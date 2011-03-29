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Гендиректор «Варяга» Евгений Леонов может переизбраться на очередной срок

29 Марта 2011, 01:36 | Приморье

Акционеры ОАО «Варяг» (Владивосток) на годовом собрании 10 июня в том числе рассмотрят вопрос об избрании генерального директора. Согласно уставу, генеральный директор избирается сроком на 5 лет. Нынешний гендиректор Евгений ЛЕОНОВ с 1977 года по 1983 год работал секретарем парткома завода «Дальприбор». На «Варяге» работает с 1983 года. Занимал должности заместителя директора по производству, директора, президента ОАО «Варяг». В 1993 году работал первым заместителем губернатора Приморского края. С 1996 года - генеральный директор ОАО «Варяг».

ОАО «Варяг» специализируется на производстве комплексных систем управления движением и защиты пароэнергетики для военных кораблей третьего и четвертого поколений. Евгению Леонову (1 октября ему исполнится 69 лет) принадлежит 1,6590% акций, его детям Александру, Наталье и Галине - 19,9%, 20% и 8,79% акций, соответственно; члену совета директоров Олегу ВИТКОВСКОМУ - 7,33%.

Автор: Ольга Добролюбова
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