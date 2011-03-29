Ольга МЕРЕНКОВА: У успешного бизнеса две стороны

«ИНТАЛЕВ-Дальний Восток» готов поддержать приморские компании не только в рамках конкурса, но и предложить нестандартные управленческие решения, повышающие эффективность бизнеса в разы.

Ольга МЕРЕНКОВА, генеральный директор компании «ИНТАЛЕВ-Дальний Восток», спонсор VII Бизнес-Премии:

- Безусловно, цель любого бизнеса – получение прибыли. И собственник считает бизнес успешным, если он обеспечивает ему доход, который позволяет иметь желаемый уровень жизни. Этому способствуют внедрение современных управленческих технологий и талант менеджеров. Ведь для преодоления проблем, «подброшенных» мировым финансовым кризисом, необходимо изменить стратегию управления предприятием, развернув ее в сторону построения эффективного менеджмента. Оценка же деятельности предприятия общественностью может существенно отличаться. Насколько бизнес влияет на качество жизни жителей региона? Участвует ли в социально значимых программах? Это крайне важно для той категории собственников, что живут в регионе, а не только зарабатывают на его территории.

И в этом смысле сама идея Бизнес-Премии несет неоценимую пользу, поскольку позволяет получить собственникам и топ-менеджерам объективную и непредвзятую общественную оценку, а общественности и экспертам – «достучаться» до владельцев и руководителей бизнеса и, возможно, даже косвенно скорректировать внешнюю политику предприятия. Здесь речь идет уже о другом формате успешности, основанном не столько на бизнес-показателях, сколько на искреннем желании сделать жизнь вокруг себя лучше и помочь тем, кто в этом действительно нуждается. «ИНТАЛЕВ-Дальний Восток» смотрит в одном направлении с такими компаниями, готов поддержать их не только в рамках конкурса, но и предложить нестандартные управленческие решения, повышающие эффективность бизнеса в разы.

Желаю беспристрастности экспертам и удачи номинантам VII Бизнес-Премии!

Напоминаем, каждый приморец может проголосовать за финалистов в четырех номинациях ("Компания Приморского края -2010", "Менеджер года Приморского края - 2010", "Социально ответственный бизнес Приморского края - 2010", "Развивающийся бизнес Приморского края - 2010"), пройдя по ссылке http://dv-rating.ru/voting