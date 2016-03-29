Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальморепродукт готов накормить россиян доступной рыбой
На Дальнем Востоке практически завершилась главная для многих рыбодобывающих компаний региона минтаевая путина. И уже сегодня руководители компаний думают о перспективах дальнейшей работы, прорабатывая различные варианты развития, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Ведь, с одной стороны, правительство РФ ставит перед отраслью задачу импортозамещения, а с другой - многие путины в последние годы оказывались откровенно провальными из-за слабых подходов рыбы, поэтому рыбакам необходимо осваивать новые направления.
О том, как работает в этих условиях старейшее рыбодобывающее предприятие Дальнего Востока «Дальморепродукт», Деловой газете «Золотой Рог» рассказала директор компании Алена ДРЕМЛЮГА.
- Алена Дмитриевна, в 2013 году компания вышла из процедуры банкротства. А 2015 год для многих рыбодобывающих компаний стал проблемным из-за нескольких слабых путин. При этом задачи кормить страну с рыбаков никто не снимал. Но все больше компаний не выходят на промысел массовых видов рыб, предпочитая добывать то, что можно продать за границу. Ваша компания одна из немногих, чьи суда ловят сайру, выходят на приемку лосося. В этом году не откажетесь от этих объектов?
- Последние несколько лет для рыбаков, ориентированных на внутренний рынок страны, были очень сложными. Но «Дальморепродукт» - компания, которая не один десяток лет работает для российских потребителей. И этот приоритет всегда будет неизменным. Самая народная рыба в России - это горбуша. Сейчас потребители распробовали кету и нерку. Для того, чтобы эти объекты были доступны покупателям, «Дальморепродукт» каждый год выходит на приемку лососевых пород рыб. Работаем от Камчатки до Сахалина. В 2016 году наша компания вновь выставит свой флот – уже есть договоренности с партнерами.
Если говорить о поставках на внутренний рынок, то последние лет десять компания по многим позициям сотрудничает с десятками переработчиков в центральной части России, а качество нашего сырья делает продукцию востребованной. Что касается ценовой доступности, то мы в прошлом году держали самую низкую цену на рынке. Мы даже не закладывали рыбу на хранение: все уходило буквально с колес.
Если говорить о сайре, то для нас это один из основных объектов. Увы, но все меньше российских компаний выходят на промысел «ночной жемчужины» и все больше иностранных судов появляется в наших водах. Прошлый год был показателен: с российской стороны на путине не было и 70 единиц флота, в то время как иностранные суда исчислялись сотнями. Но сайра – социально ориентированный продукт, нельзя прекращать ее промысел, загубив тем самым консервные производства. Поэтому в этом году мы вновь снарядим флот в сайровую экспедицию, и, несмотря на зафиксированные убытки прошлого года, наши добытчики и плавзавод «Петр Житников» выйдут на промысел.
- Содержание таких судов, как «Петр Житников», обходится судовладельцам очень дорого. При этом путины не всегда бывают удачными. Как достигается рентабельность промысла неодуемых объектов?
- Из 90 тыс. тонн, которые компания добывает ежегодно, около 40 тысяч - это неодуемые виды рыб. Правительство РФ ставит перед рыбаками серьезную задачу импортозамещения. Многие только начинают присматриваться к внутреннему рынку. Мы же на этом рынке давно, наш тысячный коллектив умеет производить качественную продукцию. Например, наши консервы из сайры, произведенные из свежевыловленной рыбы, – это эталон качества. Также мы производим консервы из лососевых и печени минтая. Ежегодно продаем в Россию более 6 тысяч тонн консервов. В прошлом году вся добытая сельдь была продана в Россию. Активно работаем над тем, чтобы научить переработчиков в центре России работать с тихоокеанской сельдью: ввели новую градацию по весу и размеру, и теперь наша сельдь не уступает атлантической, к которой так привыкли переработчики на западе страны.
- Приморский край будет ядром Дальневосточного перерабатывающего и логистического кластера, задача по созданию которого поставлена перед Росрыболовством и Минвостокразвития. Вы планируете участвовать в этом проекте?
- Если под кластером мы понимаем модель кооперации между профильными предприятиями региона, то «Дальморепродукт» уже давно в кластере. В группу компаний входят бизнес-единицы разной производственной направленности: одни ловят рыбу, другие - переваливают, третьи - хранят, четвертые - перерабатывают. Безусловно, проработанная и законодательно закрепленная форма участия предприятий в кластере, который взят под крыло двумя федеральными ведомствами, облегчит бизнесу многие задачи, включая и долговременные инвестиции.
Долгие годы ориентация рыбодобывающих компаний на внешний рынок приводила к тому, что портовые мощности были востребованы только частично. Порты работали с полной загрузкой три месяца в году, остальное время гонялись за рыбаками и пытались заработать на попутных грузах. В такой ситуации вкладывать средства в развитие для портов было делом практически нереальным.
В составе «Дальморепродукта» есть собственный порт. И материнская компания имеет возможность поддерживать инфраструктуру «ДМП-Порта»: мы вкладывали средства в ремонт причалов, обновляли крановое хозяйство, содержали рабочий коллектив. В прошлом году перевалка рыбы увеличилась, и ситуация несколько улучшилась. Но изыскать средства на строительство новых современных холодильников все равно не так просто. При этом у нас есть готовый проект расширения мощностей порта за счет строительства холодильника на 20 тыс. тонн. Мы готовы с этим проектом войти в приморский дивизион Дальневосточного рыбного кластера.
- «ДМП-Порт» не единственная компания, которая входит в рыбный бизнес «Дальморепродукта». Есть еще «Зарубинская база флота». Насколько она будет задействована в новой модели развития холдинга?
- Сегодня компания «Дальморепродукт» разрабатывает концепцию единой рыбной инфраструктуры, в которой все технологические процессы в рыбной отрасли будут соединены в единое целое. Речь идет об интеграции добывающего сектора и берегового производства в Хасанском районе на базе компании «Зарубинская база флота».
Новая модель взаимодействия предприятий обусловлена тем, что перед отраслью стоит задача более полно использовать ресурсный потенциал, обеспечивая российского потребителя доступной, качественной и полезной рыбной продукцией. Причем этот тезис подтверждает и рыночная ситуация: промысел минтая, на который компании делали ставку последние десять лет, начинает сдавать позиции, цена падает каждый год, и компании не могут реализовать рыбу на экспорт по прежним ценам. Поэтому рыбопромышленники понимают, что нужно развивать переработку. Это очень сложный бизнес, но за ним будущее. Имея в активе «Зарубинскую базу флота», мы можем получать добавленную стоимость на российском берегу. Такой опыт у предприятия есть: в 2012 году «Зарубинская база флота» выпускала филе минтая и филе трески.
- Сегодня очень много говорят о развитии марикультуры, и «Зарубинская база флота» имеет все предпосылки стать марикультурным центром на юге Приморья. Этот бизнес тоже планируете развивать?
- «Дальморепродукт» - единственная в России рыбодобывающая компания, которая на протяжении уже 5 лет вкладывается в этот бизнес. Мы начинали с нуля. Ставку делали на выращивание мидии, трепанга, гребешка и устрицы. Причем в России пока нет успешных предприятий в этой сфере, так как окупаемость проекта минимум 5 лет. «Зарубинская база флота» уже имеет свои наработанные технологии. Сегодня у нас 9 участков, на которых выращиваются гидробионты. Но вырастить марикультурные объекты - это только полдела. Основная проблема этого бизнеса – браконьерство. Мы тратим значительные средства на охрану своих участков. Так что говорить о прибыли в этом бизнесе пока рано.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- "ПримКраб" и "Наутик Рус" подписали соглашение на проектирование краболовного судна
- "Добросуп" шагает по стране
- "Остров Сахалин" поймал на крючок приморского рыбака
- Крупная приморская рыбодобывающая компания продана на Сахалин
- В Приморье объявлена распродажа участков под аквакультуру
- Рыба поперхнулась соляркой
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Владивосток устал ждать доступную рыбу
- В Приморье рыбаки-профессионалы вышли на поединок с удочками
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
Новости раздела
- Посол Франции в России прилетит на ВЭФ во Владивостоке
- Из Владивостока в китайский Цицикар начал летать прямой авиарейс
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Частота приема алкоголя
- В Приморском крае Росбанк начал работу с биометрическими данными россиян
- "Белуга" хорошо пошла за рубежом
- "ПримКраб" и "Наутик Рус" подписали соглашение на проектирование краболовного судна
- "Добросуп" шагает по стране
- Деловая газета "Золотой Рог" - официальный партнер Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Первый Международный морской салон готовится к открытию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
Сто рублей за маленькую селёдку. Спасибо ворам в правительстве за нашу голодную жизнь. Накормили.