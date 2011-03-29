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ПМП возьмет под свое управление пять танкеров, проданных «Совкомфлоту»

29 Марта 2011, 01:36 | Приморье

ОАО «Приморское морское пароходство» (ПМП, входит в группу компаний PRISCO) увеличило количество судов под своим управлением. Заключив контракты с Unicom Management Services (Cyprus) Ltd., компания Prisco (Singapore) Pte. Ltd. стала техническим менеджером пяти танкеров, принадлежащих ОАО «Совкомфлот», сообщила пресс-служба пароходства.

Prisco (Singapore) Pte. Ltd. имеет накопленный в течение многих лет опыт оказания услуг технического менеджмента не только судам, принадлежащим PRISCO, но и сторонним судовладельцам. По условиям контрактов техническое обслуживание и услуги круинга распространяются на танкеры «Остров Сахалин», «Капитан Костичев», «Губернатор Фархутдинов», «Залив Анива» и «Виктор Титов». Помимо афрамаксов в техническом менеджменте компании находятся еще два танкера дедвейтом по 47 тыс. тонн. Суда принадлежат компании FSL Trust Management Pte. Ltd., которая давно пользуется услугами PRISCO, передав ей в управление танкеры «FSL Hamburg» и «FSL Singapore».

В качестве технического менеджера компания Prisco (Singapore) Pte. Ltd. несет ответственность за выполнение обязательств и соответствие судов всем международным конвенциям, в частности кодексам ISM и ISPS, за обеспечение судов расходными материалами и сменно-запасными частями, организацию и выполнение ремонта, предъявление судов классификационным обществам для переосвидетельствования, а также комплектует экипажи судов высокопрофессиональными кадрами.

Досье «ЗР»

Группа компаний Primorsky International Shipping Limited (PRISCO) - крупнейший на Дальнем Востоке России перевозчик наливных грузов - оперирует 21 судами (19 танкеров и 2 сухогруза). Ранее сообщалось, что ОАО «Совкомфлот» приобретет 6 танкеров для перевозки нефти у PRISCO. Сделку планировалось закрыть в течение февраля 2011 года.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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