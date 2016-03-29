www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.59 р. 100 JPY: 57.83 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 95.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Проекты ИГ "МИГ" - первые резиденты ТОР "Михайловский"

29 Марта 2016, 17:35 | Приморье

Инвестиционная Группа «МИГ» уже инвестирует миллиарды рублей в агропромышленные проекты и замещает импорт свинины свежим качественным приморским мясом

Агропромышленные проекты УК «Мерси Инвест Групп» (УК «МИГ») стали широко известны в Приморском крае еще до того, как в стране был взят курс на импортозамещение на продовольственном рынке, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Строительство первой линии самого крупного в крае свинокомплекса на 39 тыс. голов в год в селе Прохоры Спасского района началось еще в 2011 году, положив начало серии технологически новых для края растениеводческих, животноводческих, инфраструктурных сельскохозяйственных проектов. За это время Инвестиционная Группа «МИГ», создав в Приморье более 10 предприятий только в сфере агропромышленного производства, из которых наиболее известны компании «Мерси трейд» и «Приморский бекон», инвестировала свыше 5 млрд руб. 

Прошлый год при всех его сложностях тоже стал успешным для компании. Осень принесла два важных события: завезено поголовье на свинокомплекс мощностью 83 тыс. голов в год и, после подписания соглашения в ноябре, две компании агрохолдинга получили статус резидентов ТОР «Михайловский».

Став первым резидентом ТОР «Михайловский», Группа представила свои новые проекты. В общей сложности в рамках основного животноводческого проекта, рассчитанного на период до 2022 года, будет реализовано строительство семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов в год. Общая сумма инвестиций составит порядка 20 млрд руб., будет создано около 1 тыс. новых рабочих мест.

 - Резидентами ТОР «Михайловский» являют две наши компании: «Мерси трейд» и «Приморский бекон», - говорит президент УК «МИГ» Станислав ЕРМОЛЕНКО. – Если раньше у нас почти вся деятельность по реализации свиноводческих проектов была сосредоточена на компании «Мерси трейд», то теперь, став резидентом ТОР и расширив в связи с этим свои инвестиционные планы до 7 свинокомплексов, в ближайшие 3-4 года мы будем оптимизировать основные направления. «Приморский бекон» будет строить и эксплуатировать свинокомплексы, а «Мерси трейд» сосредоточится на реализации растениеводческих проектов, выращивании зерна и производстве кормов. Таким образом, у нас определены два основных оператора проектов.

Приход в сельское хозяйство Приморья инвестора с такими масштабными проектами изменил не только существовавшую до этого реальность в отрасли, продемонстрировав высокую эффективность новых для края технологий, но и принес современные бизнес-процессы в агропром, рассчитанные на долгосрочный устойчивый результат. К этому опыту обращаются сегодня многие сельхозпроизводители.

 - Современное сельское хозяйство – это сложный процесс, одна из самых трудоемких отраслей, - говорит Станислав Ермоленко. - И требует подходов в управлении тоже современных, в том числе программ по управлению процессами и в растениеводстве, и в животноводстве. Мы хотим добиться самых лучших результатов путем внедрения новых технологий, минимизации потерь, экономии на ресурсах. Сегодня в мире существует много технологий и подходов, и самое сложное – это выбор. У нас в этом году уже пятая посевная, и мы за это время получили много опыта с точки зрения применения техники и технологий. Сегодня у нас есть свои новые решения, к которым пришли наши сотрудники. Мы первыми в крае применили сельскохозяйственную технику 4 WD, современное навесное оборудование для тракторов и комбайнов. Приходится экспериментировать, потому что почвы разные, климат особенный. Именно поэтому, когда приходят к нам коллеги из других регионов или из других стран, мы им говорим: «Считайте, что у вас нет опыта».   Потому что их опыт другой. А наш опыт, мне кажется, бесценен.

Следуя стратегии полной вертикальной интеграции в производстве мяса, предприятия УК «МИГ» приносят новые технологии, экспериментируют и создают прецеденты в повышении эффективности использования земли, сберегая этот природный ресурс, не нарушая экологического равновесия в среде.

 - Нам необходимо порядка 50 тыс. га земли, сегодня мы контролируем примерно треть от этого количества, - говорит президент «Мерси Инвест Групп». - И нам не хотелось бы доверять кому-то производство кормов. Если бы уровень развития растениеводства в крае соответствовал нашим потребностям, то можно было бы не идти серьезно в эту отрасль. А сегодня для нас развитие растениеводческого направления – одна из приоритетных задач. И здесь мы также намерены внедрять новейшие технологии, подходящие для Приморского края.

Елена АБАШЕВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: михайловский  мерси инвест групп  тор  инвестиции  импортозамещение 






Новости раздела








Комментарии

  • РїСЃРµРІРґРѕРЅРёРј08:56, 30.03.2016#

    А где же взять 50 тыс. га земли?

  • 7719:45, 30.03.2016#

    И мерсикам земля нужна, и русагро, ещё больше нужна, а её нет. Она в аренде у китайцев( армада, новая дружба и другие). Квоту на иностранцев надо не давать Армаде и новой дружбе( это бывшие партнеры Армады). И сразу появится земля на рынке. И фермерам хватит и мерсикам и русагро.

  • Вася20:23, 30.03.2016#

    А залежи поднять слабо?

  • Петя13:11, 03.04.2016#

    Новые технологии у них - это ГМО ?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru