкротства предприятия, для организации взаимодействия со службой судебных приставов и органами власти», - сказал первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ.
«ОАО «Радиоприбор» в любом случае должно пройти процедуру банкротства с сохранением производственной инфраструктуры. Дальше государство определит, оставит ли оно «Радиоприбор» в своей собственности или заинтересует «РТИ» приобрести этот завод. Это вопрос не одного дня и даже не одного месяца. У «РТИ» и «ДМЗ» перед «Радиоприбором» задолженности не было и нет. Все свои обязательства мы выполнили в установленные контрактами сроки. Наша основная задача - исполнение гособоронзаказа. Мы с основным заказчиком - Министерством обороны - заинтересованы в продолжении сотрудничества по производству необходимых изделий в кооперации с «Радиоприбором». Но, в принципе, нам все равно, кто будет участвовать в этой кооперации – «Радиоприбор» или кто-то еще. Главное, чтобы в итоге мы с заказчиком поставляли качественную продукцию в установленные сроки», - сказал пресс-секретарь «РТИ» Константин ПОЛТОРАНИН.
А пока первым в очередь желающих обанкротить «Радиоприбор» зарегистрировалось ЗАО «Амбрелла-инжиниринг». По данным Деловой газеты «Золотой Рог», 22 марта в Арбитражный суд Приморского края поступило заявление ФНС России о признании ОАО «Радиоприбор» несостоятельным (банкротом). В соответствии с действующим законодательсвом в случае, если до назначенного судом заседания на рассмотрение арбитражного суда поступают заявления о признании должника банкротом от других лиц, все поступившие заявления рассматриваются судом в качестве заявлений о вступлении в дело о банкротстве. Рассмотрение вопросов о принятии и обоснованности каждого заявления о признании должника банкротом должно происходить в той последовательности, в которой они поступили в суд. Так, судебное заседание по проверке обоснованности заявления ФНС назначено на 19 апреля. К тому времени «Радиоприбор» может уже оказаться под временным наблюдением.
Тем временем ОАО «Радиоприбор» взыскало в арбитражном суде почти 64 млн рублей с НАО «Росдорснабжение» (контролируется Сергем ЧЕВЕЛЕВЫМ, бывшим совладельцем «Радиоприбора»). К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлекался Новикомбанк, позже заявивший о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании «Радиоприбора» банкротом.
Как видим, желающих поучаствовать в дележе приморского завода предостаточно. Вопрос - что будет в остатке и на что надеяться трудовому коллективу?
Фото Vl.Ru.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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