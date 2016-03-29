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Из Владивостока в Москву можно будет летать хоть четырежды в день

29 Марта 2016, 15:01 | Приморье

Рынок авиаперевозок с Дальнего Востока в Москву, торпедированный банкротством «Трансаэро», завершает переформатирование, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

С 26 апреля к выполнению ежедневных рейсов по маршруту Москва - Владивосток приступит входящая в группу «Аэрофлот» объединенная авиакомпания «Россия». В настоящее время рейсы из Москвы во Владивосток дважды в день выполняет «Аэрофлот». Таким образом, с конца апреля количество ежедневных рейсов по этому маршруту вырастет до трех.

Но это еще не все - с 15 мая на выполнение ежедневных полетов из Москвы (аэропорт Домодедово) перейдет авиакомпания «ВИМ-Авиа», освоившая Владивосток после ухода с рынка «Трансаэро», но из-за не самой лучшей загрузки рейсов прекратившая выполнение регулярных беспосадочных рейсов между Москвой и Владивостоком спустя полтора месяца после их открытия. В свою очередь, авиакомпания «ЮТэйр» признала данное направление бесперспективным.

Напомним, что группа «Аэрофлот», в которую сейчас входит шесть авиаперевозчиков, планирует за два года перейти на новую структуру и сократить количество перевозчиков до четырех. Группа будет поделена на три сегмента: премиальный, который займет собственно «Аэрофлот», средний, который будет представлен дальневосточным перевозчиком «Аврора» и региональной объединенной компанией «Россия», и лоукост (авиакомпания «Победа»). Авиакомпания «Россия» после присоединения к ней «Оренбургских авиалиний» (летают под брендом Orenair) и «Донавиа» будет перевозить около 10 млн пассажиров в год и обладать флотом из 74 воздушных судов. В настоящее время авиакомпания «Россия» выполняет внутренние и международные перевозки на лайнерах производства Airbus - А320 и А319. Кроме того, флот объединенной авиакомпании пополнился дальнемагистральными лайнерами Boeing-737-800 и Boeing-777-200 «Трансаэро».

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», АК «Россия» будет выполнять полеты на Boeing-777 из аэропорта Внуково (в свое время туда летала ныне обанкротившаяся авиакомпания «Владивосток Авиа»), «ВИМ-Авиа» будет летать в Домодедово на Boeing-757. «Аэрофлот» продолжит летать в аэропорт Шереметьево на А-330 (утренний рейс) и Boeing-777 (дневной рейс).

«Второе пришествие» «ВИМ-Авиа» может усилить конкуренцию на популярном направлении только в одном случае – если авиакомпания предложит доступные тарифы и комфорт.

Досье "Золотого Рога": «Аэрофлот» с 1 января 2016 года сроком на один год ввел «плоские тарифы». Так, тариф «Дальний Восток», по которому перевозятся пассажиры из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Хабаровск, в оба конца в экономическом классе обслуживания составляет 20 тыс. рублей. Тариф в один конец - 12 тыс. рублей.

«Воздушные суда «ВИМ-Авиа» отвечают современным требованиям, предъявляемым к воздушным судам для перевозки пассажиров, а также имеют действующие сертификаты летной годности», - ответила на запрос «ЗР» начальник департамента по связям с общественностью авиакомпании «ВИМ-Авиа» Елена ФЕДОРОВА.

Отметим, что в конце марта губернатор Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ поддержал принятие региональными парламентариями обращения к правительству РФ, московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте и гендиректору авиакомпании «ВИМ-Авиа» по поводу низкого качества предоставляемых авиаперевозчиком услуг в регионе.

Ранее председатель облдумы Сергей АБРАМОВ на заседании регионального парламента заявлял, что задержки носят регулярный характер и могут доходить до семи часов.

Как сообщает управление информационной политики правительства области, в 2015 году у перевозчика были схожие проблемы, вплоть до прекращения рейсов в Магадан. «Я неоднократно предупреждал руководство компании, что мы будем пристально следить за их работой. После рассмотрения моего обращения в уполномоченном авиаагентстве меня заверили, что нарушений больше не будет. Однако, как мы видим, ничего к лучшему не изменилось. Надеюсь, что наша реакция с обращением позволит надеяться на скорейшее улучшение ситуации, иначе к «ВИМ-Авиа» будут применены соответствующие санкции, вплоть до лишения лицензии», - сказал Владимир Печеный.

Олег КЛИМЕНКО.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Россия  аэрофлот  авиаперевозки  трансаэро 



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Комментарии

  • 12317:59, 29.03.2016#

    Да легко 20*4=80(

  • 32103:34, 30.03.2016#

    Сдавать на права придется по-новомуВ России уже в который раз за последнее время меняют правила сдачи экзаменов на водительские праваА где эта устаревшая новость?

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