Проекты ИГ "МИГ" - первые резиденты ТОР "Михайловский"

Инвестиционная Группа «МИГ» уже инвестирует миллиарды рублей в агропромышленные проекты и замещает импорт свинины свежим качественным приморским мясом

Агропромышленные проекты УК «Мерси Инвест Групп» (УК «МИГ») стали широко известны в Приморском крае еще до того, как в стране был взят курс на импортозамещение на продовольственном рынке, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Строительство первой линии самого крупного в крае свинокомплекса на 39 тыс. голов в год в селе Прохоры Спасского района началось еще в 2011 году, положив начало серии технологически новых для края растениеводческих, животноводческих, инфраструктурных сельскохозяйственных проектов. За это время Инвестиционная Группа «МИГ», создав в Приморье более 10 предприятий только в сфере агропромышленного производства, из которых наиболее известны компании «Мерси трейд» и «Приморский бекон», инвестировала свыше 5 млрд руб.

Прошлый год при всех его сложностях тоже стал успешным для компании. Осень принесла два важных события: завезено поголовье на свинокомплекс мощностью 83 тыс. голов в год и, после подписания соглашения в ноябре, две компании агрохолдинга получили статус резидентов ТОР «Михайловский».

Став первым резидентом ТОР «Михайловский», Группа представила свои новые проекты. В общей сложности в рамках основного животноводческого проекта, рассчитанного на период до 2022 года, будет реализовано строительство семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов в год. Общая сумма инвестиций составит порядка 20 млрд руб., будет создано около 1 тыс. новых рабочих мест.

- Резидентами ТОР «Михайловский» являют две наши компании: «Мерси трейд» и «Приморский бекон», - говорит президент УК «МИГ» Станислав ЕРМОЛЕНКО. – Если раньше у нас почти вся деятельность по реализации свиноводческих проектов была сосредоточена на компании «Мерси трейд», то теперь, став резидентом ТОР и расширив в связи с этим свои инвестиционные планы до 7 свинокомплексов, в ближайшие 3-4 года мы будем оптимизировать основные направления. «Приморский бекон» будет строить и эксплуатировать свинокомплексы, а «Мерси трейд» сосредоточится на реализации растениеводческих проектов, выращивании зерна и производстве кормов. Таким образом, у нас определены два основных оператора проектов.

Приход в сельское хозяйство Приморья инвестора с такими масштабными проектами изменил не только существовавшую до этого реальность в отрасли, продемонстрировав высокую эффективность новых для края технологий, но и принес современные бизнес-процессы в агропром, рассчитанные на долгосрочный устойчивый результат. К этому опыту обращаются сегодня многие сельхозпроизводители.

- Современное сельское хозяйство – это сложный процесс, одна из самых трудоемких отраслей, - говорит Станислав Ермоленко. - И требует подходов в управлении тоже современных, в том числе программ по управлению процессами и в растениеводстве, и в животноводстве. Мы хотим добиться самых лучших результатов путем внедрения новых технологий, минимизации потерь, экономии на ресурсах. Сегодня в мире существует много технологий и подходов, и самое сложное – это выбор. У нас в этом году уже пятая посевная, и мы за это время получили много опыта с точки зрения применения техники и технологий. Сегодня у нас есть свои новые решения, к которым пришли наши сотрудники. Мы первыми в крае применили сельскохозяйственную технику 4 WD, современное навесное оборудование для тракторов и комбайнов. Приходится экспериментировать, потому что почвы разные, климат особенный. Именно поэтому, когда приходят к нам коллеги из других регионов или из других стран, мы им говорим: «Считайте, что у вас нет опыта». Потому что их опыт другой. А наш опыт, мне кажется, бесценен.

Следуя стратегии полной вертикальной интеграции в производстве мяса, предприятия УК «МИГ» приносят новые технологии, экспериментируют и создают прецеденты в повышении эффективности использования земли, сберегая этот природный ресурс, не нарушая экологического равновесия в среде.

- Нам необходимо порядка 50 тыс. га земли, сегодня мы контролируем примерно треть от этого количества, - говорит президент «Мерси Инвест Групп». - И нам не хотелось бы доверять кому-то производство кормов. Если бы уровень развития растениеводства в крае соответствовал нашим потребностям, то можно было бы не идти серьезно в эту отрасль. А сегодня для нас развитие растениеводческого направления – одна из приоритетных задач. И здесь мы также намерены внедрять новейшие технологии, подходящие для Приморского края.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.